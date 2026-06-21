Zapatero: «Estoy hundido, tardaré mucho tiempo en asimilar este golpe»

Tremendo, porque podía haberlas cubierto y no lo hizo.

En lugar de asumir responsabilidades, ante el juez, el preboste socialista tiró balones fuera y dejó a los pies de los caballos a sus hijas, la fiel Gertrudis y el maniobrero Julito.

«Estoy hundido, tardaré mucho tiempo en asimilar este golpe». Eso es lo que José Luis Rodríguez Zapatero habría dicho a su círculo cercano tras conocer la imputación de sus hijas Alba y Laura en el caso Plus Ultra. El hombre que durante años se presentó al mundo como el estadista sereno, el mediador que ponía paz entre presidentes latinoamericanos, el socialista con los valores en el sitio, está ahora explicando a sus hijas cómo funcionan la UDEF, la UCO y los registros policiales.

Es un golpe personal devastador. Y es también el resultado lógico de años construyendo un ecosistema de negocios alrededor de su nombre y sus contactos que el sumario del caso Plus Ultra ha ido desentrañando con una paciencia que la investigación judicial tiene cuando los documentos son suficientemente claros.

¿Todavía no han explicado estos dos pavos; Pedro J. y Maruhenda porque contrataron con la empresa de las hijas de Zapatero? pic.twitter.com/ySHzcZVhmD — jlc (@joseluiscayon3) June 21, 2026

El hombre que se fue de La Moncloa sin enriquecerse, según él

Zapatero cultivó durante toda su vida política la imagen del socialista austero. El hombre de los valores. El que volvió a su casa cuando terminó su mandato sin los vicios del poder que habían corrompido a otros. Era una narrativa cuidada y efectiva.

Lo que el sumario va desvelando es una realidad considerablemente diferente. El expresidente que se fue de La Moncloa en 2011 sin aparentes riquezas acumuladas se ha convertido en los años siguientes en un hombre que cobra 90.000 euros anuales de una consultora sin contrato escrito por «análisis geopolítico» que realiza «a mano con papel y boli» porque no usa correo electrónico. Que tiene relaciones comerciales documentadas con el entorno del chavismo venezolano, del que tantos millones salieron hacia tantos destinos oscuros. Que aparece en cartas solicitando favores financieros para empresas vinculadas a Venezuela. Que tenía en la caja fuerte de su despacho de Ferraz joyas tasadas en 1,3 millones de euros sin un solo papel que justificara su procedencia.

No es el perfil del político que volvió a casa sin llevarse nada.

Parece ser que hace 20 años te regalaban los collares de Zapatero si comprabas dos tambores de detergente o si ponías más de 50 litros de gasolina. Si es que dan risa estos progres. Tragan con todo https://t.co/RJPWc2GFk5 — Benjamín López (@benjalh1971) June 17, 2026

Las joyas que huelen a cualquier cosa menos a regalo

El capítulo de las joyas merece una atención específica porque ilustra con precisión el nivel de credibilidad del relato oficial. Después de semanas de mutismo, el entorno de Zapatero y los gurús de comunicación de La Moncloa llegaron a la conclusión de que la mejor coartada era un muerto: el rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015, que supuestamente había regalado las joyas durante su visita oficial a España en 2007.

La coartada tiene la elegancia de lo irreversible: Abdalá no puede confirmarla ni desmentirla. Pero tiene demasiados problemas para resultar creíble.

Los regalos oficiales de los monarcas del Golfo a jefes de Estado occidentales tienen características muy específicas: son piezas concretas, llevan el sello del joyero real, vienen con documentación protocolar y están registradas en los archivos de la visita. Las joyas encontradas en la caja fuerte de Ferraz no tienen ninguna de esas características. Son un conjunto heterogéneo de gargantillas, pulseras, anillos y pendientes con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros que los peritos han tasado en 1,3 millones de euros y que parecen corresponder a diferentes adquisiciones o entregas en momentos distintos. Un muestrario, no un regalo.

Y hay un detalle que destruye la versión con la contundencia de lo evidente: durante sus ocho años de presidencia, Zapatero solo registró oficialmente un regalo del rey saudí, un reloj con esmeraldas. Si ese reloj fue declarado como exigía el Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005, ¿por qué las demás joyas, presuntamente del mismo donante en la misma visita, no aparecen en ningún registro oficial?

El empresario Víctor de Aldama, implicado en la causa y con pocos incentivos para la diplomacia, lo resumió con la franqueza del que ya no tiene nada que perder: «Al 99% es por algún pago».

Las joyas huelen a cualquier cosa menos a regalo diplomático. Y nadie en el entorno de Zapatero ha conseguido ofrecer una explicación que resista el escrutinio mínimo.

Las hijas investigadas y lo que la Fiscalía dice de sus ingresos

El juez José Luis Calama ha convocado a Alba y Laura Rodríguez Espinosa como investigadas en el caso Plus Ultra, junto a la secretaria del expresidente Gertrudis Alcázar, por su conexión con la sociedad Whathefav, cuyo funcionamiento está en el centro de la presunta red de comisiones y blanqueo relacionada con el rescate de la aerolínea.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se las impute por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y la fiscal ha utilizado una palabra para describir la situación económica de las jóvenes que merece detenerse: «llamativos». Sus ingresos eran «llamativos» en comparación con la «poca consistencia» del trabajo que supuestamente los justificaba.

Alba y Laura tienen cerca de treinta años. Llevan varios años vinculadas a las sociedades que ahora investiga la Audiencia Nacional. Figuraban como autorizadas en las cuentas de Whathefav con capacidad para redistribuir fondos. Cobraban por maquetar informes y gestionar redes sociales. Y sus ingresos, según la fiscal, eran holgados en proporción a ese trabajo de «poca consistencia».

El expresidente explicó al juez Calama que las «impuso» en la empresa de su amigo Julio Martínez porque, al ser hijas de un expresidente, no podían trabajar en el sector público. La puerta giratoria que supuestamente les cerraba el sector público la abrió su apellido en el sector privado. Y los ingresos que obtuvieron por ese apellido son los que la fiscal considera llamativos.

El eje Venezuela-China que los investigadores han trazado

El caso Plus Ultra no es, según la UDEF y la UCO, un episodio aislado. Es la punta visible de una estructura más amplia donde se entrelazan redes de influencia, negocios internacionales y lo que los investigadores describen como un ecosistema estable de poder.

El presidente de Plus Ultra afirmaba en conversaciones intervenidas estar «con los Zapatero y los chinos» años antes de que Zapatero admitiera públicamente conocerlo. Hay constancia de una llamada de once minutos entre el expresidente y el presidente de la aerolínea durante abril de 2020, en plena pandemia y en un momento crucial del proceso de rescate. Esa llamada los investigadores la consideran altamente relevante.

La «fontanera» socialista Leire Díez aparece en sumarios internos preguntando por posibles materiales comprometedores relacionados con el excomisario Villarejo sobre Zapatero. La preocupación, según esos documentos, giraba alrededor de audios que podrían existir relacionados con Segundo Martínez, policía cercano al expresidente y jefe de seguridad en la tecnológica Huawei, figura que los investigadores sitúan en el centro del posible eje Zapatero–Pekín–Caracas.

El socialismo gordón que hizo negocios con el chavismo mientras Zapatero les abría puertas, el mismo patrón aplicado ahora con China, la misma estructura de influencias y contactos, el mismo resultado de dinero que circula hacia destinos que los investigadores están trazando con paciencia.

El coste político para Sánchez

Para Pedro Sánchez, la situación de su mentor es otro calvario político en una legislatura que ya tiene demasiados. Ha reaccionado con la fórmula que aplica a todos los escándalos del entorno: «empatía y solidaridad» como declaración pública, cortafuegos interno como práctica real.

No puede desautorizar a Zapatero porque hacerlo equivaldría a admitir que su propia trayectoria política está contaminada por las prácticas del aparato tradicional socialista. No puede defenderlo porque las imputaciones son demasiado graves y los documentos demasiado concretos. Así que opta por el silencio estratégico mientras en Moncloa intentan que el caso Plus Ultra no se conecte públicamente con la imagen del Gobierno actual.

El problema es que la conexión existe. Zapatero era el mentor. Cerdán era el secretario de organización. Ábalos era el ministro. La estructura que el sumario del caso Leire y el caso Plus Ultra van describiendo no es una anomalía periférica del socialismo español. Es su núcleo operativo durante los últimos quince años.

El hundido que se hizo millonario

Zapatero dice estar hundido. Dice que tardará mucho en asimilar el golpe de ver a sus hijas investigadas. Es un sentimiento humano comprensible que nadie debería trivializar.

Pero es también el mismo hombre que pasó de la presidencia del Gobierno a cobrar 90.000 euros anuales sin contrato de una consultora, que tenía 1,3 millones de euros en joyas sin papeles en una caja fuerte, que aparece en conversaciones donde se le describe como parte de un entramado con dinero venezolano y conexiones chinas, y cuyas hijas cobraban ingresos «llamativos» por trabajos de «poca consistencia» en empresas que el juez investiga como posibles instrumentos de blanqueo.

La narrativa del estadista austero que volvió a casa sin enriquecerse no sobrevive al sumario. Lo que sobrevive es la pregunta que la instrucción judicial está intentando responder: de dónde vino el dinero, cómo llegó a esa caja fuerte, y qué relación tiene todo eso con el rescate de una aerolínea venezolana con 53 millones de euros de dinero público.

Zapatero está hundido. Sus hijas están investigadas. Las joyas siguen sin explicación convincente.

Y el juez Calama sigue preguntando.