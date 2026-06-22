Nueva semana negra para el sanchismo: El juez Peinado pone fecha a Begoña Gómez para que entregue su pasaporte

El sanchismo encara una nueva semana negra.

Apenas unos días después de que el juez Juan Carlos Peinado dictara auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, el magistrado ha fijado ya fecha concreta para que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte como medida cautelar. Una decisión que simboliza el hundimiento judicial del entorno más cercano a Pedro Sánchez.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, fechado el 20 de junio de 2026, Begoña Gómez deberá entregar todos sus pasaportes (incluidos los diplomáticos) en los próximos días. El plazo expira el 24 de junio de 2026.

Además, se le prohíbe abandonar el territorio nacional y deberá comparecer en el juzgado dos veces al mes (una por quincena) durante la tramitación del procedimiento. Las mismas medidas se han impuesto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez.

El juez justifica estas cautelares por el riesgo real de fuga. Peinado recuerda que la presidencia de Sánchez es transitoria y que los escoltas policiales de Gómez, dependientes del cargo, podrían recibir órdenes superiores que facilitaran su salida del país. Un argumento que ha provocado la airada reacción de sindicatos policiales, que han calificado la mención como una barbaridad.

Gómez va a juicio con jurado popular por cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Los indicios acumulados durante la instrucción apuntan al aprovechamiento de su posición como esposa del presidente para influir en contratos públicos, cátedras y favores a empresarios cercanos, como Juan Carlos Barrabés.

Esta nueva embestida judicial llega en un momento de máxima tensión para Moncloa. Mientras Pedro Sánchez se prepara para comparecer el próximo miércoles 24 de junio en el Congreso de los Diputados para hablar precisamente de “corrupción”, su esposa más cercana ve cómo la Justicia le corta las alas de forma literal. La coincidencia temporal es demoledora: el presidente intentará blanquear los escándalos en la Cámara Baja justo cuando Begoña Gómez debe rendir cuentas ante el juez.

Desde el Gobierno y el PSOE se calificó la decisión de desproporcionada y persecución política.

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares, pero el auto de Peinado —avalado en fases previas por la Audiencia Provincial— refleja la solidez de los indicios. Fuentes jurídicas consultadas indican que el riesgo de fuga no es un capricho: la gravedad de los delitos y la posición de privilegio de la investigada lo justifican.

Semana negra tras semana negra. El caso Begoña Gómez ya no es solo un problema judicial: es el espejo en el que se refleja toda la degradación del sanchismo. Mientras Sánchez habla de regeneración democrática en el Congreso, su mujer entrega el pasaporte. La imagen es devastadora.

¿Hasta cuándo aguantará el PSOE esta deriva? La Justicia sigue su curso y, por ahora, no da tregua al entorno presidencial.