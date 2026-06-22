¡Sentencia ejemplar! El Supremo mete 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y Aldama se libra

Ábalos, Koldo y Aldama, en el juicio en el Supremo.

Este lunes 22 de junio el primero de los reveses para el socialismo del país.

La sentencia del caso Mascarillas, con Jose Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el ajo, ya se conoce.

La Sala Segunda dio a conocer las penas impuestas al que fuera ministro de Transportes, a su principal asesor y al empresario que fue parte necesaria en algunos puntos de la trama.

Los abogados de todas las partes fueron citados en la mañana de este lunes por el Alto Tribunal para asistir de forma presencial al Supremo y conocer allí la sentencia:

24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo y 4 años y medio para Aldama, pero que no cumplirá por colaboración con la Justicia y con otras tareas pendientes como presentar informes periódicos de actividad y realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

Es la sentencia, -además adoptada por unanimidad- que supone la condena más severa conocida en España contra un exministro del Gobierno en el poder.

El fallo señala que los tres acusados «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones».

Y es bien claro: Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García se encargaba de la intermediación; y Aldama movía el dinero y tenía el acceso a las empresas.



Programa 24×7 del lunes 22 de junio: ¡24 AÑOS DE PRISIÓN A ÁBALOS Y 19 A KOLDO!

Más allá de las consecuencias de cárcel para los individuos condenados, ahora se abre un nuevo panorama político en España porque efectivamente sí hay fallo.

El PSOE y sus socios de Gobierno tienen ahora asquerosa papeleta de tragar con que uno de sus máximos mandatarios durante varios años -secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes- es la punta del iceberg de una trama miserable. En encarecían con comisiones comprando mascarillas cuando la gente moría en toda España y agonizaba de miedo en sus casas. Lo de las prostitutas es solo el fiel reflejo de la moral de estos tipejos de mala muerte.

Sin duda, se abre de nuevo un horizonte para PP, VOX y todos los que vean esto como algo insostenible, de poder asestar el golpe definitivo a Pedro Sánchez.

Pero que no les quepa duda, Sánchez puede salir de esto indemne, una vez más y las que sean necesarias.