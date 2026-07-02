¡Van p’alante! El juez Pedraz imputa a la directora sanchista de la Guardia Civil y al DAO

Otra roca en el camino tortuoso que afronta Pedro Sánchez en la presente legislatura.

El juez Santiago Pedraz acaba de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y al director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, en el marco del ‘caso Leire Díez’.

La Fiscalía había solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que adoptase esa medida y a media mañana de este 2 de julio de 2026 asumió esa petición.

La medida se enmarca en la investigación sobre la presunta trama liderada por la conocida como la fontanera del PSOE para interferir en diversas causas judiciales que salpican al Gobierno y al partido.

Según el Ministerio Fiscal, los altos mandos de la Guardia Civil habrían mantenido contactos relevantes con Leire Díez que podrían haber facilitado maniobras para activar investigaciones internas contra la UCO (Unidad Central Operativa) por supuestas filtraciones.

Los informes policiales recogen al menos tres encuentros entre Díez y Mercedes González, algunos de ellos después de que esta última ya ocupara la Dirección General.

Imputan a la directora de la Guardia Civil. El juez Pedraz cita a Mercedes González por las presuntas presiones a la UCO en plena investigación. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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La Fiscalía destacó las contradicciones detectadas en las explicaciones ofrecidas por González, quien inicialmente minimizó o negó los contactos y posteriormente los admitió como «cafés informales».

Estos hechos se habrían producido en un contexto en el que Díez buscaba información sensible y apoyo en relación con agentes implicados en otras causas, como el caso Koldo.

El ‘caso Leire Díez’ indaga en una supuesta red de influencias destinada a boicotear o desestabilizar investigaciones incómodas para el entorno de Pedro Sánchez. Leire Díez habría actuado como interlocutora con acceso a altos cargos en instituciones clave, incluyendo la Guardia Civil y la Fiscalía.

La imputación solicitada para la cúpula del instituto armado se sumaría a otras diligencias ya en marcha, como las declaraciones de fiscales relacionados con los contactos de Díez.

Esta petición de la Fiscalía supone un nuevo golpe a la credibilidad de la actual dirección de la Guardia Civil y genera una fuerte tensión entre el Ejecutivo y la oposición. El Ministerio del Interior ha defendido hasta ahora la actuación de Mercedes González, pero la situación judicial podría complicarse en las próximas semanas.