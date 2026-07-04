La socialista González se reunió con la ‘cloaquera’ Leire 13 días después de asumir la dirección de la Guardia Civil

Trece días.

Ese es el tiempo que tardó Mercedes González, recién repuesta al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, en sentarse con Leire Díez, la célebre fontanera del PSOE del sumario judicial del caso Leire.

Según ha revelado El Debate, el encuentro se produjo cuando Díez ya estaba en el radar de los investigadores como pieza clave de una supuesta trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO), el núcleo que instruye las grandes causas de corrupción que rodean al Gobierno.

La escena lo dice casi todo: la jefa del instituto armado reunida, a los pocos días de tomar posesión, con una operadora política investigada por maniobrar contra los propios agentes de ese cuerpo.

No es una anécdota: es el corazón mismo del escándalo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a González por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, al apreciar indicios de que pudo utilizar los expedientes disciplinarios como ariete contra los mandos que investigaban causas sensibles para el PSOE y para La Moncloa.

La ejecutora fiel: lealtad ciega, recompensa segura

Si el sumario dibuja algo con nitidez es un perfil: el de una ejecutora feroz y fidelísima de Pedro Sánchez, una mujer cuya carrera entera se explica por una sola virtud — la lealtad inquebrantable al jefe — y por una sola constante: el jefe siempre paga. Repásese la nómina de recompensas:

Concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid (2015–2021).

en el Ayuntamiento de Madrid (2015–2021). Delegada del Gobierno en Madrid (2021–2023), por designación directa de Sánchez.

(2021–2023), por designación directa de Sánchez. Secretaria general del PSOE de Madrid hasta abril de 2025.

hasta abril de 2025. Diputada en el Congreso , escaño que apenas calentó un año.

, escaño que apenas calentó un año. Y, no una, sino dos veces directora general de la Guardia Civil.

En marzo de 2023, Fernando Grande-Marlaska la colocó por primera vez al frente del cuerpo tras la dimisión de María Gámez. Dos meses después dimitía para ir en las listas del PSOE madrileño al 23-J. Y tras un paso fugaz por el Congreso, volvió por Real Decreto el 17 de septiembre de 2024, sucediendo a Leonardo Marcos. Tomó posesión el 24 de septiembre, en un acto presidido por Marlaska y Margarita Robles. Seis días después — según la investigación — ya tenía cita con Leire Díez. La puerta giratoria entre Ferraz y Guzmán el Bueno nunca giró tan rápido ni con tan poco disimulo.

Ese vaivén no es el de una gestora técnica: es el itinerario de una soldado del aparato, que va y viene entre el partido y el mando del instituto armado según lo exija la estrategia del líder. Quien sirve así, cobra así: en cargos, en confianza, en blindaje político.

Sensación de impunidad: el relato frente a los hechos

El sumario retrata, además, algo más inquietante que la lealtad: una sensación de impunidad instalada en la cúpula. Díez se jactaba en las grabaciones de tener «control» sobre la directora y de ser persona de su «confianza», presumiendo de su capacidad de influir en lo más alto de la Guardia Civil. Que esos encuentros — la Fiscalía Anticorrupción habla de una relación personal y reiterada — continuaran cuando la fontanera ya estaba siendo investigada dibuja el retrato de quien actúa convencida de que a los suyos nunca les pasa nada.

Los jueces han puesto el foco sobre un patrón que, de confirmarse, sería devastador:

Listados con nombres de mandos de la UCO que investigaban asuntos del PSOE o del Gobierno.

que investigaban asuntos del PSOE o del Gobierno. Investigaciones internas abiertas para cazar supuestas filtraciones a la prensa.

abiertas para cazar supuestas filtraciones a la prensa. El mecanismo disciplinario apuntando a agentes concretos, mientras desde Ferraz se alimentaba el relato de una «policía política» hostil al Ejecutivo.

Y frente a todo ello, la versión oficial: normalidad, presunción de inocencia, aquí no ha pasado nada. Un discurso que choca frontalmente con lo que describe el sumario y que muchos dentro del cuerpo perciben, lisa y llanamente, como una construcción insostenible. La distancia entre lo que se contaba y lo que van revelando las diligencias es, a estas alturas, el mayor pasivo de la directora.

Sánchez cierra filas: la sicaria no se toca

Mientras tanto, Pedro Sánchez se acerca peligrosamente al centro de gravedad del caso. Y su respuesta es la de siempre: mantener a González en el cargo pese a la imputación, invocando la presunción de inocencia. El mensaje interno es transparente: quien ejecuta por el jefe, es protegida por el jefe. Cesarla sería, a ojos de Moncloa, mostrar debilidad ante la oposición y ante sus propios cuadros.

El precio de ese blindaje lo paga la institución. Crece el rechazo interno y se consolida la percepción de que La Moncloa tolera — o ampara — que quien dirige la Guardia Civil mantuviera encuentros reiterados con alguien investigada por operar al servicio de intereses partidistas. Difícil de vender como normal en un Estado con estándares mínimos de higiene institucional.

Rebelión silenciosa en el cuerpo

Las asociaciones profesionales han dicho basta. AUGC y AEGC, entre otras, reclaman que tanto Mercedes González como el DAO, el teniente general Manuel Llamas — también imputado —, sean apartados temporalmente mientras avanza la instrucción:

Exigen medidas cautelares , incluida la suspensión temporal , para despejar cualquier sombra de interferencia.

, incluida la , para despejar cualquier sombra de interferencia. Respetan la presunción de inocencia, pero subrayan que el daño reputacional ya es un hecho .

. Advierten del riesgo de que la dirección general acabe vista como una «comisaría política», en palabras de AUGC.

El contraste es brutal: hace apenas unos meses, las siete grandes asociaciones agradecían a González sus gestos hacia la tropa. Hoy piden su salida, temporal o definitiva. La erosión ha sido rápida y demoledora.

Un horizonte penal complicado

Y aquí llega lo que en Moncloa prefieren no verbalizar: la paisana tiene por delante un horizonte penal nada despejado. La imputación por prevaricación y obstrucción a la justicia no es un trámite cosmético. En el Código Penal, la prevaricación administrativa acarrea inhabilitación especial para empleo o cargo público de larga duración, y las conductas de obstrucción pueden llevar aparejadas penas de prisión y multa, según cómo se califiquen finalmente los hechos. A ello se suma que la instrucción sigue viva: cada nueva diligencia, cada grabación, cada testimonio de mandos de la UCO puede engordar el reproche penal. La presunción de inocencia la ampara, sí; pero el terreno que pisa es cada día más pantanoso, y la Audiencia Nacional no es un tribunal que se distinga por la prisa en cerrar carpetas incómodas.

De Roldán a González: la historia se repite en clave socialista

Con la decisión de Pedraz, González ingresa en el reducido y poco honroso club de directores generales de la Guardia Civil imputados en democracia. En él figura un nombre que aún hiela la sangre del cuerpo: Luis Roldán, también socialista. La imputación actual no versa sobre enriquecimiento ilícito, pero sí sobre algo igualmente corrosivo: el uso del poder disciplinario y de la influencia interna para presionar a los investigadores del Estado.

Vida personal, partido y poder: todo es lo mismo

Ni siquiera la esfera privada de González escapa a la órbita orgánica del PSOE. Reside en Majadahonda con su pareja, Javier Vales, también vinculado profesionalmente al partido, y con la hija adolescente de ambos. Toda su carrera se ha forjado bajo el ala del socialismo madrileño y bajo el padrinazgo directo de Sánchez: concejalía, delegación del Gobierno, secretaría general del PSOE-M y, dos veces, la jefatura de la Guardia Civil. Por eso ni Ferraz ni Moncloa la ven como una técnica neutral, sino como una de los suyos — y a los suyos, ya se sabe, no se les suelta la mano. La pregunta de fondo sigue sobre la mesa: ¿debe dirigir la Guardia Civil un perfil abiertamente partidista, o profesionales sin hipotecas políticas?

Trece días para retratar un sistema

Que bastaran trece días para que la nueva directora se reuniera con una operadora investigada como fontanera de una supuesta trama contra la UCO no es una curiosidad de agenda: es la radiografía de un momento político. En ese lapso mínimo se condensa la mezcla explosiva de prisa, confianza desmedida y sensación de impunidad en la que hoy navega la Guardia Civil, mientras Sánchez vigila de reojo la Audiencia Nacional y jueces y asociaciones se preguntan si el instituto armado sigue siendo del Estado o se ha convertido en un departamento más del partido.

Una historia muy española: empezó con una reunión discreta y acaba con medio país preguntándose quién controla realmente los engranajes fundamentales del Estado — y con su protagonista, la ejecutora siempre recompensada, mirando de frente, por primera vez, un banquillo que ya no depende del jefe.