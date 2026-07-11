Faltan tres telediarios para que los jueces imputen al PSOE de Capone Sánchez como ‘organización criminal’

Hay investigaciones que empiezan con un nombre y terminan con un sistema.

El caso Koldo empezó siendo el expediente de un asesor que cobró comisiones en contratos de mascarillas. Hoy es la pieza más visible de un rompecabezas cuyas piezas, examinadas en conjunto, forman un retrato que ya no puede ignorarse: todas las tramas de corrupción que rodean al Gobierno de Sánchez convergen, eslabón a eslabón, en la misma figura.

No en Ábalos, aunque esté condenado a 24 años. No en Zapatero, aunque esté imputado por seis delitos.

No en Leire Díez, aunque sea la operadora que conecta las cloacas con el aparato del partido. En el marido de Begoña. En Pedro Sánchez.

El empresario Joaquín Parra lo dijo ante la Audiencia Nacional con una claridad que ningún portavoz de Ferraz ha podido desmentir con pruebas: Leire Díez le aseguró que actuaba «en nombre de Pedro» y «de parte del Gobierno». Aldama lo ha repetido en cada declaración judicial que ha dado desde que empezó a colaborar con la justicia. Y la UCO lo documentó en sus informes: Sánchez era «la única persona que podía dar instrucciones a Cerdán».

El caso Koldo: el origen que se ha multiplicado

La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos a 24 años y a Koldo García a 19 años y ocho meses es el resultado más visible de una investigación que comenzó con una pregunta relativamente acotada: ¿quién cobró comisiones en los contratos de mascarillas durante la pandemia?

La respuesta que los investigadores de la UCO fueron encontrando era más amplia de lo que nadie esperaba públicamente. No era solo una red de comisiones en contratos sanitarios. Era la descripción de un modelo de funcionamiento que atravesaba múltiples ministerios, que conectaba con el aparato orgánico del PSOE a través de Cerdán y Leire, que tenía ramificaciones internacionales en Venezuela y en República Dominicana, y que en todos sus nodos funcionaba con la misma lógica: el acceso al poder del Estado convertido en instrumento de enriquecimiento privado para quienes podían invocar la autoridad del presidente.

Aldama fue el primer testigo que articuló ese sistema de forma comprehensiva. Sus declaraciones describían no solo los contratos de mascarillas sino un ecosistema más amplio donde el acceso a Sánchez, o la capacidad de invocar ese acceso, tenía un valor económico que distintos actores convertían en comisiones, contratos y favores. Que sus afirmaciones sobre Ábalos y Koldo hayan sido validadas por el Tribunal Supremo con condenas de décadas de prisión convierte todo lo que Aldama ha dicho sobre el resto del sistema en algo que los investigadores no pueden ignorar.

Las cloacas de Ferraz: la pieza que une todo

El sumario del caso Leire, instruido por el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, es donde la convergencia de las tramas se hace más visible. Lo que comenzó siendo la investigación de una persona, Leire Díez, y de sus operaciones de presión sobre jueces y fiscales, se ha expandido hasta convertirse en el mapa más completo de la corrupción orgánica del PSOE disponible en sede judicial.

La red que Pedraz ha ido documentando tiene estructura, jerarquía y propósitos definidos. En su núcleo está la trama Hirurok, «nosotros tres» en euskera, formada por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán. Alrededor de ese núcleo operaban personas en empresas públicas, en el aparato del partido y en el entorno gubernamental que facilitaban información, contratos y protecciones a cambio de comisiones.

Lo que conecta esta trama con el presidente no son solo los testimonios de Parra y Aldama. Son los documentos incautados, los chats intervenidos, la libreta de Leire con sus referencias a operaciones que involucran al entorno más cercano a Sánchez, y la cronología que muestra cómo las operaciones de la red se aceleraban o se ralentizaban en función de las necesidades políticas del Ejecutivo.

La UCO lo documentó con una frase que quedará en los anales de la investigación española sobre corrupción política: Sánchez era «la única persona que podía dar instrucciones a Cerdán». Y Cerdán, como secretario de organización del PSOE, era la figura que articulaba la relación entre el aparato del partido y la red de Leire.

El caso Begoña: la trama que lleva su apellido

Mientras las cloacas de Ferraz operaban en la sombra, la esposa del presidente construía su propio expediente judicial con una visibilidad que la convertía en el símbolo más reconocible de la corrupción del entorno de Sánchez.

Begoña Gómez va a juicio oral ante un jurado popular por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Las cuatro piezas del expediente documentan cómo las cartas firmadas por la primera dama llegaban a Red.es con la fuerza de órdenes presidenciales, cómo los evaluadores modificaban las puntuaciones para que ganara la empresa del amigo de Begoña, cómo se falsificaban los informes técnicos para justificar esos resultados y cómo solo se evaluaron tres de las 21 ofertas presentadas.

El correo interno de Red.es que los investigadores han documentado lo dice con una brutalidad que ningún argumento jurídico puede suavizar: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí».

Para Red.es, Begoña Gómez era Pedro Sánchez. No metafóricamente. Operativamente. Sus cartas producían el mismo efecto que una instrucción presidencial porque todos en el organismo sabían que detrás de Begoña estaba el presidente. Sin Sánchez en La Moncloa, las cartas de Begoña habrían sido las cartas de una ciudadana privada recomendando a una empresa. Con Sánchez en La Moncloa, eran el instrumento que ponía en marcha la maquinaria de Red.es para amañar contratos de 8,4 millones de euros.

El caso Zapatero: la red que se extiende más allá del Gobierno

El expediente de Zapatero en la Audiencia Nacional por seis delitos añade una dimensión que amplía el sistema más allá del Gobierno actual. El expresidente que fue el mentor político de Sánchez, que utilizó su agenda y sus contactos para cobrar 200.000 euros por influir ante el Gobierno boliviano, que acumuló joyas de 1,3 millones sin declarar en la caja fuerte de su oficina pagada por el Estado, no es una figura aislada del ecosistema de corrupción investigado.

Las conexiones entre el entorno de Zapatero y el caso Plus Ultra, entre el caso Plus Ultra y la red de Leire, entre la red de Leire y el aparato del PSOE que dirigía Cerdán, forman una tela de araña que cubre décadas de relaciones entre el poder socialista y los intereses privados que ese poder facilita.

El patrón es idéntico en todos los casos. El acceso al presidente, o la capacidad de invocar ese acceso, tiene un valor económico que distintos actores convierten en comisiones, contratos y favores. Zapatero lo hacía con su agenda latinoamericana. Leire lo hacía con su red de contactos en el aparato del Estado. Begoña lo hacía con sus cartas a organismos públicos. Y Ábalos lo hacía con los contratos de su ministerio.

Distintos métodos, distintos actores, un mismo sistema. Y un mismo centro.

La SEPI: el Estado al servicio de la trama

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia para rescatar empresas en dificultades, se convirtió en otra fuente de corrupción documentada. Más de 750 millones de euros en operaciones de rescate están bajo investigación. Tres presidentes consecutivos de la SEPI imputados. Y la evidencia de que los rescates no se decidían en función de la viabilidad empresarial sino de la proximidad al ecosistema político del Gobierno.

El caso Plus Ultra es el más emblemático. Una aerolínea con escasa cuota de mercado y conexiones con el entorno del Gobierno venezolano de Maduro recibió 53 millones de euros de fondos públicos. Los informes policiales señalan que existían comunicaciones internas donde directivos celebraban el rescate antes de su aprobación oficial, lo que sugiere acceso anticipado a información privilegiada.

Esa información privilegiada venía de algún sitio. Y ese sitio, según los indicios que los investigadores han ido documentando, estaba en el entorno del presidente.

La convergencia: por qué todas las tramas llevan al mismo lugar

Lo que diferencia el momento actual de crisis anteriores que Sánchez ha sobrevivido es que la convergencia de las tramas ya no requiere especulación ni inferencia. Está documentada en sumarios judiciales, en testimonios ante jueces y en informes de la UCO que son documentos públicos accesibles para cualquier periodista o ciudadano que quiera leerlos.

Cerdán pagaba a Leire 4.000 euros al mes a través de una empresa de Zarrías. Cerdán actuaba bajo las instrucciones de Sánchez según la propia UCO. Leire operaba en nombre de Pedro según el testimonio de Parra. Begoña era Sánchez para Red.es según los emails internos del organismo. Aldama dice que Sánchez era el centro del sistema. Y la libreta de Leire tiene referencias al entorno más inmediato del presidente.

Cada trama tiene su propio nombre, su propio juez y su propio expediente. Pero todas tienen el mismo centro de gravedad.

El marido de Begoña. El amo del PSOE. El presidente del Gobierno.

Y mientras los sumarios siguen creciendo, mientras Serrano está imputado y Hernando lo estará, mientras Zapatero enfrenta seis delitos y Begoña va a juicio, ese centro sigue en La Moncloa, aplaudiendo cuando el Congreso le pide que se vaya y preparando en la sombra el pucherazo electoral que le permita seguir allí un poco más.

La pregunta que los tribunales tienen que responder, y que la cadena de imputaciones y condenas está respondiendo eslabón a eslabón, es si ese centro puede seguir indefinidamente siendo el único punto del mapa que la justicia no alcanza.

La historia de la democracia española, y la historia del PSOE en particular, sugiere que la respuesta es no.

Pero Sánchez sabe que tiempo es lo único que necesita. Y está usando todo el poder del Estado para comprarlo.