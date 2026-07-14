¡Tiembla, Sánchez! Nueve años de inhabilitación para el hermanísimo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ve cómo uno de los escándalos que más cerca le toca llegó a a su desenlace.

Su hermano David Sánchez Pérez-Castejón, conocido más popularmente como el ‘hermanísimo’, ya sabe la pena que tendrá que afrontar y que alcanza los nueve años de inhabilitación según la sentencia que acaba de salir de la Audiencia Provincial de Badajoz.

El caso, destapado hace tiempo y que llegó a juicio oral en mayo-junio de 2026, investigó la supuesta creación a medida de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz en 2017.

Según la instrucción y las acusaciones, el puesto se habría diseñado específicamente para David Sánchez, músico de profesión cuyo nombre artístico es David Azagra, en un proceso que las partes populares calificaron de estar concedido a dedo y plagado de irregularidades. Algo que quedó acreditado tras el proceso judicial.

Sánchez Pérez-Castejón no es el único condenado en la causa. También ha sido condenado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a dos penas de nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación. Además, el resto de los encausados, entre los que destacan altos cargos del Área de Cultura y de Recursos Humanos de la Diputación, han recibido penas similares por su colaboración necesaria para la comisión del delito.

Las claves del escándalo

El ‘hermanísimo’ en los correos: Uno de los indicios más llamativos fue un correo electrónico del 19 de mayo de 2017, justo el día en que se publicaron las bases de la convocatoria, cuyo asunto rezaba literalmente “El hermanísimo”. Su autor lo ha calificado en el juicio como un “rumor”, pero el término ha quedado grabado como símbolo del caso.

Proceso selectivo bajo sospecha: La plaza de alta dirección se creó en un momento en que David Sánchez carecía de trabajo estable. Las acusaciones sostienen que participó en el proceso “para simular legalidad” y que conocía de antemano que el puesto era para él. Testigos han declarado que la plaza parecía “pre-adjudicada”.

Ampliación de la petición de pena: Durante el juicio, seis acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum) elevaron la solicitud de cárcel para David Sánchez de tres a seis años por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Para Gallardo, la petición subió hasta cuatro años. Manos Limpias mantuvo peticiones más moderadas.

Declaración del hermanísimo: David Sánchez solo respondió a su defensa en una breve intervención de unos diez minutos. Negó tener capacidad de influir y explicó cuestiones como el uso de despachos. Su testimonio, junto con vídeos e incoherencias señaladas, llevó a las acusaciones a endurecer su posición.

El juicio incluyó decenas de testigos, peritos de la UCO y puso en el foco la relación entre la Diputación socialista de Badajoz y el entorno de Pedro Sánchez. También ha salido a la luz un supuesto chat paralelo, ‘Vacaciones y Viajes’, para intentar apartar a la jueza instructora, Beatriz Biedma.