Golpe judicial al Régimen Sanchista: Begoña se enfrentará a un jurado popular

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de confirmar que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular ha transformado lo que parecía un caso técnico en un auténtico sismo político, jurídico y mediático.

Esto lo ha abordado El Debate al informar sobre el auto que respalda la decisión de que la esposa del presidente y su asesora enfrenten el juicio ante ciudadanos no especializados en Derecho, quienes serán clave en el veredicto. Esta decisión consolida la estrategia inicial del juez Juan Carlos Peinado, quien ha abogado desde el principio por llevar la causa ante un tribunal popular, a pesar de los obstáculos previos en la Audiencia.3

La investigación, que comenzó hace más de un año tras una denuncia de Manos Limpias, ha evolucionado hasta convertirse en un caso con un fuerte simbolismo.

Por primera vez en democracia, la esposa de un presidente del Gobierno se sentará en el banquillo ante un jurado popular, enfrentándose a cargos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y corrupción empresarial.1 Lo impactante no es solo la figura de la acusada, sino el modo en que será juzgada: nueve ciudadanos de Madrid, más un magistrado que preside, tomarán la decisión sobre si se cometió un delito o si, en cambio, todo se reduce a un mero ruido mediático.

De la denuncia a la apertura de juicio oral

El proceso que ha conducido a este auto tiene varias etapas cruciales. La denuncia inicial, fundamentada en artículos de prensa y acusaciones sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y su vinculación con el empresario Juan Carlos Barrabés, fue admitida por el juez Peinado, quien decidió abrir diligencias y mantuvo la imputación de la esposa del presidente desde 2024.1 En este contexto, el magistrado identificó indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos, así como otras figuras, como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Todo ello se reunió en un solo procedimiento, citando a los tres investigados para informarles de su intención de remitir el caso a un tribunal de jurado.

En un primer momento, la Audiencia de Madrid frenó este intento, anulando la decisión de convertir la causa en un juicio con jurado, debido a una falta de motivación que reprochaba a Peinado por no ofrecer un “mínimo esfuerzo argumentativo”.3 Sin embargo, el instructor ajustó su estrategia, dictó un nuevo auto con una argumentación más robusta y, en junio, acordó la apertura del juicio oral con jurado popular contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y Barrabés.1 Ahora, la Audiencia respalda esta decisión, dejando claro que, al menos en esta fase, la apuesta por el jurado popular cumple con los requisitos legales.

Paralelamente, la Audiencia ya había desestimado los recursos de la defensa contra la investigación por malversación, respaldando la imputación y fortaleciendo la posición del juez Peinado.6 Con la apertura del juicio oral confirmada, el caso sale definitivamente del ámbito de la especulación y se introduce en la dinámica procesal: redacción de escritos de acusación y defensa, fijación de fecha y constitución del jurado.

Qué se juzga exactamente y por qué con jurado popular

El núcleo del asunto gira en torno a la supuesta utilización de medios y recursos públicos para fines privados vinculados a la actividad profesional de Begoña Gómez y su entorno. Se evaluarán, entre otros aspectos:

La creación y funcionamiento de la cátedra en la Complutense

El papel de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez , y sus comunicaciones internas relacionadas con proyectos de la cátedra

, y sus comunicaciones internas relacionadas con proyectos de la cátedra Las conexiones con el empresario Juan Carlos Barrabés y los beneficios que pudieran derivarse de esa relación1

La Ley del Jurado establece que este tipo de tribunal se ocupa de delitos que no revisten excesiva complejidad y cuyos elementos son fácilmente valorables por ciudadanos no especializados. Entre los delitos considerados están la malversación, ciertas modalidades de corrupción y tráfico de influencias, siempre que sean juzgados en la Audiencia Provincial y no afecten a aforados o a la competencia de la Audiencia Nacional o de la Fiscalía Europea.2

En este escenario, la combinación de presunta malversación y corrupción en un entorno de uso de recursos públicos en Moncloa y en la universidad se ajusta a los delitos que pueden ser juzgados por un jurado popular.1 La Audiencia respalda que no se supera el umbral de “complejidad excesiva” y que los hechos son, al menos en teoría, comprensibles y evaluables por nueve ciudadanos no juristas.

Para entender la dimensión procesal, aquí una tabla clara:

Elemento clave Situación actual Tipo de órgano de enjuiciamiento Jurado popular (9 ciudadanos + 1 magistrado) Delito principal en discusión Malversación de caudales públicos1 Otros delitos en la causa Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida1 Fase procesal Apertura de juicio oral confirmada por la Audiencia Posición de la Fiscalía Solicitud de absolución para todos los acusados

Impacto político y narrativo: Sánchez, el jurado y el relato

El impacto político de este asunto es notable. El caso incide de lleno en el ámbito personal de Pedro Sánchez, y se enmarca en un clima de polarización donde las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición giran en torno a la politización de la justicia y el uso de los tribunales como una extensión de la lucha partidista. Que el veredicto no venga de un tribunal técnico, sino de nueve ciudadanos seleccionados al azar, agrega una capa narrativa poderosa: ya se habla de “los nueve madrileños” que decidirán sobre la vida de la esposa del presidente.

La demanda de la Fiscalía Provincial de Madrid de absolución para Gómez, Álvarez y Barrabés, al considerar que no se cometió delito, aumenta aún más la tensión. Las acusaciones populares, en contraposición, exigen penas que alcanzan los 24 años de prisión para la esposa del presidente, 22 para su asesora y 6 para el empresario. El contraste entre la posición del Ministerio Fiscal y la de las acusaciones enriquece la percepción de que el proceso no es solo un tema legal, sino también un pulso que define cómo se delimita la línea entre responsabilidad penal y reproche político.

Desde la óptica de la legitimidad democrática, el jurado popular se presenta como un mecanismo para acercar la Justicia a la ciudadanía; sin embargo, en casos de alta exposición mediática, surge la inquietud sobre si esos ciudadanos pueden desligarse del ruido generado por tertulias, redes sociales y titulares. La ley establece salvaguardias —como la selección por sorteo, requisitos de edad, y posibilidades de excusa justificadas—, pero no puede proteger el pensamiento de los jurados frente a la campaña mediática previa.

Cómo funciona el jurado y algunas curiosidades del caso

El jurado popular que juzgará a Begoña Gómez estará compuesto por nueve ciudadanos y dos suplentes, bajo la presidencia de un magistrado de la Audiencia Provincial. Para que la acusada sea declarada culpable se requieren siete votos, mientras que baste con cinco para considerar su inocencia. Los candidatos son seleccionados cada dos años por sorteo a partir del censo municipal y, a menos que presenten una excusa válida, están obligados a participar.

En cuanto a curiosidades que ya circulan sobre el caso:

No es la primera vez que la Audiencia corrige al juez Peinado: antes de respaldar el jurado, le exigió fundamentar mejor su decisión.3

El inicio del proceso, sustentado en recortes de prensa y bulos, ha suscitado un intenso debate sobre la calidad de las denuncias que dan paso a procedimientos tan delicados.

Entre los posibles escenarios se contempla que, aunque el jurado declare culpable, el magistrado presidente pueda ajustar la pena dentro de los márgenes legales, añadiendo un aspecto técnico final a un proceso dominado por ciudadanos.

Y queda en el aire la escena final que muchos ya visualizan: nueve personas que jamás imaginaron ser responsables del destino judicial de la esposa de un presidente abandonando la Audiencia de Madrid, conscientes de que su veredicto será objeto de análisis durante años, tal vez con más atención que muchas decisiones del Consejo de Ministros.