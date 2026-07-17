El bocazas Óscar Puente intensifica su sucia ofensiva sanchista contra los jueces a raíz del caso Begoña Gómez

No podía faltar a su cita para vomitar en las redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a arremeter contra la Justicia tras conocerse el respaldo de la Audiencia de Madrid al juicio con jurado popular contra Begoña Gómez.

Y, lo que más encendió al ministro de Transportes, es que la decisión fuese pareja a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de Amnistía que puede permitir que en unos meses el prófugo Carles Puigdemont pueda regresar libremente a España.

Lo hizo con su característico tono irónico en X, un mensaje que refuerza el ambiente de confrontación institucional entre el Gobierno y los jueces. En su publicación, el ministro sugiere que la resolución llega, de forma conveniente, para desviar la atención de la sentencia del TJUE sobre la amnistía, asunto al que el Ejecutivo había dedicado gran parte de su capital político.

¿Lo veis niños?. Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante. https://t.co/os3rwRe1Sk — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 16, 2026

La decisión de la Audiencia Provincial mantiene el juicio oral ante jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero modifica las medidas más drásticas del juez Juan Carlos Peinado, eliminando la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. El tribunal considera «innecesarias» esas cautelares, al no percibir riesgo de fuga. Sin embargo, este matiz jurídico no disminuye el impacto político de ver a la esposa del presidente en el banquillo.

Un caso judicial transformado en herramienta política

El caso Begoña Gómez acumula más de dos años de instrucción, con registros anulados, imputaciones revertidas y un debate constante sobre la solidez de las pruebas en contra de la esposa de Pedro Sánchez. La Audiencia ha descartado el delito de corrupción en los negocios que inicialmente figuraba en el proceso y ha decidido mantener el procedimiento por dos cargos, permitiendo al Gobierno señalar que el caso se ha «adelgazado», mientras que la oposición insiste en que el hecho de llegar a juicio es una prueba de que «la Justicia funciona».

En este marco, la reacción de Puente no es un exabrupto aislado, sino que se inscribe en una continuidad de un discurso que ya calificado como «ignominia» el auto de apertura de juicio oral, y atribuyó al juez Peinado una «obsesión enfermiza» por implicar a la esposa del presidente6. El ministro critica que la resolución sugiera que la Policía que protege a Begoña Gómez podría facilitar una fuga. Además, acusa a la Audiencia y al Consejo General del Poder Judicial de permitir esa situación. Este choque se enmarca en una crisis más profunda entre el Ejecutivo y el poder judicial, agudizada por la ley de amnistía y el atasco en la renovación del CGPJ.