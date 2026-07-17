¿Sabe si usted puede ser elegido para dar el veredicto sobre Begoña Gómez? Guía práctica del jurado popular

Ser madrileño, tener más de 18 años y estar inscrito en el censo electoral nunca había tenido tanto impacto narrativo como en este momento.

De esa combinación surgirán los nueve ciudadanos que tendrán la responsabilidad de decidir el futuro judicial de Begoña Gómez en un juicio con jurado popular. Este proceso se puede explicar en detalle para información del ciudadano.

La imaginería es tan intensa como poco probable: nueve personas comunes, bajo la dirección de un magistrado profesional, analizando pruebas, declaraciones y titulares de prensa para emitir un veredicto de “culpable” o “no culpable” que resonará en un caso de notable tensión política y mediática. Y efectivamente, en teoría, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede encontrarse en esa sala.

Quién puede ser jurado: requisitos básicos y exclusiones claras

La ley del Tribunal del Jurado se basa en una premisa simple: el jurado está compuesto por ciudadanos comunes, no por expertos en Derecho, pero con ciertas condiciones mínimas que son muy claras:

Para poder ser seleccionado:

Ser español .

. Tener más de 18 años .

. Saber leer y escribir .

. Estar empadronado en algún municipio de la provincia donde se juzga el caso ; en este caso, la Comunidad de Madrid.

; en este caso, la Comunidad de Madrid. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y contar con la aptitud necesaria para desempeñar la función.

A la par, la ley también establece una serie de exclusiones automáticas que, en la práctica, dejan fuera a un gran número de ciudadanos:

Los reyes , miembros del Gobierno , parlamentarios, magistrados, fiscales, letrados, policías, funcionarios de instituciones penitenciarias y cualquier perfil de la carrera judicial están excluidos del jurado.

, miembros del , parlamentarios, magistrados, fiscales, letrados, policías, funcionarios de instituciones penitenciarias y cualquier perfil de la carrera judicial están excluidos del jurado. No pueden participar quienes estén cumpliendo condena , en prisión provisional o involucrados en otro proceso penal, así como los condenados por delito doloso que no hayan sido rehabilitados.

, en o involucrados en otro proceso penal, así como los que no hayan sido rehabilitados. Asimismo, tampoco puede formar parte nadie que posea interés directo o indirecto en la causa, ni tenga relación relevante con la acusada, el magistrado, los abogados, el fiscal o los testigos.

La idea es clara: el jurado debe ser conformado por ciudadanos de a pie, sin lazos con el caso ni conexión con los centros de poder involucrados en su enjuiciamiento.

Cómo se elige el jurado: del censo electoral al grupo final de nueve

El camino para convertirse en uno de los nueve comienza mucho antes de que arranque el juicio. No se trata de que el juez consulte una guía telefónica: el proceso está rigurosamente regulado y se centra en el censo electoral.

El mecanismo, simplificado, opera de la siguiente manera. Lo hemos tratado en profundidad en el programa 24×7 con Alfonso Rojo y Marcos de Quinto:

Sorteo bienal del censo

Cada dos años, la Oficina Provincial del Censo lleva a cabo un sorteo público con el censo actualizado en los últimos días de septiembre de los años pares, creando una “bolsa” de posibles jurados de la provincia.

En Madrid, la última lista para 2025-2026 incluye 2.846 personas, todas empadronadas en la provincia y mayores de edad.

Publicación y reclamaciones

Las listas son expuestas en los ayuntamientos y se hacen públicas en boletines oficiales en octubre; existe un plazo para presentar reclamaciones en noviembre antes de cerrar la bolsa definitiva.

Selección de 36 candidatos para cada juicio

Al fijarse la vista oral, unos 30 días antes del inicio del juicio, se extraen por sorteo 36 candidatos de esa bolsa provincial.

Filtrado de incompatibilidades y excusas

Esos 36 aspirantes pasan por una etapa de selección, donde se revisan los requisitos, las causas de exclusión y las excusas que cada ciudadano puede presentar para evitar la obligación.

Formación del jurado definitivo

Después de las entrevistas y las eventuales recusaciones de acusación y defensa, se establecen nueve titulares y dos suplentes que formarán el jurado popular, bajo la presidencia de un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Con todos estos filtros, las posibilidades de terminar sentado en la sala son mínimas: se ha calculado que un madrileño mayor de edad tiene alrededor de un 0,000167 % de probabilidad de integrar el jurado del caso Begoña Gómez, lo que se traduce en aproximadamente una entre 600.000.

¿Se puede decir “no quiero”? Excusas, deber cívico y multas

La ley considera que formar parte de un jurado es un “deber inexcusable de carácter público”, no una opción voluntaria. En otras palabras: si le toca y cumple los requisitos, la norma establece que debe presentarse.

No obstante, el sistema incluye una serie de excusas legales para evitar el servicio, siempre que se justifiquen adecuadamente:

Ser mayor de 65 años .

. Tener una discapacidad reconocida que dificulte el desempeño de la función.

que dificulte el desempeño de la función. Haber ejercido como jurado en los últimos cuatro años .

. Tener cargas familiares significativas (cuidado de dependientes, niños pequeños, familiares gravemente enfermos).

(cuidado de dependientes, niños pequeños, familiares gravemente enfermos). Trabajar en un puesto de relevante interés general , cuya ausencia cause daño evidente.

, cuya ausencia cause daño evidente. Residir temporalmente en el extranjero o fuera de la provincia.

o fuera de la provincia. Presentar cualquier causa que implique graves dificultades para funcionar como jurado.

Negarse sin encajar en alguno de estos supuestos no es sabio: la ley establece multas que pueden alcanzar los 1.500 euros para aquellos que, estando designados, no se presenten sin justificación válida.

Como contrapartida, el Estado reconoce el esfuerzo: los jurados reciben dietas diarias que rondan los 67 euros por jornada, así como se les reembolsa el transporte, la manutención y el alojamiento si fuera necesario, además de garantizar permisos retribuidos para los trabajadores por cuenta ajena. Nadie debería perder dinero por cumplir con el jurado; sólo tiempo… y un poco de estrés.

Qué hace exactamente un jurado popular en un caso mediático

Una vez dentro, la labor es más delicada que complicada: no se exige dominar el latín legal, pero sí un buen grado de atención, sentido común y cierta tolerancia al ruido mediático. El jurado popular en este tipo de procesos se organiza de la siguiente manera:

Está compuesto por nueve ciudadanos titulares y dos suplentes , presididos por un magistrado profesional de la Audiencia Provincial de Madrid.

y , presididos por un de la Audiencia Provincial de Madrid. Escucha la totalidad del juicio: declaraciones de la acusada, testigos, peritos, informes, grabaciones y toda la documentación pertinente.

No decide las penas; su papel es emitir un veredicto sobre los hechos : determinar si el delito atribuido está probado o no, siguiendo las instrucciones jurídicas del magistrado.

sobre los : determinar si el delito atribuido está probado o no, siguiendo las instrucciones jurídicas del magistrado. El juez guía sobre conceptos legales, coordina las sesiones, asegura que no haya presiones indebidas y transforma el veredicto en sentencia con las penas adecuadas.

En un caso tan mediático como el de la esposa del presidente del Gobierno, la selección de los nueve ciudadanos implicará preguntas directas sobre cuánto conocen el asunto, de dónde han obtenido esa información y si creen que podrán permanecer imparciales. Se busca que nadie llegue al juicio con un fallo ya establecido por la portada de su periódico favorito.

Algunas curiosidades (y paradojas) del sistema

Más allá de la estructura legal, el jurado popular presenta cierta variedad estadística y política que merece ser mencionada:

La lista madrileña de candidatos para 2025-2026, de donde se extraerá el jurado del caso, cuenta con 2.846 personas ; la gran mayoría nunca pisará la sala de vistas.

; la gran mayoría nunca pisará la sala de vistas. Las opciones de acabar juzgando a Begoña Gómez son inferiores a las de ganar un buen premio en la lotería, pero significativamente más altas que convertirse en ministro.

son inferiores a las de ganar un buen premio en la lotería, pero significativamente más altas que convertirse en ministro. A pesar de la relevancia del caso en la política española, el jurado que lo evaluará estará conformado por personas que, por designio, no pueden ser políticos en activo, jueces, fiscales , ni tener parentesco directo con los implicados.

, ni tener parentesco directo con los implicados. Para quienes sean seleccionados, la experiencia probablemente será única: la ley impide que alguien participe en varios jurados consecutivos y limita su intervención a uno cada cuatro años.

Al final, el sistema persigue algo tan sencillo como complejo: que un grupo de ciudadanos anónimos, munidos con tiempo, pruebas y la supervisión de un juez, logre imponer orden donde el debate público lleva meses instalado en el ruido.