La Justicia catalana ejecuta el indulto a Laura Borràs y rebaja su condena de prisión a dos años

La Justicia catalana ya ha dado cumplimiento al indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplicado formalmente el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y ha conmutado la pena de prisión de la expresidenta de Junts y del Parlament: de los cuatro años, seis meses y un día que le fueron impuestos inicialmente pasa a una pena de dos años de prisión.

La decisión supone un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales que más ha tensionado al independentismo catalán y vuelve a poner sobre la mesa el debate político en torno a los indultos concedidos por el Ejecutivo socialista.

Borràs fue condenada por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial por su actuación al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Justicia consideró probado que había fraccionado contratos para poder adjudicarlos directamente a un amigo suyo, el informático Isaías Herrero.

Ahora, tras el indulto parcial, la condena no desaparece. Lo que cambia es la pena de prisión. El resto de consecuencias judiciales se mantiene, incluida la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo establecido en la sentencia.

De cuatro años y medio de cárcel a dos

El TSJC se ha limitado a ejecutar el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio. La resolución judicial establece que queda «conmutada la pena privativa de libertad» que se había impuesto a Borràs por otra de dos años.

La diferencia no es menor. La condena original superaba ampliamente el umbral de los dos años que suele resultar determinante a la hora de valorar una eventual suspensión de la entrada en prisión.

El tribunal establece además una condición vinculada al indulto: Borràs no podrá volver a cometer un delito doloso durante un periodo de cinco años, contabilizado desde la publicación del Real Decreto de concesión, el pasado 29 de julio.

Fiscalía y defensa disponen ahora de un plazo de diez días para pronunciarse sobre la situación de la pena.

El siguiente movimiento, por tanto, queda en manos de los tribunales. La aplicación del indulto no equivale a una absolución y tampoco borra la condena que pesa sobre la antigua dirigente independentista.

Una condena que llegó hasta el Supremo

El caso Borràs no terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia fue recurrida y terminó llegando al Tribunal Supremo, que en febrero de 2025 confirmó la condena.

La Sala de lo Penal mantuvo la pena de cuatro años y medio de prisión, junto con 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros, por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Uno de los elementos relevantes del recorrido judicial fue precisamente la petición de Borràs para que se le aplicara la Ley de Amnistía. El Tribunal Supremo rechazó esa posibilidad al considerar que los delitos por los que había sido condenada eran delitos de corrupción y no tenían relación con el proceso independentista.

La diferencia resulta clave: Borràs no fue condenada por su participación en el proceso separatista, sino por hechos relacionados con la contratación pública durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

El caso de los contratos troceados

La condena tiene su origen en la gestión de contratos de la institución pública que dirigía Borràs.

Según la sentencia, la entonces responsable de la Institució de les Lletres Catalanes fraccionó contratos con el objetivo de poder adjudicarlos directamente a Isaías Herrero, un amigo suyo.

La Justicia consideró que aquella actuación vulneró las normas de contratación pública y que se utilizaron documentos para dar apariencia de legalidad a unas adjudicaciones que no debían haberse realizado de esa manera.

El caso terminó convirtiéndose en uno de los grandes quebraderos de cabeza judiciales para Junts y para la propia Borràs, que siempre ha defendido su inocencia y ha rechazado las acusaciones formuladas contra ella.

Sin embargo, los tribunales mantuvieron la condena en las distintas instancias judiciales hasta llegar al Supremo.

Un indulto que no borra la corrupción

La decisión del Gobierno de conceder el indulto parcial abrió inmediatamente un nuevo frente político.

Porque el indulto no declara inocente a Borràs. Tampoco anula la sentencia ni elimina las consecuencias de la condena que siguen vigentes.

Lo que hace es modificar la pena de prisión.

Esta distinción es especialmente relevante en un caso que ha generado una enorme controversia política. La expresidenta del Parlament seguirá teniendo una condena firme y continuará afectada por las consecuencias de la inhabilitación establecidas judicialmente.

El propio TSJC deja claro que lo que está haciendo ahora es aplicar el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y ejecutar sus efectos sobre la pena privativa de libertad.

Sánchez vuelve a quedar en el centro de la polémica

El nombre de Pedro Sánchez vuelve así a aparecer ligado a una decisión que afecta a una dirigente de Junts condenada por delitos vinculados a la contratación pública.

El Gobierno aprobó el indulto parcial después de que el procedimiento judicial hubiera concluido con una condena firme y después de que el Supremo rechazara que los hechos pudieran quedar amparados por la amnistía.

La medida ha alimentado nuevamente las críticas de quienes consideran que el Ejecutivo socialista ha utilizado los instrumentos de gracia para facilitar una salida favorable a dirigentes vinculados al independentismo catalán.

El caso de Borràs es, además, especialmente significativo porque no se trata de una condena derivada directamente del referéndum ilegal del 1-O o de la declaración unilateral de independencia, sino de una causa por delitos cometidos en el ámbito de la gestión de una institución pública.

El independentismo, entre la defensa de Borràs y la sentencia

Durante todo el proceso, Borràs ha mantenido una posición de enfrentamiento con las acusaciones y con la propia sentencia.

La expresidenta de Junts ha sostenido que el procedimiento judicial contra ella estaba condicionado políticamente y ha defendido que los hechos por los que fue condenada no justificaban la pena impuesta.

Su situación también provocó tensiones dentro del independentismo catalán. Borràs se convirtió durante años en uno de los rostros más visibles de la defensa de los dirigentes independentistas frente a los tribunales.

Pero su condena introdujo una diferencia fundamental respecto a otros dirigentes procesados por el ‘procés’: el origen de la sentencia estaba en una actuación relacionada con contratos públicos y no en los acontecimientos de 2017.

Precisamente por eso, el Supremo rechazó la aplicación de la amnistía al considerar que los delitos eran de naturaleza corruptiva y no estaban vinculados al proceso independentista.

Ahora, la decisión sobre su entrada en prisión

La aplicación del indulto deja ahora una cuestión pendiente: qué ocurrirá con esos dos años de prisión.

El TSJC ha fijado la nueva pena, pero todavía queda por resolver la ejecución efectiva de la condena. Fiscalía y defensa cuentan con diez días para formular sus alegaciones.

La rebaja de la pena modifica sustancialmente el escenario al que se enfrentaba Borràs. La antigua presidenta del Parlament pasa de una condena de cuatro años y medio de prisión a otra de dos años, mientras que las demás consecuencias de la sentencia permanecen.

El indulto, por tanto, no cierra completamente el caso. Abre una nueva fase judicial.

Lo que sí queda ya certificado es que Laura Borràs no tendrá que afrontar la pena de cuatro años, seis meses y un día que le impusieron los tribunales. El Gobierno de Sánchez ha reducido mediante el indulto la pena de prisión y la Justicia catalana ha hecho efectiva esa decisión.

La última palabra sobre la ejecución de los dos años restantes corresponde ahora al tribunal.

Y el caso vuelve a dejar una imagen políticamente difícil de ignorar: una dirigente independentista condenada por corrupción ve reducida de forma sustancial su pena de cárcel gracias a una medida de gracia aprobada por el Gobierno socialista, mientras su condena y sus consecuencias jurídicas siguen formalmente vigentes.