Begoña Gómez a juicio por malversación y tráfico de influencias: Peinado culmina la instrucción

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha puesto punto final a la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un auto dictado este lunes, el magistrado ha acordado la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La resolución llega solo días antes de la jubilación de Peinado, prevista para el 27 de septiembre, cuando cumple 72 años.

Según el auto, Gómez responderá como autora de ambos delitos: el tráfico de influencias y la malversación, esta última en relación con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública y con el desvío del software desarrollado en el seno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también se sentará en el banquillo, pero únicamente por un presunto delito de malversación en concepto de cooperadora necesaria, limitado al desvío del software. Ambas deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias ante la Complutense, que valoró el software en 113.000 euros.

La causa, abierta en 2024 a raíz de una querella de la asociación Hazte Oír, había incluido inicialmente otros delitos como apropiación indebida, corrupción en los negocios y administración desleal. Sin embargo, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso de la defensa y limitó la instrucción a los dos tipos penales por los que ahora se abre juicio. El núcleo de la investigación se centra en si Gómez aprovechó su condición de esposa del presidente para impulsar su carrera profesional, acceder a la codirección de la cátedra sin contar con una licenciatura y utilizar recursos públicos.

En el mismo auto, Peinado ha ordenado averiguar la capacidad económica de Gómez. Ha librado oficio a la Agencia Tributaria para que remita sus cinco últimas declaraciones del IRPF y a la Universidad Complutense para que aporte la certificación solicitada por la acusación popular. El juez ha desestimado, en cambio, la petición de fianza para las dos acusadas y cualquier restricción sobre los derechos de las marcas de Transformación Social Competitiva. Tampoco ha impuesto medidas cautelares de prohibición de salida del país, aunque recuerda a ambas que deben informar de cualquier cambio de domicilio y comparecer cuando se les requiera.

Las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, solicitan 13 años de prisión para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez. La Fiscalía, por su parte, no aprecia delito e insta la absolución. La defensa de Gómez, ejercida por el abogado Jaime Campaner, mantiene que ella colaboraba con la Complutense desde años antes de que Sánchez llegara a la Moncloa y niega haber ejercido presión moral aprovechando su vínculo matrimonial. También sostiene que el dominio web de la cátedra se sufragó con fondos personales y era un simple instrumento técnico.

El procedimiento pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se repartirá por sorteo entre las secciones penales. Se elegirá un presidente del tribunal y se iniciará la fase intermedia para determinar testigos y pruebas. El juicio oral ante un jurado popular se celebrará en los próximos meses. Con esta decisión, Peinado culmina una instrucción polémica que ha mantenido a la esposa del presidente bajo el foco judicial durante más de dos años.