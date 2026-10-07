El encargo a la mafia de la ‘Cloaca’ del PSOE: “[La juez del hermano de Sánchez] es un grano en el culo y hay que eliminarla»

El informe de la UCO es devastador.

Recoge, entre otras cosas, el testimonio de la líder del clan de Los Rocho quien asegura que el exjuez Sáenz de Tejada le dijo a ella, en el encargo para eliminarla, que la magistrada Beatriz Biedma era «un puto grano en el culo».

Sáenz de Tejada, el exjuez expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por un delito de violencia de género, actuaba como enviado de Leire Díez, la dicharachera la fontanera del PSOE.

El tipo, sin remilogos ni disimulos, dejo claro a los narcotraficantes de Badajoz a los que recurrió para espiar, hostilar y quitar de enmedio a la juez Biedma,que instruía en aquellas fechas la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que había que darle su merecido.

Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que publica El Debate, con el testimonio literal: «Es un puto grano en el culo y hay que eliminarla».

La frase no sale de una novela negra ni de un guion de narcoserie. Está en un atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz sobre las llamadas cloacas de Ferraz. Y la pronuncia, según la testigo, un exmagistrado que se movía por Extremadura con un encargo muy concreto: acabar con la juez que sentó en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez.

Una sola llamada, un solo objetivo

La destinataria fue Cintia Rocho, líder del clan de Los Rocho, que declaró ante la Guardia Civil el pasado 24 de septiembre. Según su relato, solo habló por teléfono una vez con Sáenz de Tejada, después de varios contactos previos a través de Facebook.

Pero esa llamada fue distinta a todo lo anterior. El exjuez dejó a un lado cualquier otro asunto y se centró en Beatriz Biedma, a la que se refería despectivamente como «la Biedma». Le explicó que era ella quien llevaba «la voz cantante» en los juzgados de Badajoz y que el resto de jueces se dejaban influir por ella. Y entonces llegó la frase. Cintia Rocho declaró a los agentes que entendió aquello como una amenaza de causarle un daño físico.

No es la única expresión que la testigo atribuye al exmagistrado. En otra de las conversaciones analizadas aparece un refrán que hiela la sangre: «A palos aprende el burro». Según el informe, Sáenz de Tejada presumía además de que «tenía toda la información» sobre la jueza.

Del espionaje al «sustillo»

El informe de la UCO describe los contactos entre personas vinculadas a Leire Díez y miembros de clanes extremeños. Según los investigadores, el plan arrancó con algo aparentemente más prosaico: reunir información personal y profesional sobre Biedma para desacreditarla y entorpecer la instrucción del caso David Sánchez.

La investigación trata ahora de determinar si aquello escaló hacia algo mucho más grave. Un miembro de Los Rocho ha contado a El Debate que el verdadero objetivo era primero «darle un sustillo» y después «eliminarla». Son testimonios que todavía tendrán que validarse en sede judicial, pero que dibujan un escenario sin precedentes: una supuesta red vinculada al partido del Gobierno buscando a narcotraficantes para presionar a una juez.

Los agentes investigan, entre otros aspectos, los contactos con Cintia Rocho y otros miembros de los clanes de Badajoz, la posible recopilación de datos sobre la jueza, su familia y su entorno, la creación de perfiles falsos para desprestigiarla y el posible uso de fondos para financiar estas operaciones.

«Choriza sin igual»

La campaña contra Biedma no se quedó en los clanes. Los investigadores han localizado mensajes del empresario Javier Pérez Dolset, colaborador de Leire Díez, en los que la magistrada aparece descrita como «una choriza sin igual». Uno de ellos, fechado el 17 de agosto de 2024, lo deja negro sobre blanco: «Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info».

Según la UCO, la trama habría utilizado identidades falsas para «destruir el procedimiento» que instruía Biedma, difundiendo acusaciones y contenidos para minar su credibilidad. También está en el punto de mira el canal Magistrado Anticorrupción TV, vinculado a Sáenz de Tejada, desde el que la jueza habría sido objeto de una campaña de desprestigio.

La jueza que sentó en el banquillo al hermano

Beatriz Biedma instruyó en Badajoz el caso sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación Provincial. Aquella investigación terminó en juicio y, según consta en la causa, en una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación.

De objetivo de las maniobras ha pasado a ser parte perjudicada. Pedraz la ha admitido como acusación particular y la ha citado a declarar este jueves 8 de octubre. La magistrada sostiene que la operación buscaba destrozar su vida personal y profesional, y ha pedido que se investiguen delitos de obstrucción a la justicia, amenazas o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación falsa, delitos contra la integridad moral y organización o grupo criminal. El juez ya ha apreciado indicios de un posible delito de calumnias, sin descartar otras responsabilidades.

El mapa de la cloaca

La investigación dibuja una red de contactos cuyos nombres empiezan a resultar familiares. Leire Díez, como supuesta coordinadora de las gestiones. El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa. Javier Pérez Dolset, como colaborador. Y Sáenz de Tejada, como enlace con informadores y clanes.

Hay además una pieza económica separada para seguir el rastro del dinero. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción revisan contratos, pagos, sociedades y cuentas. El PP ha pedido que se impute al PSOE como persona jurídica por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal, y habla de un «amplio catálogo de actuaciones delictivas» propio de una organización criminal. La última palabra la tendrá Pedraz.

Análisis: la línea roja

En la política española se han visto muchas cosas: espionajes, dosieres, filtraciones interesadas. Pero lo que describe este informe cruza una línea que hasta ahora parecía infranqueable. Ya no se trata de desprestigiar a un adversario en una tertulia, sino de buscar a narcotraficantes para ir contra una juez por hacer su trabajo.

Todo está todavía por probar ante un tribunal, y las declaraciones de los testigos tendrán que contrastarse. Pero el simple hecho de que la Guardia Civil investigue si personas vinculadas al partido del Gobierno encargaron perseguir a la jueza del hermano del presidente debería bastar para hacer temblar a cualquier democracia. Y llega a pocas semanas de unas elecciones en las que Sánchez pedirá a los españoles que le confíen cuatro años más.