La tragedia de Inés destapa el coste psicológico de moderar el contenido más brutal de las redes sociales

La muerte de Inés Mendoza ha vuelto a poner el foco sobre una de las tareas más invisibles de las grandes plataformas digitales: revisar a diario vídeos de asesinatos, torturas, violaciones y otros contenidos extremadamente violentos. La joven francesa trabajó como moderadora de contenidos en Barcelona entre 2022 y febrero de 2025. Ahora, su familia quiere que se investigue si las condiciones laborales y la respuesta de las empresas ante su deterioro psicológico pudieron generar responsabilidades legales.

Según la información publicada este lunes, 12 de octubre, por El Debate, Inés falleció en Lyon después de haber viajado a la ciudad francesa para reunirse con unos amigos. La joven había trabajado en el centro de moderación vinculado a Meta en la torre Glòries de Barcelona, donde debía revisar publicaciones potencialmente dañinas antes de que llegaran a los usuarios de plataformas como Facebook e Instagram.

Su historia ha reabierto el debate sobre las consecuencias psicológicas de una actividad que resulta esencial para el funcionamiento de las redes sociales, pero que permanece alejada de la atención pública. Detrás de cada vídeo retirado hay trabajadores que deben enfrentarse a imágenes que pueden resultar profundamente traumáticas.

Inés preparaba una demanda contra Meta y Telus

Meses antes de su muerte, Inés había contactado con Bastet Abogados para estudiar su incorporación a una demanda colectiva contra Meta y Telus, la empresa encargada de gestionar el servicio de moderación. La iniciativa reúne a cientos de antiguos trabajadores que denuncian secuelas psicológicas derivadas de su actividad profesional.

En abril de 2026, la joven explicó a sus abogados que había intentado suicidarse en 2023, cuando todavía trabajaba como moderadora. Según el relato que trasladó al despacho, relacionaba el deterioro de su salud mental con la exposición continuada a contenidos extremadamente violentos, incluidos vídeos de personas que se quitaban la vida.

Inés abandonó su puesto en febrero de 2025, después de que la mutua contratada por la multinacional le recomendara dejar la empresa ante el deterioro de su estado psicológico. Según la información publicada, la salida se formalizó mediante un acuerdo que la joven aseguró haber firmado en una situación de vulnerabilidad.

Entre las condiciones figuraban aceptar que su marcha respondía a malos resultados y renunciar a futuras acciones legales. La joven manifestó posteriormente a sus letrados que se había sentido sola y sin recursos durante aquel proceso.

La familia quiere exigir responsabilidades

Tras la muerte de Inés, su madre ha decidido impulsar una acción legal independiente de la demanda colectiva que su hija estaba preparando. Robert Castro, abogado de Bastet Abogados, ha confirmado que la familia estudia las vías disponibles para reclamar responsabilidades a Meta y Telus, incluida la posibilidad de emprender acciones por la vía penal.

La investigación jurídica deberá determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones empresariales de protección de la salud y seguridad de los trabajadores y si estos pudieron tener alguna relación con las circunstancias denunciadas por la joven.

La demanda colectiva constituye otro de los frentes judiciales abiertos. El despacho reclama 100.000 euros por trabajador en concepto de daños psicológicos y morales. Según los datos publicados, el procedimiento cuenta con 627 demandantes firmantes y cerca de un centenar de exempleados adicionales se encontraba en trámites para incorporarse.

El abogado sostiene que numerosos trabajadores afectados presentan cuadros de estrés postraumático y cuestiona la suficiencia de los mecanismos de protección psicológica que las empresas habrían proporcionado a sus empleados. Las acusaciones forman parte de las reclamaciones que deberán examinarse judicialmente y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades acreditadas.

El cierre del centro de Barcelona y la externalización del servicio

El centro de moderación de Barcelona comenzó a funcionar a mediados de 2018 a través de CCC Digital Services, compañía que posteriormente fue adquirida por Telus. La actividad se mantuvo hasta abril de 2025, cuando la empresa despidió a la práctica totalidad de la plantilla.

Castro considera que lo ocurrido en Barcelona debe analizarse dentro de un contexto internacional más amplio. El letrado sostiene que Meta ha trasladado servicios de moderación entre distintos países y cuestiona si este modelo garantiza una protección suficiente a los trabajadores expuestos a contenidos traumáticos.

En sus declaraciones, el abogado menciona países como Filipinas, Bulgaria y Kenia, donde también se han planteado denuncias relacionadas con las condiciones de los moderadores de contenido. Según explica, existen procedimientos judiciales en otros territorios y contactos entre los profesionales que representan a los trabajadores afectados.

La cuestión central consiste en determinar qué obligaciones tienen las grandes tecnológicas y las empresas subcontratadas cuando delegan en terceros una tarea imprescindible para mantener sus plataformas. La externalización del servicio no elimina, por sí sola, las obligaciones legales que puedan corresponder a cada empresa, aunque las responsabilidades concretas dependerán de las circunstancias y de lo que acrediten los tribunales.

Los trabajadores que ven lo que las redes no quieren mostrar

El caso de Inés vuelve a poner sobre la mesa una contradicción del entorno digital: mientras las plataformas invierten recursos en retirar publicaciones violentas y proteger a sus usuarios, quienes realizan esa labor pueden enfrentarse a una exposición continuada a material especialmente perturbador.

La moderación de contenidos se ha convertido en una pieza fundamental del funcionamiento de las redes sociales. Sin embargo, las consecuencias que puede tener sobre la salud mental de los trabajadores plantean interrogantes sobre los protocolos de prevención, la atención psicológica, la supervisión de los riesgos laborales y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo.

La familia de Inés quiere que su caso permita esclarecer lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades en la gestión de su situación. La demanda que prepara será independiente del procedimiento colectivo y deberá definir su recorrido jurídico en los próximos meses.

La historia de la joven francesa sitúa en primer plano a quienes permanecen detrás de las pantallas para retirar los contenidos más violentos de internet. Su muerte ha convertido una actividad prácticamente desconocida para la mayoría de los usuarios en un asunto de interés público y judicial, con una pregunta de fondo: qué protección reciben las personas encargadas de proteger a millones de usuarios de las redes sociales.