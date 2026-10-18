La ultima bajada de pantalones de Gabilondo: un recurso contra el Supremo, para intentar sacar adelante el pucherazo de Sánchez

Durante su etapa de fraile, cuando Angel Gabilondo daba clases de Literatura y Religión en el Colegio del Sagrado Corazón de Vitoria, a principios de la década del 70, comentan que siempre repetía severo a sus alumnos que en la vida se pueden hacer muchas cosas, pero está prohibido hacer el ridículo.

Pues resulta, para su desventura y oprobio, que justo ahora, cumplidos ya los 77 años, Gabilondo se ha tirado sin flotador a la piscina del sanchismo corrupto y está haciendo el ridículo a manos llenas.

Sin necesidad y todo por ser fiel a Pedro Sánchez, su amo político.

Lejos queda su etapa como hermano corazonista.

Y lejos los años en que tenía dignidad y vergüenza.

Porque él sabe, con certeza, que su iniciativa es ilegal y antidemocrática.

La lucha por el derecho al voto de los nacionalizados a través de la ley de nietos ha dado un giro inesperado.

Ángel Gabilondo ha interpuesto un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo, en lo que El Debate califica como una ofensiva que enfrenta serios problemas de legitimidad y forma.

Este movimiento surge tras la decisión del Alto Tribunal de mantener la suspensión cautelar de ciertos registros en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Están en juego los derechos políticos de 163.020 personas, así como la organización de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.

La discusión jurídica que se plantea es tanto una defensa del sufragio como una nueva fase del enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los poderes judiciales.

TODO TRAMPA E ILEGALIDAD

La periodista Teresa Gómez publica hoy en The Objective que ha tenido acceso a pruebas que demuestran que el Gobierno Sánchez está nacionalizando a a mexicanos con padres nacidos en México antes de 1920.

Se trata de personas que no han aportado ninguna prueba documental que acredite que sus antepasados son españoles y que tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la Guerra Civil.

Todo tiene su origen en la controvertida disposición adicional octava de la popularmente conocida como ley de nietos –Ley de Memoria Democrática– y, de forma muy particular, mediante la instrucción redactada e impulsada por Sofía Puente, entonces al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

Dicha directriz, aprobada por la vía de hecho y a espaldas de las Cortes Generales, relajó de forma drástica las exigencias probatorias que imponía el propio texto legal aprobado en el Congreso de los Diputados, abriendo un auténtico coladero de nacionalizaciones cuya validez se encuentra hoy bajo la lupa de la justicia.

Según las cifras oficiales aportadas de forma reciente por el propio Gobierno Sánchez ante el Tribunal Supremo, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se han registrado en torno a 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad en los consulados de todo el mundo.

De esa cifra global, el Ejecutivo admite que se han concedido ya más de 163.000 nacionalidades cubiertas por la directriz de Sofía Puente, pero extraoficialmente se afirma que son más del triple de esa cifra los que han ‘colado‘.

Un recurso con varias preguntas incómodas

Gabilondo argumenta que cualquier persona con nacionalidad española debe poder votar sin quedar atrapada en categorías administrativas. Su planteamiento político es claro: no deberían existir ciudadanos de primera y de segunda basándose en la forma en que obtuvieron la nacionalidad. Sin embargo, surgen complicaciones al trasladar este razonamiento al ámbito procesal, donde se intenta usar el amparo constitucional para cuestionar una resolución del Supremo.

El recurso genera interrogantes sobre la capacidad del Defensor del Pueblo para actuar en nombre de personas específicas que no han iniciado la demanda por su cuenta. Aunque el artículo 23 de la Constitución protege el derecho de participación política, los expertos consultados en recientes informaciones señalan que se trata de un derecho de titularidad individual. Esta característica dificulta que una entidad se presente como representante de miles de votantes sin una conexión procesal evidente.

Este tema es relevante. El Tribunal Constitucional no opera como una instancia superior destinada a corregir las decisiones del Supremo. Su involucración requiere la identificación de una vulneración constitucional concreta, y no simplemente estar en desacuerdo con la interpretación del sistema judicial ordinario. Por lo tanto, la iniciativa de Gabilondo podría transformarse en una evaluación de los límites de su propio cargo.

El origen del conflicto electoral

El Supremo confirmó la suspensión de las inscripciones en el CERA relacionadas con una interpretación amplia de la ley de memoria democrática. La excepción se aplica a aquellos que pueden demostrar que son descendientes directos de exiliados por razones políticas, ideológicas, religiosas o por su orientación o identidad sexual. Esta acreditación debe ser verificada de manera individual por los registros consulares.

Es importante señalar que la decisión del tribunal no invalida la ley de nietos ni anula nacionalidades ya otorgadas. Su efecto inmediato se centra en la inscripción electoral de un grupo específico. Esta distinción es fundamental, aunque el debate político la haya simplificado hasta convertirla en un lema: la nacionalidad y el derecho efectivo a votar no son exactamente lo mismo cuando hay cuestionamientos sobre el proceso de inclusión en el censo.

El Gobierno intentó previamente frenar la suspensión a través de la Abogacía del Estado, pero el Supremo desestimó sus argumentos y mantuvo la medida cautelar. La estrategia adoptada ahora por Gabilondo se presenta, por tanto, como un recurso institucional tras el fracaso de la vía ordinaria.

Elemento Situación actual Colectivo afectado 163.020 inscritos o potencialmente inscritos en el CERA Fecha electoral 29 de noviembre Tribunal que mantiene la suspensión Tribunal Supremo Nueva iniciativa Recurso de amparo del Defensor del Pueblo Excepción Descendientes que acrediten un vínculo directo con el exilio

Una institución bajo sospecha de parcialidad

El Defensor del Pueblo debe actuar con independencia, aunque quien desempeña este rol posea una trayectoria política conocida.

Gabilondo fue candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un hecho que sus detractores usan para cuestionar la neutralidad de su iniciativa. Si bien su actuación no prueba un interés partidista, sí acentúa la magnitud de las acusaciones.

Desde la institución se argumenta que no se puede aceptar una ciudadanía sujeta a un “quita y pon” administrativo. Por otro lado, quienes critican esta posición replican que la defensa de los derechos no puede ignorar los márgenes legales ni convertir al Defensor del Pueblo en una herramienta para eludir una sentencia judicial adversa. Esta controversia se asemeja a una partida de ajedrez institucional, donde cada movimiento añade una casilla al tablero, así como nuevas interrogantes.

Las posibles repercusiones son significativas. Si el Constitucional decide aceptar el recurso y concede medidas cautelarísimas, podría modificar el cronograma de creación del censo, obligando a los consulados a trabajar bajo presión. Si, por el contrario, lo inadmite, se fortalecería la postura del Supremo, incrementando el costo político de esta maniobra para Gabilondo y el Ejecutivo.

Además, hay una consecuencia menos evidente: la caída de la confianza en los controles del Estado. Cuando una institución constitucional se presenta como el último recurso de una mayoría política frente a un tribunal, el debate se amplía más allá del voto exterior. Se convierte en una discusión sobre la independencia, la separación de poderes y el uso estratégico de los procedimientos.

El dato que explica la tensión

La ley de nietos ha propiciado la concesión de más de 545.000 nacionalidades, según los datos que han circulado recientemente. Este número subraya el interés tanto electoral como diplomático en la cuestión. La participación en el voto exterior suele ser inferior a la que se observa en la península, pero puede volver a cobrar relevancia en circunscripciones competitivas y en elecciones donde cada escaño es vital.

Este dilema también arrastra consigo un reto en la interpretación administrativa. Una instrucción de 2022 amplió el alcance de la norma, reconociendo como exiliados a personas que abandonaron España entre 1936 y 1955, sin siempre aclarar el motivo de su partida. Esta extensión está siendo apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aún no se ha pronunciado.

Mientras tanto, los consulados enfrentan una labor que requiere precisión casi notarial: revisar documentos, certificar vínculos familiares y verificar datos históricos del exilio. Así, la política ha convertido los archivos familiares en una pieza clave de la contienda electoral. En ciertos hogares, un simple certificado de nacimiento puede generar más expectación que un recuento de votos.

Finalmente, esta controversia revela que la ley de nietos trasciende la mera memoria histórica. Se entrelaza con cuestiones de nacionalidad, censos, tribunales y estrategias electorales. Lo que ocurra en el siguiente capítulo dependerá de si el Constitucional acepta esta maniobra procesal o decide que, en términos de recursos, la acrobacia tiene sus límites.