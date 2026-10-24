Feijóo promete que Sánchez y sus compinches pagarán por sus delitos: «Todo se sabrá y no vamos a indultar a los corruptos»

Seguro que nos les cabe un cacahuete al marido de Begoña y sus cuadrilla.

Se tienen que haber apretado tanto, que no les entra ni a martillazos.

Porque no es ya sólo que vienen Santiago Abascal y los de VOX; es que Alberto Núñez Feijóo y los del PP anuncian que se acabaron las pamplinas.

Que no habrá indultos, ni pases de página, ni apaños judiciales después del 29-N y qye quien la haya hecho y los del PSOE han hecho muchisimas y muy malas, pagaran por sus delitos.

La precampaña del Partido Popular ha alcanzado una intensidad notable en Vigo.

En un mitin ante aproximadamente 2.000 asistentes, Feijóo aseguró rotundo que los culpables de posibles delitos de corrupción “pagarán por todo” si llega a la Moncloa.

La crónica de El Debate refleja el tono de una intervención concebida para activar al electorado popular y situar la exigencia de responsabilidades en el centro de la agenda de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder del PP ha presentado al Gobierno Sánchez como “el Gobierno de la corrupción”, prometiendo una nueva era de “limpieza”.

Su declaración más contundente, que se quedó grabada en la memoria de los presentes, fue: “A los corruptos no los vamos a indultar”. La política española, siempre ávida de eslóganes que marcan titulares, vuelve a ubicar a los tribunales como uno de los escenarios clave del enfrentamiento electoral.

Un mensaje directo a la dirección socialista

Feijóo no se limitó a criticar al Gobierno de manera general. Durante su discurso, mencionó a figuras como Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, todos ellos relacionados por el PP con diversas controversias e investigaciones. “Todo tendrá consecuencias, todo”, expresó ante un público que respondió con aplausos entusiastas.

El presidente del PP afirmó que existen 17 sumarios abiertos vinculados al PSOE, donde se indagan 23 delitos y hay 131 imputados. También señaló que las penas podrían superar los 1.000 años de prisión. Estas cifras, presentadas por el propio Feijóo en el mitin, deben interpretarse dentro del marco político de un evento electoral: la responsabilidad penal individual solo puede establecerse mediante resoluciones judiciales firmes.

Distinguir entre una investigación, una imputación y una condena no es un detalle menor. Es la línea que separa la denuncia política de la resolución judicial. En una campaña llena de tensión, esa diferenciación corre el riesgo de quedar difuminada entre consignas contundentes y cifras acumulativas.

Galicia como plataforma de movilización

La elección de Vigo, sin lugar a dudas, tiene una lectura política significativa. Feijóo volvió a Galicia en compañía del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apoyado por una estructura territorial que el PP considera uno de sus grandes activos. El acto tuvo lugar en la Estación Marítima, donde la concurrencia obligó a abrir una sala adicional para acoger a parte del público.

El presidente popular reivindicó su experiencia al frente de la Xunta como garantía para gobernar España. Su intervención combinó críticas al Ejecutivo socialista con promesas de gestión y un llamado a la movilización. No solo buscaba denunciar al adversario, sino también activar a su propia base antes de una cita electoral que se perfila como un referéndum sobre la continuidad de Sánchez.

También hubo un espacio para la política local. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, centró su discurso en el PSOE municipal y el alcalde Abel Caballero, vislumbrando un horizonte que la formación desea conquistar. Así, la estrategia popular enlaza las elecciones generales del 29 de noviembre con las municipales de mayo: dos elecciones distintas, pero una misma lucha por el relato de cambio.

La promesa de no indultar y sus límites

El compromiso de Feijóo busca diferenciar al PP de un posible pacto de impunidad. No obstante, un Gobierno no puede sustituir a jueces ni anticipar culpabilidades. Puede promover reformas legales, fortalecer los mecanismos de control, mejorar la Fiscalía y exigir la devolución de fondos públicos, pero no puede decidir quién es culpable al margen del procedimiento judicial.

La alusión a los indultos introduce un componente de gran carga emotiva. La Constitución otorga al Gobierno la facultad de concederlos, aunque siempre exige una condena previa y el cumplimiento de requisitos legales. Por ello, la promesa de Feijóo funciona en gran parte como un mensaje político: el PP quiere que los votantes asocien un futuro Gobierno popular con firmeza penal y vinculen al PSOE con una supuesta cultura de indulgencia.

El riesgo que enfrenta Feijóo es que la campaña se limite a una sucesión de acusaciones. La corrupción puede movilizar a los electores, pero también demanda pruebas, transparencia y medidas concretas. Si el mensaje se queda en la amenaza, podría incrementar la polarización sin resolver el problema que dice querer combatir.

Una campaña cada vez más judicializada

El mitin de Vigo confirma que la corrupción será uno de los ejes centrales del 29N. El PP busca convertir las investigaciones que afectan al entorno socialista en una razón más que suficiente para cambiar de Gobierno. Se espera que el PSOE intente presentar este ataque como una estrategia electoral diseñada para mezclar responsabilidades políticas y penales.

La disputa tendrá repercusiones más allá de las elecciones. Si Feijóo logra llegar a la Moncloa, la presión para cumplir su promesa será inmediata. Tendrá que traducir la “limpieza” en reformas tangibles: controles de contratación, protección a denunciantes, auditorías, independencia institucional y recuperación del dinero público. La retórica de Vigo establecería así el estándar con el que se medirá su gestión.

Hay una curiosidad en la escenografía política gallega: el evento combinó tradición territorial con un lenguaje de ruptura. Feijóo evocó su pasado en la Xunta, mientras prometía abrir una nueva etapa a nivel nacional. Como si el candidato intentara presentarse a la vez como el gobernante experimentado y como el responsable de llevar a cabo una limpieza a fondo. En política, hasta las herramientas de limpieza tienen su programa electoral.