El juez y la Fiscal acorralan a Zapatero, justo después de que Sánchez alegue ante Broncano que no sabía qué le regalaban

El tesoro descubierto por la UDEF de la Policía en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de ser un asunto judicial más del largo carrusel de escándalos que rodean a Pedro Sánchez.

Se ha convertido en un problema electoral de primer orden para el PSOE.

Basta un ejemplo. Este jueves, 22 de octubre de 2026, Sánchez eligió el plató de La Revuelta para responder a David Broncano sobre el asunto.

Lo hizo con una evasiva tan absurda como reveladora: «Muchas veces los presidentes del Gobierno no saben cuáles son los obsequios que el anfitrión o el líder que visita el país te da».

Para ilustrarlo, recurrió al revólver que le regaló Erdogan en la última cumbre de la OTAN y que, según dijo, dejó en un cuarto de La Moncloa junto a otros regalos institucionales.

Si Broncano hubiera sido un periodista de primer nivel, y no un presentador que le debe su puesto en La 1 a Sánchez, le habría preguntado algo muy sencillo: cómo aparecen joyas por un valor estimado de varios millones de euros en la caja fuerte personal de un presidente sin que este lo sepa.

En cualquier caso, el mensaje es claro: Sánchez sigue protegiendo a Zapatero y, al hacerlo, agrava un escándalo que ya es doble.

El juez José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción cuestionan la versión de que estas piezas fueran un regalo personal del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz Al Saud.

Asimismo, reclaman documentación que acredite si el expresidente las ocultó al dejar La Moncloa, tal como señala El Debate.

La investigación se centra en unas 60 piezas, agrupadas en varios conjuntos, cuyo valor inicial se estima por encima de 1,3 millones de euros. La Policía las localizó en mayo durante un registro relacionado con el caso Plus Ultra. Zapatero afirma que tres de estos lotes provinieron de un regalo recibido durante su presidencia, pero no ha presentado un certificado de la Embajada saudí que respalde dicha afirmación.

La demanda del juez

Calama ha otorgado a Patrimonio del Estado un plazo de 48 horas para que entregue las actas de aceptación y afectación de los regalos institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno durante los períodos 2004-2008 y 2008-2011. Este documento permitirá confrontar las piezas que el expresidente declaró con aquellas que no están incluidas en la relación oficial.

La solicitud tiene un propósito claro: verificar si las joyas forman parte del mismo lote de regalos que el expresidente entregó a Patrimonio al abandonar su cargo el 1 de marzo de 2012. Según la documentación mencionada en la causa, otro regalo del rey saudí —un reloj de sobremesa dorado incrustado con esmeraldas— efectivamente fue incorporado al patrimonio público.

La Fiscalía considera que esta discrepancia debilita la versión de Zapatero. En su escrito, sostiene que el investigado acepta haber recibido joyas de «muy significativo valor» durante su mandato y no haberlas entregado a Patrimonio, a pesar de que sí actuó de manera similar con otros regalos oficiales.

La perspectiva de Anticorrupción

Anticorrupción ha solicitado que la investigación contemple la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos. Su propuesta se basa en un argumento jurídico: un regalo recibido por el presidente del Gobierno en La Moncloa puede adquirir un carácter público dada la naturaleza institucional del acto de entrega, aun cuando no se registre formalmente como patrimonio estatal.

La Fiscalía argumenta que tanto el valor de las piezas como la posición del destinatario superan los usos habituales de cortesía. Por ello, descartan que se trate de un simple obsequio personal y sugieren que, si Zapatero se quedó con ellos al dejar la Presidencia, podría haber apropiado bienes que no le pertenecían.

Además, el escrito plantea interrogantes sobre la oportunidad de la declaración presentada por el expresidente. Zapatero se negó a hablar sobre las joyas cuando fue citado el 18 de junio. Posteriormente, presentó un documento en el que atribuía la procedencia de parte de las piezas al rey saudí, pero sin aportar pruebas directas sobre la entrega, la fecha o el lugar exacto.

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El dilema de la prescripción

La Fiscalía sostiene que el delito no estaría prescrito. Sitúa el momento relevante en la salida de Zapatero de La Moncloa, cuando entregó algunos regalos a Patrimonio y habría excluido otros. Para Anticorrupción, el período aplicable sería de 15 años, por lo que la investigación aún podría seguir su curso.

La tesis de la Fiscalía se respalda en resoluciones del Tribunal Supremo sobre los bienes que reciben las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Según esta interpretación, el carácter público no se basa únicamente en la existencia de una anotación administrativa, sino también en la condición del receptor y el contexto en que se realizó la entrega.

El juez ahora deberá determinar si integra la malversación en la pieza separada y qué diligencias se ordenan tras recibir la documentación. La lista de Patrimonio podría ser clave para distinguir si las joyas fueron un regalo privado, un obsequio institucional o bienes que debieron permanecer bajo la custodia del Estado.

Perfil de José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, nacido en Valladolid en 1960, ocupó la presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011. Durante sus dos mandatos, llevó a cabo reformas sociales destacadas como la ley contra la violencia de género y la legalización del matrimonio igualitario. También enfrentó la crisis económica que comenzó en 2008 y se retiró de la primera línea política después de las elecciones generales de 2011.

El asunto de las joyas interfiere en su etapa institucional, sin afectar a su vida como expresidente. La investigación deberá esclarecer el origen de las piezas, su valor real, el momento en que se recibieron y las obligaciones relacionadas con los obsequios recibidos en La Moncloa.

Algunas claves y curiosidades del expediente: