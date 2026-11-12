La UCO descubre ‘pufos’ en las donaciones declaradas por el PSOE de Sánchez y acude al Tribunal de Cuentas

La indagación sobre la financiación del PSOE suma una nueva verificación documental.

Según la información de **EL MUNDO**, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó ayer en el Tribunal de Cuentas para solicitar documentos relacionados con posibles irregularidades en las donaciones que ha recibido el partido.

Esta actuación se lleva a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del ‘caso Koldo’.

Los investigadores han encontrado distintas incongruencias al comparar los datos aportados por el partido, las entidades financieras y el órgano fiscalizador, de acuerdo con fuentes del caso citadas por el mencionado diario.

Un cruce de documentos que no concuerda

La UCO se dedica ahora a esclarecer por qué los números no se alinean. La meta es realizar una comparación exhaustiva de las donaciones que recibió el PSOE desde 2017, año en el que Pedro Sánchez volvió a asumir la Secretaría General, hasta 2024.

El análisis se enfoca en varios conjuntos de información:

Las donaciones informadas por el partido.

Los movimientos documentados por las entidades bancarias.

La información enviada al Tribunal de Cuentas .

. Los recibos y registros que se han incorporado al proceso judicial.

Los agentes también han solicitado aclaraciones sobre ciertos documentos que el tribunal fiscalizador había enviado previamente a la Audiencia Nacional y que consideran incompletos. La visita busca complementar esa información y esclarecer la fuente de los desajustes, más allá de simplemente confirmar la existencia de discrepancias contables.

La investigación sigue en una fase de revisión documental. Las anomalías detectadas no constituyen, por sí solas, una prueba concluyente de financiación ilegal. Sin embargo, han llevado al juez a ampliar las averiguaciones sobre los ingresos del partido.

El listado de donantes, bajo custodia judicial

El Tribunal de Cuentas ya entregó a la Audiencia Nacional un dispositivo de memoria, sellado en un sobre cerrado, que contiene la relación nominal de las personas que han donado al PSOE en la última década. A su vez, el partido también ha aportado su propio registro.

La comparación entre ambas bases de datos podría permitir a los investigadores analizar si existen diferencias en:

La identidad de los donantes. Las fechas de las donaciones. Las cifras declaradas. La relación entre los ingresos bancarios y la contabilidad oficial.

El interés judicial se concentra especialmente en el período comprendido entre 2017 y 2024. Durante esos años, el partido estuvo al mando de Pedro Sánchez, mientras se investiga si ciertas entradas de dinero pudieron ser registradas como donaciones pese a tener un origen diferente.

La UCO también ha revisado la contabilidad que el PSOE presentó ante la Audiencia Nacional. En investigaciones anteriores, los agentes hallaron facturas faltantes y documentos cuyos conceptos resultaban confusos al contrastarlos con la información del Tribunal de Cuentas.

Una pieza dentro del ‘caso Koldo’

Las diligencias forman parte de una indagación más amplia sobre posibles movimientos irregulares de dinero vinculados al entorno del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García. El juez Ismael Moreno ha solicitado informes contables y bancarios para verificar si se realizaron pagos, comisiones o aportaciones ocultas al partido.

El enfoque sobre las donaciones tiene una particularidad: son ingresos legales cuando cumplen con los requisitos establecidos y se identifican adecuadamente. La sospecha que se intenta despejar es que algunas cifras pudieran haber sido fraccionadas, canalizadas a través de terceros o anotadas con descripciones que no reflejaran su verdadero origen.

Por el momento, la investigación no ha afirmado públicamente que todas las incongruencias impliquen una conducta delictiva. La siguiente fase consistirá en completar los documentos, verificar los nombres y reconstruir el trayecto de cada donación relevante.

La documentación recopilada en el Tribunal de Cuentas será, sin duda, clave para diferenciar entre errores contables y posibles operaciones encubiertas.