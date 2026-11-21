El 29-N marcará el principio del fin de la impunidad del sanchismo.

El PP y, con especial contundencia, VOX han prometido llegar hasta las últimas consecuencias para depurar las responsabilidades penales de quienes hayan convertido las instituciones en instrumentos de corrupción, malversación o abuso de poder.

Ni aforamientos, ni pactos políticos, ni privilegios para escapar de la Justicia. Si las urnas desalojan a Sánchez y su cuadrilla de La Moncloa —lo que parece muy probable—, llegará la hora de investigar hasta el último euro y esclarecer todas las responsabilidades. Eso incluye las del propio presidente, si existen indicios delictivos.

Y si los tribunales acreditan delitos merecedores de prisión, que acaben en la cárcel, sean ministros, altos cargos o el mismísimo marido de Begoña.

Porque una victoria electoral no dicta sentencias, pero tampoco puede servir de coartada para que los gobernantes corruptos queden impunes, como ha ocurrido siempre en España.

«No se irá de rositas»

Ese es el terreno en el que Santiago Abascal ha decidido jugar la última semana de campaña. El presidente de VOX ha vuelto a poner a Pedro Sánchez en el centro de la diana con una advertencia que suena a ajuste de cuentas político: «Sánchez no se irá de rositas».

En una intervención difundida por su partido, Abascal ha subrayado que, tras las elecciones del 29 de noviembre, la Justicia se aplicará «hasta el final». No habla de una simple alternancia en el poder. Su objetivo declarado es que se revisen, una por una, las responsabilidades y decisiones tomadas a lo largo de la legislatura.

El mensaje conecta con el hartazgo de millones de españoles ante los escándalos que rodean al presidente, tanto políticos como familiares. Durante años, el entorno de Sánchez ha vivido rodeado de sumarios, imputaciones y comparecencias. VOX quiere que el 29-N sea el día en que esas carpetas dejen de acumular polvo en un cajón.

«Colorado, como si fuera yo»

La advertencia no se queda en el Gobierno. Abascal ha celebrado que Alberto Núñez Feijóo haya endurecido el tono contra Sánchez, sobre todo después del cara a cara televisivo. «Me alegra que logre poner a Sánchez colorado, como si fuera yo quien lo hace», ha dicho.

La frase tiene más de una lectura. Es un elogio al socio, pero también un recordatorio de quién llevaba años diciendo lo que ahora dice el PP. Entre los dos partidos hay una especie de tregua táctica: comparten enemigo y objetivo, aunque en la derecha nadie confunde la coordinación electoral con una amistad sincera.

Abascal tampoco ha perdonado a Sánchez su estrategia de debates. Le reprocha que solo quiera discutir con VOX cuando VOX no está delante. Es una manera de convertir el formato del debate en una prueba de valentía política, y de recordar que el presidente eligió a su rival.

Una cita «existencial»

En un acto en Madrid, el líder de VOX fue todavía más lejos y calificó estas elecciones de «existenciales para España». Y añadió una consigna que repite en cada mitin: no confiarse.

El argumento es conocido, pero sigue siendo eficaz. Las encuestas marcan tendencias, pero no depositan papeletas en las urnas. Los últimos sondeos sitúan a PP y VOX en torno a los 200 diputados, con una mayoría absoluta holgada. Sin embargo, el sistema electoral español reparte escaños de forma desigual según la provincia, y en las circunscripciones pequeñas unos pocos miles de votos pueden decidir el último asiento.

«Es sentido común»

VOX ha querido ampliar su perfil más allá de la denuncia. Ha presentado su programa para el 29-N bajo el lema «Es sentido común», un documento que abarca la economía familiar, la vivienda, el campo, la energía, la seguridad y los servicios públicos.

Sus prioridades son claras. La primera es derrotar al Gobierno Sánchez.

A partir de ahí, propone revisar a fondo la política de inmigración y seguridad, bajar impuestos y aligerar la regulación, reforzar la soberanía nacional en Ceuta y Melilla e implantar el principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y servicios públicos.

Con ese programa, VOX aspira a presentarse como algo más que el socio necesario. Pretende llegar a la mesa de negociación con una agenda propia para un eventual Gobierno compartido con el PP.

Feijóo y la aritmética

La relación entre Abascal y Feijóo vive una fase de cooperación contenida. Los dos quieren cerrar la etapa de Sánchez, pero discrepan sobre el papel que debe tener VOX y sobre las condiciones de una futura investidura.

El PP quiere ser la alternativa principal y atraer a los votantes moderados. VOX necesita demostrar que su crecimiento es imprescindible para que haya mayoría. De ahí el doble mensaje de Abascal: apoya las críticas de Feijóo, pero le recuerda que la derecha solo gobernará si suma los escaños suficientes y está dispuesta a negociar con él.

La campaña se mueve, además, entre fuerzas contrarias. La subida conjunta de ambos partidos hace muy probable el cambio de Gobierno. La competencia entre ellos puede complicar la coordinación. El voto útil podría favorecer al PP a costa de VOX. Y en las provincias más ajustadas, todo dependerá de la movilización.

El riesgo de la polarización

El discurso de la Justicia «hasta el final» tiene una doble utilidad. Moviliza al votante más fiel de VOX y obliga al PP a mantener la firmeza frente al Gobierno. Pero también entraña un riesgo: que la campaña se convierta en una competición de acusaciones y deje en segundo plano la vivienda, el empleo, las pensiones o la sanidad.

En la política española hay una costumbre curiosa: cada vez que aparecen los problemas cotidianos, alguien abre una carpeta judicial y el debate cambia de rumbo. Sánchez intentará presentar a PP y VOX como un bloque inseparable y temible. Abascal, en cambio, buscará mantener una identidad propia y evitar que todo el voto de la derecha se concentre en Feijóo.

En los actos de esta última semana, VOX insiste a sus simpatizantes en que nada está ganado y en que hay que ir a votar. Las encuestas calculan escaños con precisión de relojero, pero el 29-N dependerá de algo mucho menos científico: qué partido consigue que sus votantes no se queden en el sofá. Después, si el vuelco se confirma, empezará otro recuento: el de las responsabilidades. Y ese, según Abascal, no se cerrará hasta el último euro.