F. A. Juan Mata Hernández: «Quien nunca haya contratado a un Villarejo que tire la primera piedra…»

No cabe duda de que nadie que haya vivido una vida intensa ha tenido que dejar de acudir por fuerza a algún instrumento venial para eludir un problema de índole mortal; o es que acaso la mayor parte de nuestra sociedad española en los años sangrientos de la ETA, cuando contemplábamos impotentes por TV el atentado a la casa cuartel de Zaragoza, no abrigábamos la esperanza de que unos GAL justicieros, con capa de Supermán, se llevaran de la Tierra a aquellos desalmados. Otra cosa fue cuando, con otra intención que la de poner término a una nueva Ley del Talión, se atacó al Gobierno que había leído el sueño de tantos españoles, y se dio pábulo a la escandalosa campaña de intereses personales y políticos que todos recordamos. Hoy el problema contra BBVA y su ex presidente es en parte muy similar.

Por más que la Ley impida acudir a sistemas que utilizan el cohecho a quienes cuentan con poder o medios económicos suficientes para atacar o defenderse, nuestra sociedad parece quererlo así, o al menos cierra los ojos cuando el fin está dentro de las ambiciones personales de cada cual. Ayer, sin ir más lejos, nuestro Presidente, aquel al que parece que han elegido la mayor parte de todos ustedes, ha debido prometer a un “okupa”, según dicen algunos medios, más TV3, mejor financiación y mayor control para una educación rayana en el fascismo. Y se trata nada menos que una televisión que escupe a la Constitución, una Comunidad de las más ricas de nuestro País, y una educación que discrimina a quien se siente español. Pero resulta anecdótico que nadie se rasgue las vestiduras, y sigamos dando vueltas con Villarejo y su Tándem.

Claro que el caso Tándem, como una inmensa bola de nieve, no se puede detener en la defensa numantina que hizo FG por su entidad, porque la hipocresía que lo impulsa amenaza ahora con sepultar también a muchas de nuestras principales entidades. Sí, ¡despierten! Estamos hablando de firmas como ACS, Caixabank, Iberdrola, Indra, Repsol, etc… Sin duda parte de las que constituyen la marca España, aportando crédito y fuerza a nuestra economía. Y muy probablemente le proporcionan gran parte de su bienestar. ¿Pero entonces…? Se preguntará seguramente usted ¿A quién beneficia todo esto?

Pues según se mire, podría ser que el juez García-Castellón quiera abrirnos los ojos y ponernos ante el brete de que por una vez valoremos que todos nosotros, sin excepción, tenemos dosieres Tándem, con los que, cualquiera que contase con medios y poder para ello, podría ponernos en serios aprietos. Claro que la fiscalía no es del Gobierno, señor Presidente, y debería tratar por igual esas informaciones, de modo que se aireasen los trapos sucios de unos y otros sin responder al momento o al interés de nadie en concreto.

Si se preguntan ustedes el motivo por el que tomo partido en este juego de intereses, la respuesta es muy simple. Decía mi abuela materna que “agradecidos es de bien nacidos” y fui empleado del BB, eso sí, un simple auxiliar administrativo en los años 70 del pasado siglo, cuando decían que allí sólo podrían hacer carrera los vascos. Miren ustedes por donde, aunque yo lo dejé convencido de que sería así, el tiempo ha venido a desmentir aquel aserto, pues don Francisco González, su ex presidente, es un gallego de Chantada. Así que yo, que soy un asturiano de Salamanca, les certifico que en el departamento de créditos del Banco de Bilbao aprendí ética y estética empresarial. Esa que ahora parte de la prensa cuestiona poniendo en riesgo a la entidad que proporcionó mi primer empleo.

La desidia, la corrupción y los gruesos errores de nuestra sociedad no nos permiten ver la luz, porque la maraña de leyes que nos controlan está siempre a favor de los intereses de quienes saben y pueden manejarlas.