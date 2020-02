Opinión: Si Juan Guaidó regresa por ‘rampa 4’ a Caracas, ¿qué pasaría?

Para el momento de publicarse esta columna, probablemente más luces iluminen el camino de por dónde, cuándo y que hará al llegar.

Intento analizar el hecho político. Los “analistas” no somos iluminados, ni adivinadores. Tampoco somos periodistas de investigación, aunque pueden coexistir ambos.

El análisis especula, muchas veces sobre la base de hechos verificables, comprobados y la proyección de los mismos.

Muchos reciben datos. Tienen fuentes y cuando no, las inventan. De eso sobran pruebas. Uno se atrevió a asegurar la muerte de un líder y resultó falso. Enemistades, enfrentamientos, y miles de ejemplos.

Una periodista que abandonó el quinto poder, para hacer publicidad de figuras políticas, mal llamada vocería, se atrevió a asegurar que Donald Trump no había atendido o no se había reunido con Guaidó porque el primero estaba muy ocupado y luego se hizo público, su juego de Golf, quedando muy mal ante la opinión pública.

Yo nunca asegure que tal evento no iba a ocurrir. Me limite a señalar que era “necesario” el encuentro para cambiar el perfil del resultado de la gira, sin cuya existencia, dejaba en traspiés al Presidente Guaidó. Los voceros de Guaidó, aunque muchos hoy se ufanan de lo contrario, se dedicaron a justificar el presunto e inexistente “desaire” de Trump y resaltaban su ausencia como no válida e insuficiente para catalogar su “recorrido presidencial”.

Las dos reuniones con Trump, ubican al Presidente Guaidó en la mejor posición política desde que asumió el interinato.

No voy a especular cómo se logró, porque cualesquiera haya sido el mecanismo, era válido. Hoy Guaidó vuelve a capitalizar políticamente la mayoría del país, tanto la interna como la externa.

Muchos vuelven a cantar “Apúrate Guaidó que me quiero ir…”

El compromiso es muy grande. El reto es mayor. Algunos de sus voceros espero estén actuando en base a un plan. Es mucha la expectativa creada y eso es bueno, y potencialmente también es peligroso.