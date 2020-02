Misa por José Luís Mari Solera «Licho» en la Iglesia Salomé de Santiago de Compostela

El sábado, 15 de febrero 2020, a las 18 horas-6 de la tarde, en la Iglesia Santa Maria Salomé, situada en el corazón de la Ciudad Vieja de Santiago de Compostela (Galicia-España) en la Calle-Rua Nova 31, tendrá lugar una misa por el alma de nuestro muy querido amigo, Jose Luís Mari Solera “Licho”, médico, doctor, catedrático, poeta, músico, artista, una gran, generoso y muy positivo dinamizador social, que fue muy querido en Santiago de Compostela, allí por donde pasó y donde dejó una huella, una obra muy positiva.

Esta misa, como todas las que se vienen celebrando (antes se celebraba en la Catedral de Santiago y que está en obras), anualmente y desde su muerte, el 18 de febrero 2014, son posibles gracias al canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, D. Elisardo Temperán Villaverde, Cánciller Secretario y Prefecto de Ceremonias de la Catedral de Santiago de Compostela. Lo que agradecemos muy vivamente.

José Luís Mari Solera “Licho”, que había nacido en Ferrol (Galicia), en 1953, murió en Santiago de Compostela, donde vivía y ejercía su profesión de médico, doctor y catedrático; murió el 18 de febrero de 2014, de una grave enfermedad.

En los seis años transcurridos después de su muerte, cada día que pasa, nos damos de la gran perdida que supone que no este, fisicamente, con nosotros habida cuenta de su genialidad, de sus continuas, múltiples, muy positivas y generosas aportaciones, y que venía haciendo en múltiples sectores, campos sociales: en la educación, universidad e investigación; en la cultura, el arte, los medios de comunicación; en la vida de su parroquia, de su zona (A Pedra-Recesende-Cacheiras/Teo-La Coruña/Galicia), donde anualmente, entre otras iniciativas, celebraba una gran fiesta, con amigos llegados de toda Galicia, etc., para entregar los “Premios Jaruleiro Peregrino Camino de Santiago” que había creado; en la lucha por la continua mejora de Galicia, España, la gran nación española, de la vida y el mundo, desde los justos valores, con buenos principios, de la libertad, la democracia, el humanismo cristiano, etc.

Fdo. Miguel Cancio, Socio fundador del Foro Constitucional Compostelano economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España), lunes 10 febrero 2010