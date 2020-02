Manuel del Rosal: «Quintos de Mora: El progresismo del gobierno de progreso»

“La demagogia es la hipocresía del progreso” Pier Joseph Proudhon, político, filósofo y revolucionario francés y, junto con Bakunin y Koprotkin, uno de los padres del pensamiento anarquista.

Raro es el día en el que este gobierno no nos pone en el desayuno alguna promesa, frase o intención de “progreso”. Todo lo que dice, hace o publica este gobierno viene bajo el paraguas del “progreso”. El “progresismo” es la seña de identidad de este gobierno. Y para demostrárnoslo y hacer diferencias con otros gobiernos carcas y carrozas, Pedro Sánchez ha reunido a todos sus miembros en ¡el rancho de Aznar! ¡Sublime! En un lugar rancio de rancios recuerdos y más antiguo que el hilo negro. La pandilla de mujeres chonis y hombres feministas e igualitarios – como corresponde a un gobierno de “progreso” – ha sido encerrada por Sánchez en un reducto de paredes con cornamentas de ciervos y toros, espadones de generales bigotudos, panoplias de armas, corazas medievales, tapices de actos heroicos y cortinajes de ringorrango. Sus señorías se desayunan, comen y cenan en vajillas pintadas con escenas de caza y duermen en viejas camas con dosel que huelen a naftalina como debe ser para gente “progresista”. La estancia en Quintos de Mora de este gobierno es una muestra más de la demagogia progresista de quien y quienes esconden sus verdaderas intenciones tras los cortinajes purpúreos de la pervertida palabra “progreso”.

Recuerdo aquellos retiros que la empresa donde trabajé durante treinta años nos hacía en fincas semejantes a Quintos de Mora en los momentos en los que los resultados no eran los deseados. Cuando nos llamaban al retiro sabíamos que las cosas no iban bien. Yo sospecho que al gobierno no va bien al someter a sus ministros y ministras a un retiro Esos retiros estaban proyectados para “hacer equipo” y tomar las decisiones entre las ideas aportadas por todos para encontrar las soluciones a los problemas. Me imagino que, al igual que a nosotros, Sánchez, a sus ministros y él mismo, en los ratos de ocio practicaran capeas, tiro de dardos, paintball, tirolina, escalada etc. todo ello muy de “progreso” y orientado a hacer ver que trabajar en equipo es muy importante, al tiempo que se aportan ideas. Eso de aportar ideas, en el caso de mi empresa, era para, mediante ellas, alcanzar el budget y obtener el profit establecidos. Se supone que el aportar ideas en este retiro de gobierno “progresista” será para mantenerse en el poder como sea y aumentarlo, si es posible, cosa que no encaja con el “progreso” “progresista”, sino, más bien con totalitarismo, eso sí “totalitarismo de progreso”. En el último día se cotejaban las ideas aportada por cada equipo y, una vez estudiadas, los gerifaltes hacían lo que ya habían decidido por sí mismos, es decir, hacían lo que les salía de los bemoles. Y eso siempre así. Me imagino que, en el caso de este retiro en Quintos de Mora, una vez aportadas las ideas de las ministras chonis y los ministros feministas, se hará lo que les salga de los bemoles a Pedro Sánchez e Ivan Redondo que tanto monta uno como otro. Terminado el retiro de demagogia marketiniana y publicista, los ministros y ministras volverán a sus despachos, no sin antes ser advertidos por Sánchez y Redondo de que, ni se les ocurra salirse del guion que ellos han marcado, guion orientado única y exclusivamente a mantenerse en el poder como sea ¡como sea! Pues el poder para Sánchez es lo que el budge y el profit para una empresa, aunque España se quede si bufget y sin profit.