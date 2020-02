Opinión: La peligrosa dualidad de Venezuela

Dos escenarios mantienen en la expectativa a la opinión pública y pueblo de Venezuela en general. Ambos tienen que ver con el regreso del Presidente Interino Juan Gerardo Guaidó Márquez.

Desde ayer domingo se espera su regreso.

Nadie se atreve a anunciar fechas, aunque si surgen escenarios.

Corresponde al joven líder guaireño, hacer tangible, materializar todos los discursos y manifestaciones de apoyo que recibió.

La gran pregunta que todos nos hacemos ¿Qué va a hacer?

Podemos especular, imaginar. En concreto nada se ha establecido y suponemos que eso obedece a una estrategia política, donde el régimen dictatorial siempre ha salido airoso, por ahora.

¿Será que por fin estos tipos pierden una?

¿Saldremos de ellos de una buena vez?

Si observamos las solicitudes de asilo y permanencia en el exterior de muchos líderes, diputados, dirigentes de la oposición, cuesta creer en la rapidez del asunto.

Varios políticos de los Estados Unidos descalifican la postura de Trump. Por ejemplo el ex alcalde de Miami Dade, Manny Díaz, con mucho acierto señala dos hechos, que aún muchos no quedamos satisfactoriamente convencidos de las “buenas intenciones” de la administración actual: La enorme cantidad de venezolanos detenidos por inmigración y muy mal tratados, así como la negación del beneficio del TPS para nuestra colonia.

Trump conoce perfectamente Venezuela. Sabe de lo que es capaz la dictadura y porque muchos venezolanos se arriesgan a ingresar ilegalmente, en persecución del “sueño americano”.

¿Por qué negar ese beneficio? ¿Por qué no dictar alguna clase de amnistía? Razones me ofrecen muchos. Yo, incrédulo hasta el final del manejo de la política internacional del gobierno de Tump, no estoy conforme.

Guaidó, ahora con un inmenso capital político, ¿Regresará o no? Si lo hace ¿Qué hará para mantener la alegría nacional sobre el resultado de su última gira?

Decirlo y reclamarlo, es lo más fácil. Lograrlo no es una tarea simple.

Necesita algo más auténtico, que invertir en un polémico proyecto como “telesur liberado”.

Hay más preguntas que respuestas.