Victor Entrialgo De Castro: «La política EpiBlas»

La política del Gobierno no es ya que sea buena o mala, es que seria mejor que en lugar de la choni portavoz la explicasen Epi y Blas.

La «política epiblas» es arriba y abajo, dentro y fuera, ricos y pobres, mujeros y mujeras, conmigo o contra mi, primero y segundo, hijos de padres o del Estado y luego un final de Casablanca en Barajas que en realidad es un principio.

La politica epiblas es la de siga la flecha. Qué divertido este juego Blas. Y al final que hay Epi? Tu sigue que seguro que llevarás una sorpresa…

¿Por qué no metemos una Mesa dentro de la Constitución Epi..?

No puedes meter una Mesa de diálogo en la Constitución Blas? No entra.

Y si es para contentar a los presos Epi? Esos no se contentarán jamás.

No puedes cumplir sólo lo que te apetece Blas. Es la Carta Magna Blas, no la de un restaurante…

¿Como vas a poner una Mesa en la cárcel Blas si unos estan dentro y otros fuera?

¿ Y si el Presi vende parte de la mesa a los que están dentro y parte a los que están fuera?

Que no Blas, Sanchez no puede vender un parte de la Constitución como no puede vender el arcón de tu abuelo, sencillamente porque no son suyos Blas. Es de primero de teleñecos.

De acuerdo Epi, vale, eso es fuera. Pero si ahora Sanchez le dice cualquier chorrada a Torra y vuelve a entrar. Eso es dentro.

Y asi jugando con nosotros sin cesar, mientras los que hacen dinero son ellos.

Anda Blas, tu explica lo primero y lo segundo.

Eso es fácil Epi. ¿Cómo puede hacer el Presidente un guateque nada más llegar sin haber hecho nada? Eso es lo segundo. No lo primero.

Mira, mira la tele, Blas, Y el Oscar de Hollywood este año va para….. «Parásitos»… Pedroooooo……..Será casualidad?

Ya se ve que “la politica epiblas” da sus frutos, llega a Hollywood y han dicho que Giselle cantó en castellano y una mejicana en español.

Blas, yo creo que damos tantas estúpidas vueltas a las cosas esenciales que no sabemos ni lo que hablamos. Y de paso confundimos a los demas.

Pero a ellos les da igual Epi. Cuando un tonto te nombra ministro/a con pensión vitalicia para salvar su culo, pasas a participar de su tontuna y ya sólo repites eso de

de «échame trigo y llámame gorrión».

Tienes razón Blas, pero a nosotros siempre nos quedará Paris y a ellos lo que hoy es Quintos de Mora mañana puede ser Soto Del Real.

Epi, Eso es dentro o fuera ?