Donald Trump pone firme a Pedro Sánchez: «España debe aumentar su gasto en Defensa y eso no es negociable»

Pedro Sánchez lo tiene complicado con Donald Trump, porque no se puede jugar a todo y apostar a la vez por los verdugos chavistas, para tener contentos a tus socios de Podemos y mimar a la Casa Blanca, porque sin buenas relaciones con EEUU casi todo se complica.

A nadie se le oculta que la Administración de EEUU tiene un mosqueo considerable a cuenta del cambio del Ejecutivo socialista en su política con Venezuela, más aún después del encuentro furtivo de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez y las declaraciones de Pedro Sánchez en las que degradó a Juan Guaidó a líder de la oposición venezolana tras reconocerle como presidente encargado de convocar elecciones.

En este contexto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aprovechó la última reunión de la OTAN en Bruselas para convencer a la Administración norteamericana de que el esfuerzo de España en las misiones de la Alianza Atlántica y el empleo de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón de la Frontera debería ablandar la postura de Washington a la hora de exigir que nuestro país acerque el gasto en inversión en Defensa al entorno del 2% del PIB (ahora está en el 0,9, sólo por detrás de Luxemburgo, que no tiene Ejército como tal).

La respuesta del secretario de Estado norteamericano de Defensa, Mark Esper, fue contundente y taxativa: le agradeció a Robles el papel de España en las misiones de la OTAN, pero se mostró inflexible a la hora de exigir al Gobierno socialcomunista que incremente con urgencia su inversión en Defensa. De modo que Sánchez no tiene alternativa, salvo que quiera enfrentarse al máximo dignatario de la nación más poderosa del mundo.

En los próximos Presupuestos se verá hasta dónde está dispuesto a llegar el jefe del Ejecutivo para cumplir con las exigencias de Washington.

Los movimientos del Gobierno en relación con Venezuela están siendo analizados minuciosamente por la Administración de Estados Unidos, que por ahora guarda un prudente silencio, pero toma nota de lo ocurrido.

Así las cosas, el intento de Margarita Robles de ablandar a Donald Trump no ha conseguido su objetivo. El mensaje de Washington ha sido diáfano: no habrá prórroga de ningún tipo, porque el incremento de la inversión en Defensa no es negociable bajo ningún concepto.