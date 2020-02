Francisco Iglesias Carreño : «La España del Oeste»

Señalábamos en un tiempo pasado, no muy lejano (apenas nueve años) lo siguiente: “No, pues ha sido que no, aquí el Ministro de Fomento, ciudadano Blanco López (D. José) no ha presentado aún, esperemos acontecimientos, el estudio técnico que, redactado por la Administración Española, trate del corredor del Oeste de España.

Sabido es, y con certeza de exactitud, que “el País” (léase la España Nación) está sumido, ahora, en una gravísima crisis global, pero ya antes, de un antes de la tal crisis, aquí, en el Oeste de la Península Ibérica, ya teníamos otras crisis con las que convivíamos (¿?) cuasi familiarmente.

No teníamos necesidad alguna de cambios en los escenarios internacionales para “disfrutar” aquí, en la España del Oeste, y entre nosotros y los que -en su amabilidad-. nos visitan, de esa “esplendidez”, con que nos otorgan, gobierno tras gobierno, de la crisis permanente.

Aquí en el Oeste de España tanto el Régimen pasado, como otros Regimenes anteriores, parece que, en función de los datos sociales y económicos de tales pretendidos momentos gubernamentales, dejo bastante que desear y quedamos en Extremadura-Reino Leonés-Galicia-Asturias (la otrora Corona Leonesa) muy prestos para salir a la desbandada de la emigración. O sea la gente, en nuestro derredor, arregla sus problemas domésticos marchándose de aquí.

Quienes señalan ahora que el Gobierno, ¡precisamente el Gobierno!, apuesta su estrategia por la España del Este no están descubriendo nada nuevo bajo el sol. En lo que tenemos conciencia nunca hemos visto a Gobierno alguno apostar por la España del Oeste.”

Hoy y a fecha datada de 18-2-2020, tenemos en toda Extremadura un paro/cierre/bloqueo general para poner sobre la mesa (¡como denuncia de expresión pública!), la realidad de la situación en que, en esta hermana región se está y aún se vive. Tal situación, hoy día, no se nos puede presentar como algo aislado de la global enmarcación de todo el oeste de España pues, y no en vano, venimos de un momento cercano {16F´León}, donde hemos vivido de forma directa el canto sobrecogido y estremecedor de toda la triprovincial Región Reino Leonés.

Espero que, y a estas alturas, no haga falta señalar que las regiones de Extremadura y el Reino Leonés hacen “común linde” haya por el transito del Puerto de Perales que une, y nunca a separado, las diócesis de Coria y Ciudad Rodrigo. Pero esa constatada unión convivencial de ambas regiones constitucionales, también tiene en común todo una amplia gama de: (1º) postración, (2º) anulación y (3º) ocultación, que ha generado una bolsa subdesarrollista en el oeste español de categoría ancestral y con tintes de lacra histórica.

Parece que viene bien, y muy a cuento, el remontarse al año 1720 {en el diseño de los caminos de postas del reinado de Felipe V (23-4-1720 Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España)} para tratar de justifica la situación radial (en las comunicaciones, cuando, sabido es que tal Instrucción, además del hecho radial, mantiene:”con la única excepción de la ruta entre Barcelona y Alicante (el tozudo eje mediterráneo), y un largo trayecto entre Cádiz y León” (Dixit Enric Juliana).

Decíamos también en el aquellos instantes del 17-3-2011 (a cuatro años del comienzo del crisis mundial del 2007),lo siguiente: “Las citas al Banco Mundial en España,en lo referente a comunicaciones, parece que dan para mucho, sirven para el Régimen Dictatorial de Franco (Construcción de la Autopista del Mediterráneo, casi La Vía Augusta) y para la Democracia´1978 (1981 Cambio del Mapa Regional de España,1985 Cierre de la Línea Ferroviaria de La Vía de La Plata,…) y , en definitiva, para señalar las preferencias de la España del Este y los bloqueos de la España del Oeste [en estos momentos estamos asistiendo al hecho circense, y hasta cómico, de como hacer/concluir 50 km de Autovía entre las poblaciones de Benavente y Zamora, en unos parajes de casi absoluta llanura ].

Pero ¿y el ferrocarril de la España del Oeste donde está ahora?¿Cómo esta España del Oeste podrá competir sin tener ferrocarril?. ¿De qué igualdad de españoles hablamos en el Articulo 14 de la Constitución Española? ¿Dónde esta en la España del Oeste la Convergencia constitucional de las Regiones Históricas de la España Nación? ¿Somos en la España del Oeste los espectadores/aplaudidores de un partido de tenis entre Madrid y Barcelona?”. Y tales expresiones recobran presencia, porque no han perdido importancia ni han disminuido en su valoración, a la vez que no han decaído en la diana de su concreción.

La “ESPAÑA RADIAL” no se ha visto afectada por la CE´1978 (de 6-12-1978), y no ha sido sustituida, ¡aún no lo ha sido!, por la “ESPAÑA CIRCULAR”, de aquí que tengamos todo el oeste español peninsular echo unas trizas. Con una rémoras de despoblación galopante, desestructuración social y muy grave caída económica. Caminando desde Gijón hasta Huelva, al filo de La Raya de Portugal, apenas quedan unos pocos oasis (llamémosles así) que, poco a poco, se irán gibarizando, en camino están, donde apenas el espacio geográfico físico vera de forma continua los asentamientos sociales de: ora los extremeños u ora ya los leoneses, a los que, como es de cajón, habrá que añadir el: ora ya los gallegos y ora ya los asturianos.

Sin decirlo, ¡pero diciéndolo!, estamos hablando aquí, y en este ahora, de un postergado bloque integral (humano, social, económico, cultural, antropológico y político) de 119.962 km2, que es el que conforman cuatro regiones históricas {Extremadura+ Reino Leonés+Galicia+Asturias} que son de orden y categoría bi-constitucionales (por la CE´1931 y por la CE´1978), cuya principal alternativa de futuro, véanse las series estadísticas del INE, es la emigración

Dábamos el 17-3-2011, el siguiente epígono: “Decir que autovías, carreteras, ferrocarriles, gestión de los aeropuertos… todo ha sido planificado para potenciar el centro, como si Madrid fuese París, puede ser correcto (en un análisis groso), pero, en nuestro criterio particular, es incompleto, pues es veraz la potenciación de la España del Este y, de forma concatenada, la despotenciación programada de la España del Oeste

Señalar que: es cierto que los cuantiosos fondos europeos recibidos por España desde su ingreso en la CEE –140.000 millones de euros en los últimos 25 años (a lectura del año 2011)– han servido para mejorar y modernizar las comunicaciones intrarregionales dice mucho, pero puede que casi nada si tal cifra, ¡ y tan suculenta cifra !, no se provincializa adecuadamente. ¿Dónde esta la NUTS-1 del Reino Leonés [Salamanca-Zamora-León] que deberían servir de hurmiento entre Extremadura y Galicia y Asturias? ¿Y las propias NUTS-1 de Extremadura, Galicia y Asturias?.

Aquí, en la España del oeste no se discute (¡por ahora!) el Eje del Mediterráneo y su fuerte inversión, pero se dice que el Eje del Oeste, y su inversión equiparable, ha quedado a verlas venir

Si: en España se han cometido en los últimos años gravísimos errores”, en la España del Oeste se pueden ver, medir y contar.”.

Lo de hoy del 18-2-2020 de Extremadura, como la de hace dos días del 16-2-2020 del Reino Leonés, no hace más que poner sobre la mesa, en un escenificación trágica, una situación que es ampliamente evidente, datadamente constatablemente y expresivamente manifiesta, indicadora a todas luces, sin ningún atisbo de dudas, de una lacerante situación, lesividad ´in crescendo´ y vulnerabilidad arrolladora.