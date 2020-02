Manuel del Rosal: «Carta abierta al señor Tedros Adhanon presidente de la OMS»

Señor Adhanon ¿conoce esta frase?: “No esperes lo imposible ni retrases lo inevitable” Debería aplicarla en la OMS de la que usted es presidente

Sr. Adhanon. El que escribe esta carta es un ciudadano del común, un ciudadano español anónimo que, como millones de ciudadanos del mundo, contribuye con sus impuestos al mantenimiento de esas organizaciones supranacionales de las que nos preguntamos en muchas ocasiones para que sirven y que es lo que aportan a la sociedad. La OMS, de la que usted es presidente, es una de ellas.

Sr. Adhanon. Usted acaba de decir que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia de coronavirus. Permítame no estar de acuerdo con sus palabras. Quien debe prepararse, quien debía de estar ya preparada es la OMS. La OMS es la que debe protegernos, la que debe articular los mecanismos necesarios para, si se puede, evitar que cíclicamente el mundo se vea sorprendido por un virus que ha burlado todos los mecanismos de defensa; si no se puede evitar, la OMS es la que debe prepararse y preparar y a los ciudadanos para que el daño sea el menor. No sé cuántos científicos forman parte de la OMS, ni cuentos expertos, ni cuantos funcionarios están en nómina, lo que sí sé es que son ellos los que deben estar preparados para evitar o para atajar las epidemias que cada cierto tiempo amenazan a millones de ciudadanos en el mundo. No, señor Adhanon, no somos nosotros los ciudadanos de a pie que formamos este mundo los que debemos prepararnos, son ustedes y con ustedes los gobiernos de los distintos países y sus estamentos sanitarios. No basta con decir “que ha sido repentino y preocupante” eso lo puedo decir yo que carezco de los conocimientos que se les supone a todos los que trabajan en la OMS incluido, naturalmente, usted. No basta con enviar un “mensaje de esperanza, coraje y confianza”, eso es para cuestiones relacionadas con la fe, no con la ciencia.

Sr. Adhanon, y en su nombre a todos los responsables de la OMS; este ciudadano del común le pide que no nos traten como a niños bobos asustadizos. Cuando tengan que decirnos algo en toda su crudeza, díganlo sin reservas; no se escondan tras las consabidas palabras de “No crear alarmismo” El alarmismo lo crean ustedes y los gobiernos cuando ocultan y mienten en la creencia de que ocultando y mintiendo a los ciudadanos van a evitar lo inevitable. No es así, lo que hacen es, al no mirar de frente el problema, recrudecerlo y empeorarlo; es decir, hacerlo más letal.