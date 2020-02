La ONU confirma que Maduro se financia con el narcotráfico a través del Cártel de los Soles

No sé cuál será el límite, pero que Pablo Iglesias forme parte de la comisión que controla el CNI me parece incalificable. Me faltan palabras para definir un hecho tan fuera de todo orden. Sánchez decía que no quería a ninguno de los del tándem de Galapagar en el Consejo de Ministros, porque no confiaba en ellos. Sin embargo, ahora, ahí tenemos a los de Podemos enterándose de todos los secretos. Esto quiere decir que España está en manos de Irán, de Venezuela y de sus amigos, léase regímenes comunistas manchados de sangre. Con razón decía hace unos días Maduro, con gran sorna, por cierto, que nuestro país estaba en manos de Delcy. Si no es verdad, lo parece, pues está amenazando con volver.

Parece que la amenaza de Maduro de desvelar la lista de políticos del PSOE que cobraron de Venezuela, incluida la financiación de las primarias de Sánchez –según palabras de Roberto Centeno—, a través de paraísos fiscales, ha entregado al del Falcon en brazos de Iglesias, representante de Maduro en España, con su equipo de Monederos y Errejones, unidos por la pasta y la corrupción. Ya estaba entregado, pero ahora un poco más, a medida que se van descubriendo los intríngulis de la letra pequeña. De ahí todo el asunto Ábalos, que no se podría entender sin estas claves esclarecedoras que sabemos desde hace tiempo y que venimos publicando desde antes de llegar Sánchez al gobierno. Zapatero nos preocupa desde mucho antes de toda esta movida, que lo ha traído a la primera línea de la información. Sobre el asunto Venezuela dijo hace unos días que le preguntaran a Bono, que fue quien le recomendó a Morodo. El de La Mancha no solo conoce el guión sino que ocupa en todo esto un papel estelar. Recordemos las comisiones aún no esclarecidas del exministro por la venta de fragatas al gobierno bolivariano, que nos costó un buen disgusto con Estados Unidos. Con estos y otras corrupciones se pueden comprar caballos pura sangre y codearse con la nobleza.

No es cierto que Venezuela no le interesa a nadie, todo lo contrario. Del país caribeño y de las maletas de Delcy hablan incluso las señoras en la peluquería mientras hojean el Hola y comentan sobre los cuernos de Fani a Cristofer. Es que la cosa, aparte de ser gravísima, tiene su morbo. Me refiero a lo de Delcy, lo otro allá ellos y sus tragaderas. Maletas cargadas de billetes, oro, quizá algo de “fariña” y más cosas. ¿Algún documento donde se detallan pormenores relacionados con el sicariato de Estado? Me atrevo a pensar que sí, y no solo me refiero a ejecuciones consumadas –a todos se nos viene algún nombre—, sino a próximos caídos que pueden molestar. Es peligroso tirar de la manta y hacerse el chulo con esta gentuza al estilo de Sin tetas no hay paraíso. La serie muestra la cruda realidad y el modus operandi de estos personajes del hampa. Lo preocupante es que esta gente tiene hilo directo con nuestro gobierno. ¡Me ruborizo al escribirlo e incluso siento un escalofrío! El destino de lo que se quedó en España es algo que se desconoce aún. ¿Qué manos lo recibieron o dónde está lo que no salió hacia Turquía? Quizá nunca lo sepamos, como tampoco se sabe a quién pagó Morodo los millones que faltan, que investiga el juez Pedraz.

En cuanto a las grabaciones de las cámaras del aeropuerto, a ver qué pasa. Yo tengo mis dudas de que lleguen a su destino sin manipulación ni cortes. El juez que investiga la reunión de Ábalos con la segunda de Maduro ha pedido al ministerio del Interior el protocolo de funcionamiento del aeropuerto así como información de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero con un gobierno que ni cree en la ley y dispuesto a burlarla en cada momento, es difícil el esclarecimiento de la verdad. Eso sin contar con el material de chantaje que acumulan en sus dosieres. Y ahora con el amoral Iglesias en el CNI, que se prepare incluso el mismo Sánchez.

Pero las presas mal construidas acaban reventando. Ahora, un informe de las Naciones Unidas alerta sobre el incremento del narcotráfico de Venezuela “apoyado por el régimen de Nicolás Maduro para obtener financiación a través del ‘Cártel de los Soles’ de generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB)”, según acaba de publicar el diario ABC. Se alude en el redactado a la financiación de Maduro a través del narcotráfico, el oro y las esmeraldas y diamantes de sangre del Arco Minero de Guayana. ¿Y según el CIS, el PSOE sube hasta más del treinta por ciento y Podemos gana puntos? ¿Insinúa Tezanos que somos un país de criminales? Nadie medianamente normal puede creer en estos sondeos.

No tengo ni idea de cómo acabará esta legislatura negra y cuánto durará, dado que la izquierda es maestra en ejercer el mal y en venderlo como bien supremo. Ahora, la dinámica es hacer oposición a la oposición y la tienen contra las cuerdas. Da rabia y pena a la vez que el parlamento se haya convertido en una especie de reality en el que ganan los más gritones y los de peor calaña. En estos oscuros momentos, la esperanza está en los jueces. Espero que Pedraz no nos decepcione. Cuando salió la sentencia del 11-M, ante el inexplicable cambio de rumbo del juez Bermúdez, dijimos: “siempre nos quedará Marlaska”, y ahora vemos al ministro revolcarse en el fango. Marchena nos mantuvo a todos en la esperanza y nos llevamos la gran decepción con su viraje. ¿Podemos confiar en Pedraz y en otros representantes de la Justicia? Aunque solo sea por salud mental, debemos creer.