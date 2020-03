Rafael López Charques: «El prisionero del Gobierno»

En este país estamos asistiendo a algo insólito. A pesar de que la mayoría de nuestros políticos nos tienen acostumbrados, cada vez más, a ser el centro de noticias curiosas, a razonamientos no inteligibles, a salirse por los cerros de Úbeda cuando no les conviene o no saben contestar a una pregunta, a no haberse enterado de temas candentes que son vox populi, a mentir y contradecirse una y otra vez con toda desfachatez, ahora hay uno que nos está ofreciendo algo inimaginable.

En efecto, el gobierno tiene un prisionero, que no es otro más que su propio jefe. No se extrañen, no es un galimatías, es la pura realidad.

Nuestro no querido doctor “cum fraude” tiene un solo objetivo por encima de cualquier otra cosa, y es figurar como presidente del gobierno. Decimos figurar porque ejercer como tal le da igual, lo importante es salir en la foto. Como hemos comentado en otras ocasiones, esta postura es fruto de un egocentrismo sin límites, que por desgracia para él, nos lleva a recodarle un pensamiento de Einstein: “a mayor conocimiento menor es el ego, a menor conocimiento mayor es el ego”

Efectivamente tenemos un presidente del gobierno, pero ¿quién manda de verdad? Por todo lo que está aconteciendo, él desde luego no, es un simple mandado, un prisionero de sí mismo.

Hace poco un ministro lo ha metido en un buen lio con algunos países y la Unión Europea. Nuestro presidente, máximo responsable sobre el papel, callado .Ni por un mínimo de respeto a los ciudadanos ha dado una explicación. La deducción lógica es que en el gobierno cada uno hace la guerra por su cuenta y él, como prisionero temeroso, se limita a aguantar para vivir.

El ministro de lo Social y la Agenda 2030 ha pasado a formar parte de la ‘Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia’, ente que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La pregunta es de cajón, ¿qué relación hay entre el último y las materias del ministerio? La respuesta es obvia, ninguna. ¿Entonces? Muy sencillo, uno de los que verdaderamente manda, ha ordenado a su prisionero que lo nombre, y éste ha obedecido.

Hemos asistido al inicio de las negociaciones entre los nazis separatistas catalanes y el gobierno. Lo primero sorprendente es han sido los independentistas quienes que fijaron el día; está claro, el que manda, manda. Los ciudadanos nos hemos quedado sin saber que decir o pensar, al ver que la comisión catalana, presidida por una persona que no puede ocupar el puesto, ha sido recibida en La Moncloa con el mismo protocolo y ceremonial con que se recibe a los Jefes de Estado extranjeros. Ver para creer. Explicación: los de la esquina noreste tienen prisionero al teórico jefe de gobierno, u obedece o salta del puesto.

Los separatistas, unos de los que mandan, también le han marcado la agenda. Siendo su desafío el principal y más grave problema que tiene el país, solo se reunirán un día al mes. En consecuencia, las conversaciones va a ser el “cuento de nunca acabar” Como es de esperar, entre reunión y reunión seguirán pidiendo cosas, y su obediente prisionero se las dará, porque de lo contrario adiós La Moncloa.

El no querido presidente es consciente, menos mal que lo es de algo, de que camina sobre la cuerda floja. En los cursos para acceder a subinspector de la Policía iban a incluir un seminario titulado ‘Violencia, Pacto de Estado y la contra-ideología de género de la extrema derecha’, pero lo retiraron. ¿Razón? Suponemos que levantó tal revuelo, que tuvo miedo de que alguien soplase demasiado y él se cayese, o quizás haya pensado algo, lo cual nos extraña, y se diese cuenta de que también hay contra-ideología de género en la extrema izquierda. Lo cierto es que él y sus afines parecen desconocer que el fascismo y comunismo están internacionalmente equiparados en todo. ¿Se enterarán algún día?

Casi mejor debíamos hablar de “el prisionero de todos” porque no hay duda de que está en manos de frente populistas, separatistas, y gobiernos extremistas de Iberoamérica.