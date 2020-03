Victor Entrialgo De Castro: «La mesa»

Mas a la dcha, no hombre como va a ser mas a la dcha… si somos un gobierno progresista. No ves que pega ahi arriba en la columna. Dale que libras. No hombre no. No ves que está sacada de quicio. Lo ve un ciego.

Cuatro individuos han llegado con una mesa a la Moncloa y por orden del «residente del gobierno» la han plantao en medio del salón donde Sanchez tiene montado el escalextric.

Nadie sabe para qué quiere en realidad esta mesa del diálogo, -no se puede ser más cursi-, para que los besugos se sienten a no hablar. Como en el camping de la playa, cuando queda todo el mundo sin tomar el café despues de la discusión con un cuñao.

Es lo más ridículo y ultrajante que se conoce de un Mandatario español desde que en 1713 se cedió Gibraltar en el Tratado de Utrecht, pero el pueblo está dormido.

La habrá mandao el coletas. No está mal la mesa Luis XIV para un okupa. La mesa no pega ni entra ni adorna, ni coge, ni pinta ni sirve a cosa alguna. O sea. No hace mas que estorbar. Pero a los okupas todo le hace. Y con tal de que les dejen estar en el gobierno, como si les ponen la verja de un zoo, que era lo más apropiado para unos especímenes políticos que no se conocen desde Atapuerca.

Mientras, la ministra de Hacienda que arruinó Andalucía celebra unos Presupuestos a la medida para seguir chupando de unas magistraturas que manifiestamente les quedan grandes, y las imágenes nos muestran que, por no saber, no sabe ni aplaudir.