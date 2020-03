Manuel del Rosal: «El gobierno de las amazonas»

“He aquí la gran incógnita que no he podido resolver, a pesar de mis treinta años de investigación sobre el alma femenina: ¿QUÉ ES LO QUE QUIERE UNA MUJER?, Sigmund Freud, psiquiatra

Las amazonas, según la mitología, formaban un reino situado cerca de la costa del mar negro (Ponto Euxino). Ningún varón tenía permiso para entrar, y menos para permanecer en ese reino gobernado por su reina Pentesilea.

La más famosa de las leyendas sobre las amazonas y la más antigua de todas, se remonta a una época anterior a Homero, es decir, alrededor de 1.000 años a C. En todo el globo terráqueo no hay un solo lugar en el que no se conozca esta leyenda que, al igual que el Diluvio, permanece en la memoria ancestral de los hombres. Algunas leyendas, sobre todo las que permanecen en la memoria milenaria de la humanidad y que se han traspasado a lo largo de generaciones por todos los rincones del planeta, cuando se les despoja de su contenido mítico y mitológico, podemos encontrar en ellas razones suficientes como para pasar de leyendas a hechos históricos. La de las amazonas puede muy bien entrar en esa categoría.

El mito sobre estas mujeres dice que no admitían varones en su reino salvo como esclavos a los que les amputaban un miembro de su cuerpo o los cegaban. Cuando, por necesidad de mantener la especie, debían tener relaciones sexuales; permitían la entrada de hombres, los cuales, una vez consumada la relación, volvían a su territorio. Los nacidos, si eran niños eran abandonados, sacrificados o enviados a sus padres. Solo conservaban a las niñas que eran adiestradas en las labores del campo, la caza y el arte de la guerra.

Una leyenda mucho menos conocida es la que dice que al crear el mundo los demiurgos, cegados por los encantos de las mujeres, dieron el poder a ellas, pero que pasado el tiempo y viendo que el equilibrio del mundo era roto por el desequilibrio de las mujeres, le quitaron el poder y se lo dieron a los hombres.

Mircea Eliade escribió un libro al que tituló “El mito del eterno retorno”. En él describe como, desde siempre, todas las civilizaciones han recorrido la rueda de la vida para volver inexorablemente al principio, al inicio, al momento primigenio.

Esta sociedad del siglo XXI calificada como la más avanzada desde que el hombre puso el pie sobre esta sufrida tierra (cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque, si esta es la más avanzada y está como está; como serían las demás) da señales de estar retornando a los orígenes. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo: porque el poder está volviendo a las mujeres. Los demiurgos vienen comprobando que el hombre cada día que pasa es más débil y está pasando de ser el pater familias a ser un mindundi, un perdulario ante el poder que ya posee la mujer. En todos los órdenes y en todas las instituciones, la mujer va acaparando poder paso a paso y va marginando al hombre. Este, mira a todos los lados y no encuentra su sitio, está “outside”, cuestionado en todo. Claro que nos lo hemos ganado a pulso por demostrar que somos progresistas, tolerantes, buenísimos, que lavamos, planchamos, cosemos, bañamos a los niños, hacemos la compra y un largo etc. para no desentonar dentro de esta sociedad claramente ya matriarcal en la que la mujer nos saca dos cuerpos de ventaja y tiene más libertad que nosotros, los hombres venidos a menos.

Hasta ahora he dicho hombre en vez de macho de la especie. Y es que el macho ha desaparecido, no te quiero decir el macho alfa. La mujer ha domado al macho y lo tiene a sus plantas. Llegará un momento, de seguir así, que el macho de la especie será un ejemplar reservado a los zoológicos. En fin, que tal como dice Mircea Eliade, volvemos en ese girar de la rueda de la vida, a los orígenes; aquellos en que los demiurgos dieron el poder sobre el mundo a las mujeres para que estas, fieles a su condición de mujer, lo dejaran hecho unos zorros.