Manuel del Rosal: «Fernando Simón y el coronavirus»

Fernando Simón director de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha dicho: “Los cierres de colegios y empresas y la prohibición de eventos conlleva costos socioeconómicos difícilmente asimilables por la sociedad”

No señor Simón, la sociedad está suficientemente preparada para asimilar los costes socioeconómicos provocados por el coronavirus, para lo que no está preparada es para no recibir la información correcta.

Le hago una pregunta señor Simón; ¿Qué número de infectados hay que poner encima de la mesa de su despacho para que usted y el ministerio que representa decidan tomar medidas más allá de lo que usted llama “contención?”. Fíjese señor Simón que países de nuestro entorno más adelantados socioeconómicamente que nosotros han tomado decisiones como las que enumero a continuación: La GSMA, empresa organizadora del Mobile World Congress suspendió el evento millonario a celebrar en Barcelona, Venecia a suspendido su Carnaval, Giorgio Armani ha presentado su desfile a puerta cerrada, Suiza suspendió el Salón del Automóvil de Ginebra, Alemania ha suspendido la Feria Internacional de Turismo de Berlín. Todos han aducido la misma razón para hacerlo: “Lamentamos esta situación, pero la salud de los ciudadanos y participantes es nuestra prioridad”

Desde la visión de usted y el ministerio que representa, España debe ser un país muy por encima socieconómicamente de países como Suiza, Italia o Alemania. Como consecuencia de ello las medidas a tomar difieren de las que toman esos países. ¿Qué tiene España que no tengan esos países?

Señor Simón, tenemos ya en España más de 150 afectados, con el añadido muy preocupante de que entre ellos figuran trabajadores de la Sanidad. Yo no pongo en duda la veracidad de lo que día a día nos comunica a los ciudadanos, pero me pregunto con preocupación dos cosas. ¿qué es eso de estar en el periodo de “contención y mantenerlo? Y ¿qué número de infectados son necesarios para que el ministerio al que usted representa toma medidas más consistentes? Y a las puertas las Fallas, la Semana Santa y la Feria de Sevilla. ¡Casi nada!