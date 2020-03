Opinión: Liberar el 8 de marzo del secuestro de los extremismos

Este Ocho de Marzo, tiene que suponer un antes y un después en lo político en España y en la causa por la Igualdad de oportunidades.

Cuándo alguien pregunta ¿existe alguna ley en España que de privilegios al hombre frente a la mujer?, muchos responderían que no pero, es al contrario existen normas que dan prevalencia a la mujer frente al hombre. Y tengo que decirles que existe una norma en España que da privilegio al hombre frente a la mujer y, no es una norma cualquiera, esta en la cúspide del sistema, está en la Ley de Leyes y como consecuencia sin que nos demos cuenta; Contamina a todo el sistema, pone un techo de cristal a la mujer que la persigue allá donde vaya y donde esté, porque lanza un mensaje a todos sin que se den cuenta, un mensaje subliminal, que dice que en caso de tener que elegir, de aspirar a un cargo o un puesto de la naturaleza que sea, “el hombre tiene preferencia”, tiene que llevarse el puesto y tiene que tener la jefatura.

Tengan en cuenta y muy presente que en la Carta Magna, norma suprema del sistema, en la sucesión de la Jefatura del Estado, articulo 52CE, la prioridad la tiene siempre el hombre, diciendo literalmente: “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Sin cambiar este articulo, en esta excepción y ruptura al principio de igualdad, seguirá existiendo este mensaje oculto y expreso a la vez, de prevalencia del hombre sobre la mujer en todo nuestro sistema de creencias, seguirá existiendo sin que nos demos cuenta, así que tomen nota los luchadores por la igualdad. Si quieren hacer algo útil porque desaparezcan los techos de cristal y las brechas salariales empiecen teniendo presente este articulo de la Ley de Leyes, una brutal ruptura del principio de igualdad que preside todo nuestro sistema. Se lo dice un Jurista-Abogado experto y especialista en organizaciones y en los valores que las impregnan, que además es padre de tres niñas y que lucha el equilibro y sentido común.

Siguiendo nuestra línea de no consentir, que nadie este por encima de la ley, nosotros los Laócratas de España, hemos presentado denuncia ante la Fiscalía del Supremo a la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, por vulnerar la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, por un presunto delito de prevaricación del 404 del Código Penal. Con la configuración del Ministerio de Igualdad, la Ministra en declaraciones públicas, sostuvo que su ministerio sería íntegramente de las mujeres y lo cumplió, de 14 cargos superiores o directivos y en conjunto con su órgano dependiente el Instituto de la Mujer, incluida la Ministra, sólo tres son hombres; por lo que incumplen los artículos 4, 52, 14.4, 16, la Disposición adicional: en el que se integra el principio de igualdad en las Administraciones Públicas, por el que se tiene que cumplir el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan; siendo ese equilibro una presencia mínima y máxima de 40%/60%, de mujeres y hombres o viceversa. Hay que considerar que un 21% de hombres y un 79% de mujeres, supone el 50% por debajo del mínimo exigible conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ahora tengan muy en cuenta, la Ministra sabía, que no podía nombrar sólo mujeres así que, esperaron casi 15 días para culminar el cumplimiento de su caprichosa voluntad, que era que todos los cargos y nombramientos fueran mujeres, e incluir en cargos inferiores del Ministerio y el Instituto de la Mujer, tres hombres para tratar de disimular el flagrante, abusivo y a sabiendas incumplimiento de la Ley Orgánica, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ahora está en manos de la Fiscalía, estudiar el asunto, podrá enviarla a la autoridad judicial o decretar su archivo, si no encuentra fundamentos para ejercitar acción alguna, lo que deberá notificar a nosotros los denunciantes, explicando las razones.

Al margen del flagrante, deliberado, torticero y abuso de autoridad y competencias de los nombramientos, saltándose a sabiendas la Ley de Igualdad y que la fiscalía haga su trabajo, perseguir el delito y hacer cumplir la Ley, dependerá de las indicaciones de Sánchez que no olvidemos que es quien nombra a la Fiscalía General del Estado y ahora está en manos de una exministra del PSOE. ¿Qué harán?, ¿dirán que la Ley que han hecho ellos, los del PSOE, no es vinculante y por eso no ha prevaricado la Ministra? La Ministra de la “igual-dad”, dice que sus altos cargos son las mejores y las más preparadas y aún recuerdo que ese era el argumento del PP, para posicionarse en contra de dicha Ley, que en los cargos tenían que estar las mejores, no por cuotas. Curioso ¿verdad?; Que tanto antagonismo ideológico termine dando el mismo argumento, y tienen razón si son las mejores pues que ejerzan esos cargos, pero siempre cumpliendo la Ley y, si la Ley ya no sirve, pues que la deroguen.

Les voy a explicar porque no sirve desde mi experiencia, a mi me engañaron en 2007, explicándome que al ser las mujeres y los hombres la mitad de la población respectivamente, en las listas de los partidos, tenían que estar representadas en ese porcentaje, la ley de la “pari-da-d”. Lo que se le olvidó explicarme Soledad Murillo, la madre de la Ley de Igualdad, fue que la representación política no era eso, o lo mismo no lo sabía, le vamos a dar el beneficio de la duda, Que la representación política consiste en poder elegir, controlar y revocar a nuestros políticos y que en España, solo ratificamos listas que otros hacen, de ahí que sea tan importante sustituir el sistema actual proporcional de listas y, la endiablada Ley D’Hondt, por el de los diputados de los distritos, uninominal, mayoritario a doble vuelta en distritos de cien mil personas, este es el único sistema electoral que garantiza la igualdad una persona un voto.

Para que haya igualdad de oportunidades lo importante es independizar los poderes y separar las elecciones, siendo su origen el mismo, ¡qué distinto sería!, nuestro actual panorama político si el Presidente del Gobierno fuera elegido como en Francia, a doble vuelta y directamente por todos los españoles. Poco tendrían que hacer los radicalismos e independentismos en nuestro País, que poca capacidad de humillar como hasta ahora, con la elección directa del Presidente del Gobierno y de nuestros Diputados de Distritos, con un sistema electoral como defendemos los Laócratas. Si la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, fueran elegidos a doble vuelta en elecciones separadas por nosotros los españoles, tendríamos garantizada nuestra libertad, porque nos defenderían de los abusos del poder frenando a los otros poderes y cumplirían ferozmente, perseguir el delito y hacer cumplir la ley, así nunca más un periodista me preguntaría: ¿cree usted que la querella por el #delcygate va a prosperar?, ¿en la propia pregunta desgraciadamente va implícitamente la respuesta?

Los Laócratas queremos mandar un mensaje a toda la sociedad española, tenemos que liberar el 8 de marzo del secuestro ideológico de los radicalismos y extremismos, que solo se representan a ellos mismos. Porque la representación política no es cosa de lo que tenemos entre las piernas, sino de lo que tenemos en la cabeza y en nuestro corazón: nuestros valores, pensamientos, actitudes, habilidades, comportamientos, nuestra fiabilidad; nuestra capacidad de cumplir la palabra dada y de explicar las razones por las que no podemos cumplirla. El compromiso imperativo, en el que se basa ese poder elegir y, si no cumplen la palabra dada, poder revocarlo, previo control exhaustivo del mismo. Nosotros estamos empeñados que los poderosos cumplan la Ley y estamos en contra de los prevaricadores, somos un escudo frente a las injusticias, de ahí que nos hayamos visto en la obligación de presentar en menos de un mes tres querellas, dos por el caso #delcygate contra el Ministro Ábalos, y aquellos funcionarios o autoridades que ordenaron inaplicar la Ley de Extranjería sobre la Vicepresidenta de Venezuela. Y otra contra Sánchez e Iglesias por la entrada de Iglesias en la Comisión Delegada del CNI, sin cumplir los requisitos legales y ahora hemos presentado una denuncia contra Montero ante la Fiscalía también por prevaricación. Cuando los poderosos actúan con impunidad, es porque el sistema esta montado para que así sea.

El duo Sánchez-Iglesias, controla el Gobierno, el Congreso, los medios de comunicación, la Fiscalía y el órgano de gobierno de los Jueces. ¿Saben cómo se llama esto? Partidocracia o Democracia “De los” Partidos, de ahí que nosotros no queramos esto. No tienen bastante con tener nuestro futuro secuestrado, que se permiten el atrevimiento de meterse en nuestras camas, se permiten la obscenidad de enfrentarnos mujeres contra hombres con el objetivo de que no se les acabe el chiringuito y, les vamos a decir una cosa, -la era de las oligarquías de los partidos esta llegando a su fin, porque literalmente se les ha ido la cabeza-. No podemos ni debemos dejarnos engañar por los políticos que quieren enfrentarnos, destruirnos desde el odio, el rencor y el revanchismo. Y es que los hombres de hoy no tenemos porque pagar por los pecados de nuestros antepasados, aunque debemos condenar esos errores que han tenido a la mujer postergada durante toda la historia de la humanidad. Las mujeres no pueden dejarse llevar por el revanchismo y el ajuste de cuentas con la historia, tenéis que demostrar a los que os tratan de arrastrar sin que os deis cuenta que sois mejores que eso ¿Qué ha pasado en este país para que tengamos que pedir perdón por existir? La igualdad no se alcanza tratando de imitar al hombre, ni masculinizando a la mujer, como me decía una excompañera de partido, la mujer tiene que aportar las virtudes que la hacen mujer, porque parto que la inteligencia es misma.

La igualdad no se alcanza tratando de machacarnos, ni superando al hombre en derechos, sino aportando lo que os hace especiales el lado mujer que se dice en psicología, la sensibilidad, la visión femenina y protectora de las cosas, la creatividad para solucionar los problemas, el talento femenino para hacer piña, para hacer equipo y liderar, proteger, cuidar, proveer y administrar, etc. En definitiva, los riesgos a los que nos estamos enfrentando en nuestro País, con las graves amenazas exteriores sobres nuestras fronteras, en las costas de Canarias, por Marruecos, en las Baleares por la extensión de las fronteras de Argelia hasta nuestras costas, el cierre de la frontera con paso de mercancías en Ceuta y Melilla, los peligros del independentismo en nuestro interior, y un largo etcétera, hace que nunca en los últimos ochenta años nuestro país haya estado en tal situación de gravísimo riesgo de descomposición física y política. Esto nos debe llevar a pensar la importancia del papel todos, no dejándonos manipular por radicales y extremistas, sea clave para salir de esta, no en la dirección que quiere este Gobierno, sino en la evolución de esta Democracia “DE los” Partidos, Partidocracia, por una Laocracia, el estándar más alto de calidad democrática, donde tengamos la garantía de la Libertad y del Progreso, y nos liberemos del secuestro que estos políticos tienen de nuestro futuro.

Sergio Cebolla

Principal del Partido Laócrata [Laócratas]

Padre de tres hijas, que quiere un futuro mejor para ellas.