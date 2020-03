Excelente y muy oportuna entrevista de Paco González, «Tiempo de Juego»-Cadena COPE, a un periodista contaminado por el coronavirus

Total, Máxima Enhorabuena a la cadena española de radio COPE-Cadena Ondas Populares Españolas, donde, este domingo, 8 de marzo 2020, Paco González, en el programa deportivo “Tiempo de Juego”, a las 16,15 horas, le ha hecho una excelente entrevista, de verdadero servicio público y mucho más en estos momentos, sobre la epidemia del coronavirus; Paco González le ha hecho, una excelente, muy buena, justa y oportuna entrevista, a un periodista de Valencia, que tiene el coronavirus que le transmitió su jefe que fue a Italia, creo que a Milán.

Este periodista, contaminado por el coronavirus, no muestra ningún síntoma producido por este virus y está aislado en una habitación de un hospital de Valencia, donde, como dijo, esta muy bien tratado y permanecerá en este hospital, aislado y controlado médicamente, hasta que dé negativo.

Le han hecho, hasta ahora, cuatro pruebas y ha dado positivo pero, este periodista contaminado por el coronavirus, se encuentra bien y no ha mostrado ningún síntoma producido por esta enfermedad, como fiebre, tos seca, dolores de cabeza, dificultades al respirar, etc., es decir, síntomas parecidos a los de un costipado-resfriado, una gripe y que, como la gripe, etc., puede derivar en una neumonía y otras complicaciones, sobre todo, cuando se tienen otros problemas de salud.

Total enhorabuena, máximas felicitaciones a Paco Gonzalez, director del programa deportivo “Tiempo de Juego”-cadena Cope, por su muy excelente entrevista de verdadero servicio público, de defensa del bien público como es la salud y las mejores formas de de cuidarla, mejorarla; entrevista que Paco González le hizo muy bien, en forma y fondo, a un periodista contaminado de coronavirus y que no ha mostrado ningún síntoma.

Total enhorabuena, máximas felicitaciones a Paco González “Tiempo de Juego” de la cadena Cope y a todo el equipo de este programa, y que hizo posible esta muy justa, positiva, oportuna entrevista.

Creo que los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, etc. ), viejos y nuevos, como el resto de instancias de encarnación y socialización, especialmente, por la influencia individual y social que tienen, deben ser deontológicos, honrados, de, por y para el juego limpio, competentes, rigurosos, eficientes, comprometidos en la lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional (la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, se encuentra entre las mejores constituciones democráticas del mundo y, como estas, debe ser cumplida, hacerse cumplir y puede ser mejorada por acuerdo de las fuerzas democráticas constitucionales, realmente, españolas, que defienden España, la nación española, su mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, etc.), legal, responsable, respetuoso, competente, riguroso, competitivo, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., a escala personal, familiar, grupal, social, local, regional, nacional, internacional, global, etc.; en la lucha por el comportamiento, la libertad, trabajo, critica, cultura, justicia, etc. justos, positivos y bien medidos, por el bien, la buena belleza y alegría, la verdad, etc.; todo ello muy bien medido, aplicado y controlado, y, si es posible, si cuadra/cadra, sin olvidar, con buena poesía, música, gracia e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), domingo 08 marzo 2020