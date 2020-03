Diego Fdez. Sández: «El Sainete… “Mala Saña”»

Cuando se alza el telón, vemos en escena el interior de una comisaría de policía. Una luz azul ilumina el forillo tras la ventana (y eso en este teatro nos dice que es de madrugada). Estamos en la oficina de denuncias…

POLICÍA: Entonces el individuo en cuestión le agredió.

CIUDADANO: Eh…, no, no. A ver, “agredirme, agredirme”… Me amenazó.

POLICÍA: (displicente): Comprendo… Vuelva usted si se tercia una agresión.

(Al día siguiente):

CIUDADANO: ¡Buenos días!

POLICÍA: (seco): Buenas.

CIUDADANO: Ya está.

POLICÍA: ¿Ya está…, qué?

CIUDADANO: ¡La agresión! (Y se gira y muestra la marca de un golpe que le cruza la mejilla de arriba a abajo) ¡Una agresión como un piano!

POLICÍA: (tecleando en la olivetti): “Con un piano”…

CIUDADANO: “Con un piano” no, “como un piano”…, como un piano de grande. Tan grande como la mano del tío que me amenazó el otro día…

POLICÍA: ¿Fue con saña?

CIUDADANO: No, con la mano…

POLICÍA: (perdiendo su escasa paciencia): ¡Que si fue con saña!

CIUDADANO: ¿Con saña…?

POLICÍA: ¡Con saña! ¡¿Fue con saña?!

CIUDADANO: Hombre…, tanto como con saña… No sabría qué decirle, ¿eh…?, así, de pronto…

POLICÍA: Pues si no es con saña no nos vale.

(Dos días más tarde…):

CIUDADANO: Buenos días, ¿me recuerda usted? ¿Qué le parece…? (y enseña un puñal de atrezo ensangrentado, el cual resulta atravesarle el corazón de parte a parte, de la aurícula al ventrílocuo)

POLICÍA: ¡Uf…!

CIUDADANO: ¿Puede valernos…?

POLICÍA: Esto es saña saña…

CIUDADANO: 12 puñaladas seguidas la una detrás de la otra, ¡la docena!, que, como no podía hacer nada, llevé la cuenta… “¡Una…! ¡Dos…! ¡Tres…!”… Aquello parecía las campanadas de fin de año…

POLICÍA: ¡12…! (y suelta un silbido…) Así sí, ¡ahora puede usted denunciar con todas las de la ley!

CIUDADANO: (llorando de la emoción, y del dolor): ¡Ay…! ¡Qué alegría me da…! ¡Al final ha valido la pena, agente…!

POLICÍA: (hurgando el puñal incrustado): Cuánto ensañamiento… ¿Qué, le molesta?

CIUDADANO: Bueno, ya se sabe, saña con gusto…

TELÓN