Manuel del Rosal: «¡Contención! Mantra contra el coronavirus»

Contención: Acción y efecto de contener = un muro de contención, RAE

“Un demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe que son falsas, a personas que sabe que son idiotas” H. L. Mencken, escritor, editor y crítico social estadounidense.

Puede que en estos momentos en los que se lee este artículo, la cifra de infectados en España haya alcanzado la cifra de 1.200. Sin embargo, el ministro Illa y el señor Simón continúan con su campaña de contención sin haber – hasta ahora – contenido nada. Todo lo contrario, el virus campa por toda España y se expande importándole un bledo la contención que el gobierno predica. El virus sabe que “contención” es el mantra que, desde la Moncloa, se ha ordenado sea el vehículo de comunicación a los ciudadanos, mientras estos van cayendo en sus redes. Y en esta situación, Pedro Sánchez y sus ministros lavándose las manos, con gel desinfectante, eso sí.

Si un extranjero viniese a España en estos días y comprobara la situación generada por el coronavirus, la acción del gobierno y la respuesta de los ciudadanos creería que se encuentra en el país de las maravillas. Mientras los países de nuestro entorno y allende los mares están tomando medidas orientadas a detener esta plaga, aquí en España el gobierno se lava las manos, sugiere a los ciudadanos que también se las laven y que no nos preocupemos porque “las medidas de contención” ¿están funcionando?

Cuando falla la contención, el líquido o cualquier otro cuerpo desborda los muros que lo detienen y se expande. El coronavirus se expande sin que las medidas de “contención” den resultados, no obstante, este gobierno por boca del ministro y de Fernando Simón, no mueve un ápice su postura. Todos deseamos que esta pesadilla pase cuanto antes, que se detenga, pero hay pesadillas que acaban con el despertar y otras que, para que acaben, necesitan de determinación y coraje, no de consignas banales, y este gobierno se limita a hablar continuamente de “contención”, mientras se lava de continuamente las manos.