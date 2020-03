Manuel del Rosal: «Pedro y Pablo tejen la urdimbre de su Ministerio de la Verdad»

Los Ministerios más importantes del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias – tanto monta, monta tanto – son el Ministerio del Amor al frente del cual está Irene Montero, el Ministerio de la Paz que lleva el inefable Ábalos, el Ministerio de la Abundancia que dirige Mª Jesús Montero y el Ministerio de la Verdad del que se han encargado, por su máxima importancia, Pedro y Pablo y que hace unos días dio sus primeros pasos con las palabras de ambos contra los medios de comunicación no afines y sus periodistas.

Como habrán podido observar estos ministerios, de cara a la ciudadanía, llevan otros nombres, pero la realidad es que han nacido con la misma intención que los ministerios de la novela distópica de George Orwell “1984”. Es decir: El Ministerio del Amor (llamado de Igualdad) se ocupa de marginar a los hombres, el de la Paz se ocupa de apoyar a países totalitarios y, de esa forma, alejarse de las normas dictadas por Europa, el de la Abundancia se dedica a crear pobreza entre los ciudadanos y empresas para, de ese modo, llenar las arcas del Estado donde meter mano para gastar lo que no está escrito, No vayan a creer que hay contradicción entre sus nombres y lo que hacen, no; está todo calculado para, con el doblepensamiento (*), confundir y manipular al personal.

Vamos a hablar del ministerio más importante para Pedro y Pablo: el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad de Pedro y Pablo – (Miniver) en la novela “1984” de Orwell – es el principal ministerio del partido gobernante – en “1984” Ingsoc y hoy aquí en España PSOE-Podemos – Su lema es “La guerra es la paz, Libertad es esclavitud, Ignorancia es fuerza” Su función primordial es la reescritura de la historia y su falseamiento. Este ministerio, fiel al doblepensamiento y la neolengua de este gobierno que nos ha tocado, sirve, al contrario de lo que indica su nombre, para alimentar la falsedad, la mentira y la hipocresía. Para manipular mediante el lenguaje pervertido (neolengua) a los ilusos ciudadanos, para falsificar los acontecimientos históricos etc. Y para ello necesita tiranizar todos los medios de comunicación y apoderarse de ellos. Naturalmente, para lograr eso es necesario eliminar a todo periodista, intelectual, tertuliano, analista etc. que no se preste a sus planes de totalitarismo. Pedro y Pablo, el otro día, dieron el primer paso para callar a los periodistas que, en el ejercicio de su libertad informativa, opinen en contrario a la doctrina única de los partidos que gobiernan: (PSOE y Podemos). Sin pestañear, ambos dijeron (Pedro y Pablo) que los periodistas molestos al totalitarismo que viene de la mano de ellos, “deben ir a la cárcel” poniendo una losa sobre la democracia española.

En la novela “1984” el pueblo ya está totalmente manipulado por el partido Ingsoc y su comportamiento es el mismo que tendría una manada de borregos a los que sacan del redil para que trabajen “Ad maioren Big Brother glóriam” y, una vez terminada su jornada laboral, volverlos a encerrar en el redil hasta el día siguiente. La sociedad española está, en estos momentos históricos, con un pie en la democracia y otro en el totalitarismo que viene. Y solo de ella, de los ciudadanos, depende que ese Gran Hermano formado por el PSOE y Podemos consiga que, el pie que todavía descansa en la democracia no sea empujado al totalitarismo a punta de tralla.