Muchas Gracias a la doctora María del Carmen Pardiñas y por los mejores servicios de España, los pueblos de la Tierra

Miguel de Cervantes: “El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo”; “La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso”



Rosalía de Castro: “Frío y calor, otoño o primavera ¿donde…, donde se encuentra la alegría?”

He leído en el diario de Santiago de Compostela (La Coruña), la capital de Galicia (España), El Correo Gallego (29-02-20, pág. 27), que la doctora María del Carmen Pardiñas Añón, directora del “Servicio de Vigilancia de la Salud” de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), desde su fundación en 1988 como “Servicio de medicina de empresa”; leí que se había jubilado y por lo cual le han hecho una muy merecida despedida varios cientos de compañeros, reunidos en una comida de homenaje y fraternidad.

Me parece muy justo, oportuno y necesario este homenaje, pues, fui usuario del servicio de medicina de empresa de la USC, y María de Carmen Pardiñas y su equipo me trataron muy bien, de forma muy profesional y humana, a mi y a otros que acudimos a este buen y necesario servicio de la USC y que debió funcionar mucho antes.

Por ello, en su día, escribí públicamente, señalé en los medios de comunicación en los que vengo colaborando, etc., que, el “Servicio de medicina de empresa” de la USC, dirigido por la doctora María del Carmen Pardiñas, me parecía uno de los mejores servicios de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Creo que los servicios públicos y privados, a los diferentes niveles, en los diferentes medios, instancias, sectores, campos sociales, deben funcionar de forma deontológica, honrada, limpia, competente, rigurosa y eficientemente, con los debidos, justos y necesarios controles.

En España, los indicadores de paro, paro general, paro juvenil, precariedad, paro y subempleo universitarios, fracaso y abandono escolares, economía sumergida, nombramiento politiquero, partidista, sindicalero, etc. de los directores de las empresas públicas y otros puestos, cargos públicos, muy negativo burocratismo e ineficiencia en diversos servicios públicos y privados, muy baja productividad, gran numero de microempresas (de uno a nueve empleados y que, en enero 2020, eran 3.417.739 microempresas, el 94,48% del total de empresas existentes), salarios y pensiones bajas y muy bajas, muy fuerte envejecimiento de la población (una de los mayores de Europa e internacionalmente), corrupción, juego sucio; etc.: “El que se mueve no sale en la foto”; “Montesquieu ha muerto”; “Viva la semana laboral de 30-20 horas o menos”; “Trabaja tú que a mi me da la risa; lo mío es ‘trabajarme’ a los que controlan el cotarro y conseguir buenas, muy buenas tajadas”; “Para hacer la mejor carrera, conseguir los mejores chollos, etc. hay que hacerse con los mejores padrinos individuales, grupales, sociales”; “Andemos yo y los míos, los nuestros, bien instalados, con buenas tajadas, bien calientes y que le den por saco a los buenos principios, al buen hacer, al deontológico, buen trabajo y al resto de la gente”; “Venezuela no le importa a nadie”; “El dinero público nos es de nadie”; “La nación española es una concepto discutido y discutible”; “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”; “Como los hijos son del Estado, con el cierre de los colegios debido a la enfermedad generada por el coronavirus, ¿donde los llevamos: a Moncloa, Galapagar…?”; “Que las mujeres, solas y borrachas, lleguen a casa”; “Alma que vas huyendo de ti misma, de cumplir, justa y honradamente, con tus deberes, obligaciones, responsabilidades, ¿que buscas, insensata, en los demás, en la política, en los juegos que te traes entre manos?”; etc., etc.

En España, hay cinco (5) millones de mujeres que no son cuidadoras profesionales y su trabajo de cuidar a las personas mayores y/o dependientes, representaría el 9,05% del empleo y el 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB), del orden de 50.000 millones de euros. Lo que daría lugar a la creación de casi 1,8 millones nuevos de empleos incorporados a la Seguridad Social. España, según los informes internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Naciones Unidas, etc., se encuentra entre las naciones que tiene la tasa de fecundidad mas baja, donde nacen menos niños y una parte de los que nacen es gracias a personas extranjeras afincadas en España.

Los indicadores que acabamos de señalar, en España, como el paro, 13,8% en España en 2019; media de paro en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE: los 36 países mas ricos del mundo y de los que forma parte España); media de paro de la OCDE, 5,2%; media de paro de la Unión Europea/UE (28 países incluida Inglaterra y de los que forma parte España) 6,2%; media de paro de la Eurozona (19 naciones de la que forma parte España), 7,4%; en dichos indicadores en España, además del paro (buena parte de las naciones democráticas occidentales, europeas, etc., mas desarrolladas y avanzadas, tienen un paro por debajo del 5% y 4%); dichos indicadores, en España, están entre los peores entre las naciones democráticas occidentales, europeas, asiáticas (Japón; Corea de Sur; Taiwan; Hong Kong; Singapur; etc.), etc., mas desarrolladas y avanzadas, de las que forma parte España, la gran nación española, pues, entre otras cosas, España, en 2020, ocupa la 15 posición en Producto Interior Bruto (PIB) de las 194 naciones reconocidas en Naciones Unidas en el mundo, la 11 posición en renta per capita (en paridad de poder adquisitivo) entre las naciones del mundo que tienen mas de 15 millones de habitantes y la 29 entre todas las naciones del mundo (las 194 de Naciones Unidas).

Además, hablan español, el español es la segunda lengua mas hablaba del mundo, tras el inglés-americano, en naciones diferentes a la propia; el español es la segunda lengua mas empleada en las transacciones económicas tras el inglés-americano; y el español es la tercera lengua empleada en Internet tras el inglés-americano y el chino-mandarín.

Además, y como estábamos diciendo, en el mundo, hablan español mas de 570 millones de personas, cada año aprenden español mas de 20 millones de personas y mas de 250 millones de personas hablan gallego-portugués-brasileiro, con la particularidad de que el portugués y español son iguales en un 89%… Todo lo cual es un gran, inmenso potencial para el mejor desarrollo de España, de las naciones hispanas, ibéricas, iberoamericanas, etc., que hablan estas lenguas. Pero este potencial de desarrollo debe ser trabajado debida y permanentemente.

Recordemos que nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 (por la que algunos arriesgamos algo mas que “as orelliñas”-las orejitas y nos tiraron de ellas…, y la salud y estabilidad de nuestras familias); la vigente Constitución española de 1978, que esta para cumplirse, hacerse cumplir y que figura entre las mejores constituciones democráticas del mundo (la Constitución española de 1978 se hizo tomando como base, sobre todo, la Constitución democrática de Alemania), y, como estas y para su mejora, puede ser reformada por acuerdo de las fuerzas democráticas constitucionales, realmente, españolas, que defiendan, en la realidad-practica real, la nación española, su mejor desarrollo deontológico democrático, etc.; como exponíamos, la vigente Constitución española de 1978 dice, entre otras cosas: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Este preámbulo de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, es toda una completa declaración, proclamación, defensa del juego limpio, deontológico, honrado, competente, riguroso, dentro del Imperio de la Ley, del Estado de derechos y deberes y que se desarrolla en todo su articulado para conseguir el mejor desarrollo deontológico democrático de España, los “pueblos de la Tierra”.

Lo que hay que hacer, debemos hacer es que, lo que establece la vigente Constitución española de 1978, se aplique, cumpla en la realidad-practica real y no se incumpla, manipule, burle, traicione… El artículo 30 de nuestra Constitución española de 1978 dice: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España».

Según Erostat, de 2008 a 2017, en la época de la gran crisis económica y financiera que se dio en el mundo a partir de 2007-2008, el empleo en la Europa a 27 tuvo un crecimiento del 2,6%, sin embargo, en España, la nación española, cayó un 6,5%, hubo 1.370.000 ocupados menos. Además de España, en Europa solo retrocedieron en el empleo en esta época, de 2008 a 2017, las naciones de Grecia Lituania y Croacia.

Según el Informe de la Fundación pública Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades, el gasto en innovación tecnológica en España, de 2008 a 2017, cayó en 5.095.897 euros, un 25,6%, al pasar de 19.917.351 millones de euros a 14.821.351 euros y con la particularidad de que España, la nación española, en comparación a las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas de las que forma parte, tiene un gasto muy bajo e investigación, ciencia, en innovación científica para el desarrollo, en I + D + I, en “Investigación, Desarrollo e Innovación”, lo que es absolutamente fundamental para promover la mejor generación de valor añadido, las mejores cadenas de valor, el mejor desarrollo deontológico democrático científico-técnico, sanitario, asistencial, a todos los niveles, en todos los sectores y campos sociales. Lo cual es, absolutamente, fundamental, como estamos viendo en la actualidad, de diciembre 2019 a la actualidad, marzo 2020, para hacer frente, en la mejores condiciones, a graves problemas sociales como el que se ha dado, esta dando en el mundo, incluida España: la enfermedad, la grave epidemia del coronavirus.

DEFENSA DE LOS MEJORES SERVICIOS EN ESPAÑA, LOS PUEBLOS DE LA TIERRA

Recordemos que Universidad viene de Universalidad. Empero, a partir de Kepler, “La educación, la universidad, la investigación, la ciencia, la innovación, la formación, los servicios sanitarios, asistenciales, judiciales, de seguridad, los servicios en las diversas administraciones, etc., no pueden ser los guardianes de la ignorancia, de la contaminación, el lavado de cerebros, manipulación, de los intereses mandariniles de ayer y de hoy, de los intereses corporativistas, funcionaristas, nepóticos-familiaristas, amiguistas, clientelares, caciquiles, comisionistas, politiqueros, partidistas, sindicaleros, doctrinaristas, ideologicistas, cientificistas, tecnocratistas, esoteristas, culturalistas, carreristas, arribistas, trepistas, tajadistas varios, todo-vale y sin ningún tipo de escrúpulos (del tajadismo material, inmaterial, sexual, de apariencias, figuración, ostentación, posicionamiento, etc.); no pueden ser instancias de encarnación y socialización que, junto a otras, sirvan para contribuir a diversas formas de dominación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, mentira, engaño, falsedad, estafa, fraude, envidia, “el deporte nacional español”, de odio, violencia (material, inmaterial, sexual, psicológica, simbólica, icónica, económica, empresarial, política, ideológica, sindical, laboral, funcionarial, profesional, mediática, educativa, formativa, científica, técnica, sanitaria, asistencial, cultural, artística, deportiva, informática, digital, identitarista, racista, fanática, fundamentalista, narcisista individual y de grupo, egocéntrica, grupocéntrica, etnocéntrica, individual, familiar, grupal, social, colectiva, por arriba, muy por arriba, en medio, abajo, muy por abajo, delincuencial, mafiosa, criminal, asesina, ensañadora, aterrorizadora, terrorista, etc.), corrupción y juego sucio.

Por eso, en España y otras partes, se tiene tanto miedo (Cervantes: “¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!”), al juego limpio, deontológico, honrado, al mercado, la competencia de juego limpio, con seguridad y garantías, con critica y justicia justas, etc. Y se defienden, aplican y promueven viejos y nuevos extremismos, identitarismos, populismos, demagogias, nacionalismos, internacionalismos, radicalismos, fanatismos, fundamentalismos, etc.; se defienden, aplican y promueven diversas formas de dominación, contaminación, lavado de cerebros, manipulaciones varias, la manipulación de la ley, la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, funcionarismo, diversas formas de sectarismo, caciquismo, clientelismo, comisionismo, burocratismo, subvencionismo, ayudismo, asistencialismo, etc., de tajadismos varios. Y, entre otras cosas, se boicotea, ataca la buena, justa y necesaria critica y justicia justas comprometidas con la verdad honrada, responsable, justa, con la libertad, iniciativa privada, competencia en múltiples sectores, campos sociales, de, por y para el juego limpio, deontológico, honrado, la puesta en marcha de buenos, justos y necesarios medios informativos, educativos, culturales, económicos, profesionales y sociales, como, por ejemplo, ahora, marzo 2020, que esta teniendo lugar la epidemia de coronavirus, buenos, deontológicos, honrados, de juego limpio, competentes, rigurosos, humanos, eficientes servicios políticos, informativos, profesionales, sanitarios, sociales, etc.; como, por ejemplo y a otro nivel, buenos centros educativos, de formación, buenas universidades privadas, debidamente seleccionadas y controladas, y que se encuentran entre las mejores del mundo como, por ejemplo: Harvard; MIT-Instituto de Tecnología de Massachusetts; Stanford; Instituto de Tecnología de California; Columbia; Princeton; Yale; Chicago; etc., etc. En Holanda, Suiza, etc., su medicina, asistencia sanitaria, entre otros importantes servicios, fomenta la competencia, se da importante peso a la iniciativa privada, y está entre las mejores de Europa y el mundo, siempre con los justos, buenos y necesarios controles, con las buenas y necesarias informaciones, etc.

En este sentido, quiero recomendar los excelentes, muy buenos artículos de uno de los mejores profesores que tuve en la Universidad de Santiago de Compostela-Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, del gallego de Vigo, el gran economista liberal español, Alfonso Carbajo Isla, que amplió, con beca Fulbright, estudios de economía en la Universidad de Chicago (una de las mejores del mundo) y que, este Técnico Comercial del Estado, publica sus brillantes, rigurosos y comprometidos artículos en la excelente revista semanal de economía Actualidad Económica y que se da gratis con el diario español El Mundo.

Alfonso Carbajo, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Teoría Económica del gran catedrático, el madrileño Luis Angel Rojo, llegó a la Universidad de Santiago de Compostela, fichado por el mejor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, el catedrático de derecho mercantil, el gran liberal humanista-cristiano, Luís Suárez-Llanos Gómez de Vigo-Galicia (fallecido, en julio 2016, a los 83 años y al que, siempre que puedo, recuerdo, honro y tengo presente, pues, fue un excelente profesor universitario) y que fichó también para su centro, entre otros, a otros dos grandes economistas, el español de Santa Maria la Real de Nieva (Segovia), Juan Muñoz García (murió, en mayo 2008, a los 72 años, de una grave enfermedad, y al que, siempre que puedo, recuerdo, honro y tengo presente, pues, fue un excelente profesor universitario), procedente de la Universidad Complutense de Madrid, del departamento de Estructura Económica-Económica Aplicada del gran catedrático de Estructura Económica-Economía Aplicada, Juan Velarde Fuertes (Juan Muñoz, posteriormente, se haría catedrático universitario de Economía Aplicada) y el americano Arthur. B. Treadway (PhD-Philosophiae Doctor en economía de la Universidad americana de Northwestern-Illinois). El gran economista español, Juan Velarde, de Salas (Asturias), que cumplirá 93 años en junio 2010, sigue escribiendo sus excelentes artículos semanales en el diario español ABC.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, el catedrático Luis Suárez-Llanos, quiso, como se hace en las mejores universidades, centros de investigación, etc. del mundo, fichar a los mejores. Sin embargo, su política de fichajes de grandes profesores-investigadores, y que puso en marcha con el apoyo de las Cajas de Ahorro, duró poco, pues, el corporativismo funcionarista, el funcionarismo, la politiquería, partidismo, sindicalerismo, la envidia, etc., se lo impidió.

Creo que es absolutamente fundamental, prioritario, clave, conditio sine qua non, la variable independiente: la deontología, la honradez, la libertad, trabajo, juego, competencia, critica, justicia, etc. limpios, justos, positivos, bien medidos, aplicados y controlados, y el compromiso, a todos los niveles, en todos los servicios, medios, sectores, instancias y campos sociales, para hacer posible, para luchar, individual, familiar, grupal, socialmente, etc., por el mejor desarrollo deontológico, honrado, de, por y para el juego y competencia limpios, responsable, respetuoso, integrador, democrático, constitucional, legal, competente, riguroso, competitivo, cooperativo, critico positivo (que, deontológica, de forma muy humilde y rigurosamente, sabe aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; que sabe que cuando y cuanto mas se estudia, investiga y trabaja menos se sabe y hay que seguir estudiando, investigando y trabajando, con deontología y el máximo rigor, para resolver unas preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otros en una búsqueda sin fin por el bien, la verdad, etc.), eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, cultural (para cultivarse mejor, deontológica, muy humilde y rigurosamente, individual y socialmente, y no en plan culturista, narcisista individual y de grupo, egocéntrico, grupocéntrico, racista supremacista, superiorista, endiosado, etc.), medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc., a escala individual, familiar, grupal, social, colectiva, local, regional, nacional, internacional, globalmente, etc. Y todo ello bien medido, aplicado y controlado.

Muchas Gracias a María del Carmen Pardiñas por su profesionalidad, al servicio de medicina de empresa que puso en marcha en la USC (Universidad de Santiago de Compostela) y les deseo lo mejor.

Michel de Montaigne: “El niño (la formación) no es una botella vacía que hay que llenar, sino un fuego que encender” para alumbrar, alimentar, de forma deontológica, rigurosa y permanentemente, la búsqueda de/la lucha por el mejor desarrollo deontológico, el bien, la buena belleza y alegría, la verdad, etc., y contra las injusticias allí donde estén. Esta cita del inmenso Montaigne, lo que figura entre comillas, la tomé de los excelentes, muy buenos artículos del gran oftalmólogo de prestigio internacional, del gran catedrático de oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel Sánchez Salario y que, con 90 años y desde hace tiempo, viene publicando en el diario de La Coruña (Galicia-España), La Voz de Galicia, y que se han editado en libros



Rosalía de Castro: “Hermosas son las estaciones todas/ para el mortal que en si guarda la dicha”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), miércoles 11 marzo 2020