Sánchez "el calamidad" a los mandos...¿Que podría salir mal?

Que desgracia más enorme para España que las dos crisis más fuertes vividas en el Siglo XXI hayan estado gestionadas por los dos inútiles más grandes de la política, probablemente de la historia mundial, ZP y Sánchezstein.

No voy a entrar en lo que permitió y alentó desde sus terminales mediáticas este cenutrio el día 8-M, puesto que no hay vuelta atrás y los miles de contagiados por la inoperancia de este zurriago caerán sobre su conciencia, pero ayer, cuando todo hacía indicar que había aprendido de la experiencia, cuando Italia nos ha enseñado lo que pasa cuando se toman una serie de medidas “medias tintas” que lo único que sirven es para que el virus se traslade de los focos habituales a los destinos vacacionales por antonomasia, este negligente tuvo la oportunidad de tomar la única decisión, que aunque dura, es la única viable si lo que se pretende es no colapsar el sistema sanitario y que el ritmo de contagios no se despendole, que no es otra que el confinamiento de todo y de todos durante una quincena, pero no… el zangolotino de la Moncloa, como le llama Losantos, no tuvo los arrestos necesarios y tendrá que esperar a dentro de dos o tres días para tomar la decisión, cuando se habrán contagiado otros 30.000 o 40.000 Españoles, que esta vez espero, que además de caer sobre su conciencia, acabe pasándole factura en lo penal. Nunca se pudo soñar con un Gobierno tan patético y penoso en un momento tan grave como este.