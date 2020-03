José Luis Suárez Rodríguez: “La Nefasta Negligencia de un Gobierno Irresponsable»

El Gobierno coligado de Sánchez-Iglesias decidió que por encima de la Salud Pública era más importante dar rienda suelta al fanatismo del 8 de Marzo. La ideología pudo más que el Bien común y los derechos fundamentales del colectivo nacional se subordinaron al partidismo radical.

El 4 de Marzo difundía “Europa Press”: “La Comisión 8M de Madrid, convocante de la manifestación que se celebrará en el centro de la capital este domingo, 8 de Marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha expresado que, “ante todo” será “responsable” y, “si hace falta”, adoptará las medidas que el ministerio indique para luchar contra el coronavirus”.

La Comisión 8M, coordinadora del movimiento feminista de izquierda radical, al frente del cual están Sara Naila Navacerrada y Ruth Caravantes, muy amigas de la Montero y la Calvo, había decidido que, en lugar de una Huelga General feminista, como sucedió en 2018 y 2019, este año era necesaria una jornada de máxima movilización promovida por un “gobierno progresista” que opta por la “Revuelta Feminista”.

El Ministerio de Igualdad había decidido, como patrón del movimiento, que “el feminismo marca agenda” en la política, en línea con lo establecido por el Vicepresidente Iglesias, titular del Departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pablo e Irene, en comandita de su “agenda feminista”, lucharon a regañadientes frente al “machista” Ministro de Justicia, en la proclamación de la “Ley de Libertad Sexual”.

El Ministerio de Sanidad no consideró prudente suspender las manifestaciones del 8M por causa del Coronavirus. El epidemiólogo y Director de Alerta y Emergencias sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, afirmaba: “Ahora mismo el Ministerio no se propone suspender ningún evento” … “no existe ninguna recomendación especifica sobre su cancelación”. Es más, añadía: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera”.

El Portavoz sanitario del Coronavirus manifestaba entonces el santo y seña del Gobierno: Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros estaba haciendo con la Salud Publica lo que ellos querían hacer, desoyendo las serias advertencias que provenían de instancias públicas, administrativas y técnicas, contrarias a la celebración de una congregación masiva de gente en un momento de gran riesgo para el contagio y la propagación del virus, que estaba en su momento álgido, rechazando el estado de emergencia.

La concentración multitudinaria incontrolada del 8M, permitida por la Delegación del Gobierno de Madrid, supuso una muy grave irresponsabilidad política en orden al mantenimiento del bienestar social y los derechos fundamentales de la Salud, decidiendo la organización arriesgada y la no cancelación del 8M por parte de un Gobierno que desoía las recomendaciones políticas y científicas que ya se estaban aplicando a nivel internacional (China, Corea, Italia…) y se le pedían por instituciones españolas políticas y culturales, tal como manifiesta la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La decisión política de declaración del estado de alarma por Pedro Sánchez llega tarde, muy tarde. Tuvo su momento critico y oportuno una semana antes del 8M. Lo cual invalida, la declaración estulta de un Presidente que permitió, con su Consejo de Ministros, aquel evento nefasto, y ahora se propina golpes de pecho hipócritas en su comparecencia de anuncio de estado de alarma, afirmando: “Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana [la posterior al “día negro”]; haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta, y donde haga falta”.

Nunca ningún mandatario se pronunció con tanta desfachatez, sometiendo a estado de pánico, crisis humanitaria y desastre económico a toda la población española.

Que el Presidente Sánchez se lave las manos, tal como recomienda, pero que no tarde.