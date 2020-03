Victor Entrialgo De Castro: «Qué nobre más inadecuado»

Alguien que ha hecho tanto por la desunión de los españoles, que viene encarnando la alarma en sí mismo desde hace tiempo, viene ahora en su discurso a la Nación con la unión y eso de que ahora no hay partidismos ni ideologias.

¿Hay alguien menos indicado para ésta situación que el lobo que espanta a las ovejas?

Qué falso este pêtimetre, este lechuguino tan frío, este pisaverde que ahora viene ahora con un discurso político que ha puesto los pelos de punta lo mismo a los calvos que a los peluqueros.

Un discurso político de paso que va, un discurso con el que Redondo trató de convertirle en Kennedy inútilmente. Un sermón que incluyó hasta preces.

Qué nombre más inapropiado escogieron los constitucionalistas para esta circunstancia, «Estado de alarma». Por traducir mal, supongo. Aunque buena parte de la Constitución está inspirada en la Ley Fundamental de Bonn alemana, los franceses dicen «Estado de alerta», mucho más indicado para una situación asi. La prueba es que aun asi han ido a votar en sus municipales.

Hay que estar alerta. Pero el término alarma tiene en nuestro uso un sentido más negativo que positivo. Supone perder, la calma que «estar alerta» aun conserva.

Y me pregunto, ¿si no nos fuera la vida en ello, seriamos tan disciplinados? Servidumbres de la libertad. Si no tenemos la coacción del Estado detrás, no. Eso es lo que hace a los hombres y a las sociedades más o menos estúpidas. La necesidad de la coacción para respetar a los otros, el interés general.

Evidentemente no, como han enseñado los separatismos que jamás han reculado si no es por la fuerza. Eso sí, cuando en este pais se empleó la fuerza recularon hasta casi desaparecer.

La batalla claro que la vamos a ganar, pese a Sanchez y a todos lo que han debilitado las defensas de España con sus majaderias separatistas, su egoismo y su deslealtad, que continúa.

Ahora que media España aprovecha para limpiar sus casas,

sería buena cosa que de paso quedara limpia La Moncloa.

Pedro Sanchez y alarma. Nombres inadecuados vinieron desde el principio aparejados.