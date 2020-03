El Gobierno socialcomunista cierra las fronteras de España: ¿Y ahora qué, Pablo Echenique?

Es un majadero de tomo y lomo, una más de esas ‘cotorras políticas’ argentinas -como la monja Caram, Fachin o el sectario Pisarello- que al igual que los pájaros que han invadido nuestros parques, prosperan en el alterado sistema español y no deberíamos ni prestarle atención, pero es que lo de Pablo Echenique es para partirse la caja de risa.

¿Y ahora qué? ¿Qué dices ahora que el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha decretado el cierre de fronteras?

¿Es que acaso el Ejecutivo socialcomunista se ha vuelto de repente de extrema derecha?

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso publicaba hace unos días un tuit miserable en el que aseguraba que «la extrema derecha está pidiendo el cierre de fronteras por una gripe menos agresiva que la de todos años». Ahora Echenique calla. Su silencio le delata.

Estamos en un momento en que frente a la grandeza de una inmensa mayoría de españoles afloran las miserias de unos pocos, entre ellos la los políticos sectarios como el portavoz de la formación de extrema izquierda.

Echenique ha quedado retratado como lo que es: su cobardía es proporcional a la inquina que derrocha contra quienes no comparten su visión totalitaria, esa ideología extrema y revanchista que caracteriza todas y cada una de sus acciones. No, Echenique, no ha sido la extrema derecha quien ha cerrado las fronteras, sino el Gobierno del que tu partido forma parte.

La crisis del coronavirus saca lo mejor y lo peor de las personas. Por fortuna, el ejemplo de la inmensa mayoría de la sociedad deja en evidencia comportamientos tan mezquinos como el del dirigente de la formación morada.

«La extrema derecha está pidiendo el cierre de fronteras por una gripe menos agresiva que la de todos los años», dejó escrito el personaje.

Frente al pseudoperiodismo de los reporteros con mascarilla, frente al clickbait del «vamos a morir todos», frente a la extrema derecha pidiendo cierre de fronteras por una gripe menos agresiva que la de todos los años, el rigor y la profesionalidad de Lorenzo Milá. 👏👏👏 pic.twitter.com/hwjWBF9uIr — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) February 25, 2020

No caben más mentiras en menos palabras. ¿Se puede confiar para hacer frente a la crisis en partidos que tienen entre sus dirigentes a gente como Pablo Echenique? «Una gripe menos agresiva que la de todos los años», aseguró.

¿Cómo es posible que alguien como el portavoz de Unidas Podemos pueda escribir comentarios tan miserables y no tener siquiera la decencia de pedir perdón? … Declaración de guerra contra las cotorras argentinas en Madrid. Si yo fuera Echenique…empezaría a palparme la ropa… pic.twitter.com/dAFds3a4RL — Antonio Alcántara (@aalcant) February 13, 2020 El Gobierno socialcomunista ha decretado el cierre de fronteras y Pablo Echenique calla.

No cabe mayor cobardía moral.