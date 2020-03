Jesús Romero: «Los políticos deben dar un paso atrás»

DE NUEVO SE NOS PIDE A LOS DE SIEMPRE ESFUERZOS PARA ACOMETER ESTA CRISIS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA MISMA.

¿PODEMOS EXIGUIR EN ESTA OCASIÓN NOSOTROS A NUESTROS POLÍTICOS ALGO A CAMBIO? UN LIDERAZGO QUE NOS ILUSIONE.

Yo les pediría que den un paso atrás.

Este maravilloso país, y ahora me dirijo a ti, Presidente Sánchez, necesita con urgencia un equipo de prestigio que nos lidere y con el que la mayoría de los ciudadanos se identifique.

En situaciones críticas estamos cansados de ver como saltan chispas con los socios de gobierno con los que ya decías que no podrías dormir a gusto – ¡menuda razón tenías Pedro!-, por no decir con aquellos que te prestaron su apoyo en un ejercicio de mercantilismo difícil de calificar.

Algunos pensamos que esta clase política debe dar un paso atrás, dejando paso a un grupo de técnicos (que no pertenezcan a partido alguno) e intelectuales de reconocido prestigio que nos seduzcan y nos ilusionen lo suficiente para poder acometer los esfuerzos que seguro se nos van a pedir de nuevo. Presidente Sánchez, se trata de que te rodees de un equipo selecto con la verdadera autoridad que concede la excelencia, independencia y la autenticidad.

En estos momentos tan especiales, no es necesario que superen las 23 o 25 carteras; no, no es necesario. Es suficiente con que trabajen con la misma honestidad y responsabilidad que se nos va a pedir, y desde luego dentro del DIALOGO Y EL CONSENSO.

Sí, Sánchez, sólo una medida de este calado devolvería a los ciudadanos (y ciudadanas, se entiende…) la ilusión y la confianza perdida en sus actuales dirigentes políticos; te lo aseguro, muy denostada. Desde vuestra atalaya no lo podéis detectar, tampoco desde el falso verbo de vuestros asesores que saben cómo haceros sentir imprescindibles e infalibles, pero no es así, créeme.

Pedro, vamos a elegir a “los mejores”, deja a un lado que sean los más serviles y moldeables, o a aquellos que debes algo. Si debes algo a alguien es a nosotros, a todos los españoles. Un pueblo que con sus singularidades es un pueblo excepcionalmente generoso y solidario, como de sobra lo ha demostrado una y otra vez.

Una decisión de esta importancia, que supone un esfuerzo indudable por tu parte, el pueblo español jamás lo olvidaría, esto sí que sería algo insólito en una Democracia como la nuestra; mucho más que el pacto por absoluta necesidad al que llegaste “con la soga al cuello”, intentando borrar lo dicho tan sólo unas semanas antes. Pedro, al pueblo español engañaste hace bien poco, ahora tienes la oportunidad de rectificar, rectificar con creces y que se te recuerde y reconozca como un verdadero hombre de Estado.

Si esta idea que muchos compartimos te llegara a convencer y la pusieras en práctica, más pronto que tarde, puedes contar conmigo y seguro con una gran parte de la población que desconfía de la actual clase política, y trabaja honestamente por una sociedad mejor y más justa.

En estos momentos debemos enfrentarnos a esta crisis (pandemia), y a la del cambio climático, como si se tratara de una guerra, donde gobierno y gobernantes de peso nos lideren, aunque sin menospreciar que las decisiones y la actitud individual es muy poderosa.

La gente vuelve a mirarse a los ojos cuando se cruza en la distancia, buscando cierto calor entre tanta frialdad; ¡aprovechemos este momento! Algunos expertos vienen anunciando que, tras la emergencia ecológica a la que debemos sumar las futuras pandemias (Stephen Hawking), quizás sea el origen de una transformación social. Es necesario inventar un Nuevo Mundo, y también una nueva forma de hacer política.

Jesús Romero, médico.

Toledo 17/03/2020