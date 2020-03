Sobre las Justas, Deontológicas, Fundadas, Necesarias Críticas

SOBRE LAS JUSTAS, DEONTOLÓGICAS, FUNDADAS, POSITIVAS Y MUY RIGUROSAS CRÍTICAS, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS COSAS, PARA CONTRIBUIR A LA JUSTICIA JUSTA, AL BIEN, A LA VERDAD, ETC., EN EL CASO DEL CORONAVIRUS Y DEMÁS PROBLEMAS SOCIALES

Entre las radios públicas y privadas que escucho en España, etc., esta la cadena COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas).

Sra. Cristina Schlichting, vengo apoyando su programa “Fin de Semana” y, muy especialmente, porque en la Cope sigue el “Ideario Cope” (se puede ver, consultar por Internet). Lo que no hacen los programas de la Cope que tienen la mayor audiencia en la cadena Cope de la Conferencia Episcopal Española. Y, sin embargo, la dirección de Cope, y como dice el Ideario Cope, no toma medidas y así está pasando lo que pasa con el cumplimiento del Ideario Cope, especialmente, en dichos programas y que, no sólo no lo cumplen, sino que, en plan claramente provocador, se cachondean del mismo antes del Ángelus, etc., etc.

Le escribo porque estoy de acuerdo con la colaboradora de su programa de “Fin de Semana con Cristina López Schlichting” (programa del sábado 21 de marzo 2020), Carmen Lomana, y, sobre todo, en defensa, aplicación y promoción de lo que debe ser la información, crítica, deontológica, rigurosa y positiva; lo que deben hacer, necesariamente y entre otras instancias de encarnación y socialización de valores, etc.; lo que deben hacer los buenos medios de comunicación, sus empresarios, directores, responsables, profesionales, colaboradores, seguidores, etc., en el caso del coronavirus y en todos los casos.

Son muy necesarias las críticas, deontológicas, honradas, positivas y rigurosas, muy rigurosas, fundadas, contrastadas, bien medidas (lo que se puede medir, evaluar, seguir, controlar etc., de forma deontológica, honrada, humilde y con el mayor y mejor rigor, precisión y control, es lo que, mas y mejor, se puede mejorar por el trabajo, critica, justicia, etc. justos, positivos, bien medidos, aplicados y controlados, por el bien, por la verdad, etc.), que sirvan para mejorar las cosas por parte de los responsables públicos, privados, eclesiales, creyentes, no creyentes, etc., de los profesionales, ciudadanos, etc., individual y socialmente.

El que Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc., sus presidentes, primeros ministros, responsables, etc., lo hayan hecho mal con el combate del coronavirus, no impide que España lo ha hecho, esta haciendo mucho peor, en la línea de Italia y después de que China, Corea del Sur y, sobre todo, Italia, muy prestigiosos epidemiólogos, etc., advirtieron a España de lo que le podría pasar si cometían los mismos errores que ellos, que Italia…

El analizar, deontológica, honrada, humilde y muy rigurosamente, los errores, fallos, fracasos propios y ajenos es fundamental, clave, condición indispensable, conditio sine qua non, para combatir el coronavirus, los diferentes problemas sociales y de la mejor manera.

Muy mal Señora Cristina López Schlichting por tratar de minimizar los muy graves errores, prepotencia, soberbia, chulería, “sostenella y no enmendalla”, narcisismo individual y de grupo, racismo supremacista, superiorista de PSOE Sanchez-Iglesias-Calvo-Simón-etc., etc. Cum Fraude en el muy grave caso de la pandemia del coronavirus.

Lo que hay que hacer, dicho análisis crítico, deontológico, muy riguroso, etc., en el caso de PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude y en todos los casos políticos, públicos, privados, eclesiales, etc., en que se produzcan contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, engaños, mentiras, fraudes, fallos, errores, juegos sucios, etc., y con el fin de resolverlos de la mejor manera.

Los buenos, deontológicos, rigurosos profesionales, medios, etc., como dice el Ideario COPE y otros códigos deontológicos, libros de estilo, etc., están para hacer las justas, fundadas criticas que siempre deben buscar mejorar las cosas, contribuir a la justicia justa, al bien, a la verdad, etc.

A partir de un dicho popular: “No se pueden poner los “gueviños” (huevitos) en todas las “cestiñas” (cestitas) para tratar de ganar, sacar tajada (material, inmaterial, sexual, de figuración, apariencias, ostentación, carrerista, trepista, de posicionamiento, etc.) con todos, injusta, oportunista, arbitrariamente, con todo tipo de juegos sucios”.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España); Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), sábado 21 marzo 2020; Santiago de Compostela: Principio y Fin del Camino de Santiago, Camino Universal, El Buen Camino-O Bo Camiño