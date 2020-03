Juan Angel Torres Castro: «En las situaciones críticas. El PSOE siempre llega tarde y mienten. Ocurrió con Zapatero en la crisis de 2008, y con Sánchez, en la del Coronavirus»

Felipe González, al que echamos en falta, dijo que quien le sustituyera a él estaba aun estudiando en la universidad. Y le sustituyó primero Zapatero, y después, Sánchez Vaya dos. Los más mentirosos y peores gestores político que en España hemos tenido

A Zapatero le tocó lidiar la crisis que se inició en 2008, y en medio del problema y millones de parados y la economía del país desangrada, nos decía que estábamos fuertes y en primera línea de la economía mundial “España es la que más goles mete en la champion leage de las economías del mundo.

Solves, Ministro de Economía dijo: Estoy absolutamente tranquilo respecto al futuro. No hay crisis en España. Leire Pajín dijo: Estamos en un Sistema fuerte que nos permite mirar al futuro con paso firme y seguridad. Ésta es la que decía que el nasciturus no era humano y hablaba de miembros y miembras. Elena salgado en 2009 dijo que ya había quedado atrás lo más agudo de la crisis y que estaba optimista, veía brotes verdes en la evolución de la economía. Mientras decían esas cosas se perdieron más de 1.500.000 empleos. Miguel Sebastián, el que iba a enseñar a Zapatero economía en dos días dijo: veo brotes verdes y otros no quieren verlos por qué lo que quieren ver es billetes verdes. El paro en España en 2008 era de 1.942.000, el 8,57%, y en 2013, era de 6.202.700, el 27,17%. El desempleo creció casi 4.500.000 personas por la crisis que gestionó Zapatero y la tasa de paro de los jóvenes creció el 57,22%. Nos estuvieron engañando desde el principio, y lo mismo está haciendo Sánchez, pero ahora juega con la vida de las personas.

El Plan E de Z.P. lo disgregó Zapatero en dos bloques. El primero en 2.008, año de las elecciones, gastó 8.000 millones de euros de los contribuyentes y el segundo en 2010 en el que gastó 5.000 millones más de los contribuyentes, o sea, casi dos billones y medio de las antiguas pesetas. No sirvió para nada. Eso lo hace en Estados Unidos y los contribuyentes lo corren a gorrazos. Aquí no pasó nada, pese a que dejó más de 6.000.000 de parados, el país endeudado, las empresas arruinadas, los trabajadores sin trabajos y los abuelos socorriendo a sus hijos y nietos, y más de 1.900.000 familias en la indigencia. Y España a punto de ser rescatada por la Unión Europea, como Grecia, nadie daba un duro por nosotros. Ese fue el resultado de cómo gestionó la crisis económica Zapatero. No entramos en qué y como se gasto el dinero porque sería de juzgado de guardia. Lo que debió ocurrir y nadie tiró para adelante.

Cuantas mentiras nos contaron Zapatero y su equipo como si fuéramos menores de edad. Lo malo es que hemos vuelto a empezar con su compi Pedro Sánchez, pero ahora son vidas y concluirá con ruina

PEDRO SANCHEZ VS PABLO IGLESIAS.

Sánchez, como Zapatero ha actuado tarde. El COVID-19 llegó a España el 31 de Enero de 2020, ya estábamos escandalizados de lo que estaba ocurriendo en la región de Whan en China, y después en Italia, pero el Gobierno no comenzó a organizarse, a tomar decisiones, ni proveerse de mascarillas, respiradores, guantes, batas, y todo el material básico para la que se nos venía encima, eso lo estamos pagando ahora, El primer muerto ya lo tuvimos en Enero,

En Valencia, el 13 de Febrero tuvimos otro muerto por este virus, y ni nos informaron ni actuaron. Ya oíamos hablar de pandemia, pero el Gobierno pensaría que eso, estaba muy lejos. Siguieron sin hacer nada y, en vez de ganarse la confianza del pueblo diciendo la verdad, imponiendo protocolos, preparándose para esta crisis, se dedicó a engañarnos.

Se puso al frente como portavoz a Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y a éste se le ocurre seguir engañándonos en TVE, cerca de dos meses a diario, diciéndonos que aquí no había problema, que era de China y estaba lejos.

Las infecciones en Italia tampoco eran preocupantes, pero Italia está aquí al lado, luego dijo que en España no tendría importancia, que habría algún caso, pero nada más. El problema lo eludían mintiendo altos cargos, TVE y prensa afín al Gobierno.

No han parado de mentir y desinformarnos, y el objetivo ha quedado claro, además de mentirosos iban ganado tiempo sin actuar y parar la pandemia, no lo hicieron para que el pasado día 8 de Marzo el Movimiento Feminista radical celebrara sus concentraciones en toda España simulando por el día de la mujer, parece que eso era más importante para el Gobierno que la salud de los españoles, y ha provocado multitud de infecciones, de ahí salieron, y comenzó con fuerza la contaminación, véase Irene Montero, -contagiada- , pareja de Pablo Iglesias, Begoña Gómez,-contagiada- pareja de Pedro Sánchez, Carolina Darias, -contagiada-Ministra de Política Territorial y Función Pública y tantas otras, pero ya vimos a los miembros del Gobierno y líderes comunistas arengando a las personas a asistir a la manifestación, Cristina Almeida, Susana Griso, Irene Montero, Teresa Rodríguez pareja del Kichi, , la de la cacerolada contra el rey emérito, para donar una comisión a Sanidad y que puso verde a Amancio Ortega por donar 500 millones de euros a la Sanidad para tratar a los enfermos de cáncer y ahora ha donado 300000 mascarillas, batas y haciendo 10000 mascarillas más a diario para Sanidad, más 287 millones ahora por el COVID,17.

El día 31 de Enero de 2020, VOX anunció que celebraría los días 7 y 8 de Marzo, su Asamblea General Ordinaria en el Palacio de Vistalegre, pero el Gobierno, o el Ministerio de Sanidad, o la Delegación de Gobierno en Madrid no avisaron a los dirigentes de VOX, ellos sí lo hicieron a las personas que asistían y tenían factores de riesgo, en prevención sobre la contaminación en la concentración por el posible contagio del COVID-19. Resultado, varios contagiados, entre ellos, Abascal, Ortega Smich, El Gobierno tenía previstas las manifestaciones feministas por el día de la mujer, a las que no dejaron incorporarse ni a las mujeres del PP ni a las de Ciudadanos, por tanto eran manifestaciones del feminismo radical, no celebración del día de la mujer, qué, no son mujeres nada más que las de izquierda. Fue esa manifestación sectaria la que provocó al Gobierno a no adoptar medidas contra el COVID-19 ni avisar a VOX de que se publicaría el Estado de Alarma a los 4 ó 5 días. Debió implantarse bastante antes del día 14.

Entre los médicos que diseñan y redactan los protocolos, que no había, y que tan desconcertados tenían al personal sanitario habían puesto a 3 médicos residentes, en vez de nombrar a epidemiólogos bien formados. De Ministro de Sanidad, Sánchez nombra a Salvador Illa, hombre de Iceta, que no sabe nada de sanidad, porque no es de medicina, sino de filosofía. Estas cosas, el laissez faire laissez passer han provocado que en unos días seamos el cuarto país del mundo con más muertos, según la información del día 16 de Marzo.

Después de la manifestación, los contaminados en Madrid el día 8 de Marzo eran 202 personas, en los datos facilitados hoy 19 de Marzo, ya son 17.300 y 803 muertos, pero como no hay material para hacer los test de infección por el COVID-19, no sabemos realmente cuantos infectados tiene esa Comunidad porque no hay material para hacerlo, Si hubo material para hacer los test a los miembros del gobierno, y a Iglesias, “EL DE LA CASTA” que su pareja tenía el corona, pero está organizado. Este de la casta tiene las 24 horas una UVI PUBLICA PARA USO PRIVADO en su casa. Que vergüenza.

La cosa no queda ahí, el 19 de Marzo, 17.147, contaminados y 803 fallecidos, el 18 de Marzo, había registrados en España 13.716 contaminados y 598 fallecidos. El 17 de marzo había 9.191 infectados y 309 fallecidos, de los que solo Madrid tuvo 213 fallecidos con un incremento del 25%. Ayer había registrado 455 profesionales de la sanidad contagiados.

El día 14, por fin el Gobierno decreta el Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) que después modifica, -y ya vemos la falta de rigor- por 465/2020 de 17 de Marzo, y al presentarlo en TVE, el Presidente anuncia que en la semana siguiente, la que estamos viviendo hoy, los contaminados podrán llegar hasta 10.000, pero también se ha equivocado, ayer miércoles, ya íbamos por 13.736, o sea el 37 % más de lo que previó la semana pasada, y hoy por 17147, un75% más, y 803 fallecidos y ésta semana aun no se ha acabado y los test de previsión no se están haciendo en España porque no hay material para hacerlos, o sea, que los datos nos los dan a voleo se piensa que los infectados pasan del millón..

El Gobierno decretó el Estado de Alarma sin ninguna medida económica, y es que ahí también va tarde, tiene a toda España en vilo, a los autónomos, a los profesionales, abogados, dentistas, etc. Los colegios de abogados ya han comenzado iniciativas,juzgados se han cerrado.; los autónomos proponiendo al gobierno cuestiones que no escucha. Los transportistas, taxistas, restauradores, cafeterías, empresas en general están todos desconcertados y saben que si el gobierno no actúa rápido y con talento será su ruina. Esto tiene la pinta de que nos van a meter en un lio que como mínimo nos va a costar un millón de empleos, ya hay anuncios de ERTES por más de 1000000 de trabajadores. No aclaran como se resolverá de forma inmediata suprimiendo trámites los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), los trabajadores están tan preocupados y temerosos como los empresarios, profesionales y empresarios, porque la vida sigue y si el trabajador tarda en volver a cobrar el paro, además de la pandemia que acabará afectando a muchísimas familias, que hace? Y lo mismo ocurre con los empresarios, si no ingresan y el Estado no aligera sus gastos estaremos en otra crisis. Primero la sanitaria y después, que ya está aquí la económica .El Ibex 35 ha bajado el 40% de su valor., esto va a ser el parto de la burra hasta que el Gobierno resuelva.

-Y para terminar, que no nos digan los irresponsables del gobierno que han provocado que seamos el 4º país del mundo en contagiados y con más de 800 muerto por el COVID-19, que si realmente todos somos responsables, y no frivolizamos la situación iremos bien. Estas palabras las dijo Avalos, Ministro de Transportes en una entrevista en RNE., el que no previó las aglomeraciones después del Estado de Alarma, en las estaciones para coger los trabajadores los trenes de cercanía, todos apelotonados como vimos en TV.

Los españoles no hemos ido a reuniones estando en cuarentena, lo que sí han hecho el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Vicepresidente Pablo Iglesias, el de la UVI en la puerta de su casa.

Pero hay más cosas tratándose de responsabilidad: Las Comunidades Autónomas llevan desde hace ya tiempo pidiendo material básico para que el personal sanitario pueda desempeñar sus funciones, pero no hay.

Mientras Torra, vende a Italia las mascarillas que hacen los presos de reinserción en Cataluña, donde los médicos no tienen, ni tenemos en ningún sitio, en Andalucía, la guardia civil por mandato político requisa 150.000mascarillas en Jaén y se las llevan a Madrid, ¡¡¡-se ha visto nunca un caos, un desorden y una ineptitud mayor!!! y ha tenido que salir el Presidente del Gobierno en TVE a pedírnoslo a los particulares y entidades sanitarias que si teníamos batas, mascarillas, respiradores, se lo llevásemos a las Delegaciones de Sanidad. Y todo por falta de previsión y organización. No pueden ser ellos y el Sr. Simón, y Marlaska y Lillo los que nos digan todos los días que seamos responsables, y que nos estamos portando bien. Lo tenían que haber hecho ellos actuando con diligencia y no con irresponsabilidad como hicieron el 8 de Marzo y están haciendo ahora reteniendo en el aeropuerto material médico de la Comunidad de Madrid por importe de 900.000 €.

Juan Ángel Torres Castro

Abogado y Presidente del Foro Ibérico de Debate.

Córdoba, 20 de Marzo de 2019