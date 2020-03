Sánchez, presidente de un Gobierno incompetente y mentiroso, exigió por carta recortes en gasto sanitario a 11 regiones españolas

Hace cinco dias, desvelábamos en Periodista Digital que Iván Redondo, gurú mediático de Pedro Sánchez en La Moncloa, había pasado la consigna a sus esbirros mediáticos de repetir que la saturación de la Sanidad por el coronavirus es consecuencia de los recortes del PP.

Y basta conenctarse a Internet o mirar el televisor, que estos días esta permantemente encendido en casi todos los hogares españoles por el confinamiento general, para comprobar que la gubernamental TVE, la Agencia EFE, laSexta, El Periódico de Cataluña, la Cadena SER, El País, tertulianos de plantilla y digitales como El Plural, repiten constantemente que los hospitales españoles están al límite por la ‘peste china’, tras años y años de recortes…ejecutados por malvados gobiernos populares.

A la vez que hablan de arrimar el hombre y acuñan esloganes como ‘todos unidos’, están tratando de propagar un virus desinformativo y falaz, para que la ciudadanía se despiste y no pidan responsabilidades al inepto Sánchez y su equipo de sectarios aficionados.

Fieles a la naturaleza de la izquierda española, tratan de embarrar el escenario y desviar la atención de la opinión pública de la incompetencia supina del Ejecutivo de cioalición PSOE-Podemos.

Pues este 24 de marzo de 2020, Luz Sela desvela en Okdiario que el Gobierno Sánchez, estando en funciones en agosto del año pasado, mandó una carta a 11 Comunidades autónomas en las que les exigía apretarse el cinturón para no superar la tasa de referencia de regla de gasto.

Y, casualmente, en esa misiva oficial, el líder del PSOE recomendaba meter la tijera, entre otras partidas, era en el gasto sanitario.

O sea, quienes acusan ahora al Gobierno del PP de practicar el austericidio sanitario, son los mismos que, de tapadillo y sin que trascendiera, recomendaba a los Ejecutivos autonómicos que recortaran en sanidad.

Se da la circunstancia de que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se comprometían a elevar el gasto en sanidad hasta el 7,5 por ciento del PIB por aquello de la «eficiencia y la sostenibilidad» del sistema público de salud, cuando apenas unos meses antes el Ejecutivo de Pedro Sánchez instaba al tijeretazo. No cabe mayor hipocresía, ni más doble moral que la que exhibe este Gobierno cínico y mendaz.

Es cierto que durante los tres primeros años del Gobierno del PP se recortó la partida en Sanidad como se recortaron otras partidas para evitar el rescate de un país que Zapatero había dejado al borde de la quiebra.

Vuelvo a repetirlo, por si no ha quedado claro: Sánchez tiene que irse YA. Pero no por que sea responsable de la tragedia (que también), sino porque no está capacitado para gestionarla y protegernos. No es cuestión de justicia (que también), sino de autoprotección.

— Luis del Pino (@ldpsincomplejos) March 23, 2020