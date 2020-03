Victor Entrialgo De Castro: «Gobierno de concentración»

No sabemos si el Gobierno de España está en estos momentos debajo de la cama o disfrazado con gabardina intentando comprar test para el coronavirus en algún bazar chino, como si estuviéramos en nochevieja. Resulta cada día más evidente que el “ilegítimo presidente” de este gobierno jamás debió acceder al cargo, que éste gobierno es otro virus para los españoles y que a la vista de los hechos, su responsable máximo tiene que irse con urgencia antes de que el pueblo lo saque arrastrado por los pies.

Su gestión y comportamiento, la del coletas y el resto de sus ministros ante la pandemia resulta imperdonable, negligente y vergonzosa, si es que de eso aún les queda algo, cosa que dudo.

Que el gobierno era contra natura lo sabía no sólo la oposición sino el pais entero. Que iba a durar poco también. Que todo le quedaba grande era evidente, como que habiendo tenido noticias a través de la OMS no sólo de la crisis china sino, desde el 31 de enero, de la existencia de una pandemia con mensajes verdaderamente alarmistas amén del primer positivo en España, no previeron nada.

La suspensión del Mobile Congress tampoco era un caso de salud pública preocupante para España según el Presidente que continuó con la cabeza metida debajo del ala. Claro que hubieran obtenido críticas, se defienden, si hubieran adoptado medidas más duras entonces, medidas de confinamiento o el cierre de fronteras como proponía ya entonces Vox y nos pedían los italianos “a gritos”. Pero esa es la responsabilidad del gobernante. No tratar de salvar su culo político no haciendo nada, como de costumbre.

El día 8 de marzo, después de contradecir a los expertos, desafiar a los españoles y poner a la Nación en peligro de muerte por su capricho e hipoteca-traición de coalición, como se está viendo, habría que haber inhabilitado al Presidente del gobierno de España como lo hará a buen seguro en su día una Sentencia ya sea condenando dejar de observar las precauciones y deberes más elementales de cuidado para prevenir un mal previsible en circunstancias normales lo que constituiría un delito de homicidio con imprudencia grave super agravado si se hubiera provocado la muerte de dos o más personas, lo que art 142.del CP, o bien, un delito de imprudencia punible grave, gravísima, que en el código de 1973 se denominaba temeraria, causando un daño por una falta de previsión o un incumplimiento de deber de cuidado penado en la ley (un error que podía haberse evitado) delitos contra la salud pública por ejemplo, miles de Ancianos y adultos fallecidos, delitos contra los trabajadores puestos en riesgo y analogía con los incendios etc…..Pero si la Fiscalía eran ellos, como ya advirtió Sanchez…que íbamos a esperar…..

Este gobierno generó desde su nacimiento una evidente alarma social. Éste Gobierno fue y es esencialmente un peligro público. Primero lo fue para nuestro pasado, ahora para nuestro presente y, pocos podrán cuestionarlo, para nuestro futuro.

En una palabra, el pueblo no puede soportar más a esta pandilla mal avenida de atrevidos incompetentes que con cuarto kilo de ideologia trasnochada están atentando desde que llegaron contra el interés general, desenterrando y enterrando a éste país por todo logro. Sin haber sido elegidos por los españoles, querían imponer sus estupideces infantil oídles a 47 millones de españoles y ser la representación de España en el mundo sin contar con los demás. ¡Cabrá mayor osadía!

Su estúpida y sectaria Memoria histórica se volverá ahora en su contra y servirá para echarlos de él. La historia juzgará que cuatro majaderos con prejuicios ideológicos estúpidos, cuatro bocachanclas que no han trabajado nunca en su vida, estuvieran gestionando una pandemia mundial a cuya expansión han contribuido estúpida y negligentemente.

No se puede pedir que ahora no es momento y otras sandeces para esconderse. No se puede confundir la democracia con la Ley para intentar impedir el abordaje como es debido de una situación de emergencia tan grave. Justamente es el momento de echar a los pirómanos del fuego para exigir la dimisión y la formación de un gobierno de concentración para lo que hay y para lo que viene.

Un gobierno de concentración Pp, Vox y Ciudadanos, con un Psoe sin Sanchez, lo que están demandando el pais y las circunstancias ante semejante caos al que sólo el confinamiento responsable de los españoles ha venido a dar un poco de orden en éste Sindios del Presidente y su espejo, el coletas y las violaciones de sus cuarentenas, con la colaboración estelar de los separatistas, catalanes y vascos.

Un gobierno de técnicos y políticos que no pierdan de vista el interés general como le ha pasado a estos indocumentados. Un gobierno donde su presidente tenga lamande de verdad sin hipotecas políticas y no se venda al que en cada momento pueda sostenerle en el poder. Un gobierno con la autoridad y firmeza del Abascal que exigen las circunstancias, con Casado de vicepresidente, Diaz Ayuso de vicepresidenta, Almeida de vicepresidente y Cayetana Alvarez de Toledo en Exteriores representando España en el mundo, más los técnicos y expertos internacionales en Sanidad, los epidemiólogos, y la actual ministra de Economía Nadia Calviño, aprovechando su experiencia en Bruselas.

La ley tiene Vias para situaciones de excepción. Apurémoslas. De lo contrario el pueblo sacará a éste gobierno por los pies.

Gobierno de concentración ya, dimisión del actual y éstos impresentables que se vayan a dialogar con Puigdemont. ¿A qué se dedicaron aparte de comernos la cabeza durante años Pedro Sanchez, Podemitas y los separatistas en sus luchas por el poder, vez de al interés general y asegurar que hubiese guantes, mascarillas, respiradores, que es lo único que tienen que hacer. ¿A hacer acopio de rollos de papel higiénico? Espero que a todos ellos les sean de utilidad.