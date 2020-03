Coronavirus, Cervantes, por la deontología, honradez, humildad y máximo rigor en la radio y demás instancias de socialización

El señor José Miguel Gaona, psiquiatra forense, en el programa de los sábados de la cadena de radio Cope, de Cristina López Schlichting (sábado, 28-03-20), en el que colabora, dijo que “en España, con la crisis del coronavirus, pasaría lo mismo si gobernasen otros”.

Señor Gaona, con los respetos debidos, en Alemania o en Japón, entre otras naciones, gobiernan “otros” y lo han hecho mucho mejor y hay muchas menos muertes por la enfermedad del coronavirus.

Estos son los datos de contagiados y muertos por coronavirus en Alemania (población 83 millones de habitantes/habs.), España (población 47 millones de habs.) y Japón (126,5 millones habs.), el sábado 28 de marzo 2020: Alemania, 53.340 contagiados y 399 muertos; España, 72.251 contagiados y 5.812 muertos; y Japón, 2.111 contagiados y 57 muertos.

A la luz de estos datos sobre la enfermedad del coronavirus, está claro que, en España, que ocupa las primeras posiciones del mundo en personas contagiadas y muertas por la enfermedad del coronavirus por cien mil habitantes; en España, como decíamos, algo se ha hecho muy mal y algunos, individual y grupalmente, deben asumir sus responsabilidades de esta muy mala gobernación, gestión pública. Y si no la asumen se deben exigir responsablemente, por los medios democráticos y legales, que la asuman. Recordemos lo que se le exigió al Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy por la epidemia del ébola de 2014 a 2016 y que, en España, no causó ningún muerto, solo el contagio de una enfermera española de Galicia que fue curada y el sacrificio del perro de esta enfermera. Hay que jugar limpio, con competencia, cooperación y juego limpios en el poder y la oposición, en los diferentes medios, instancias, sectores y campos sociales, a todos los niveles.

En España, Señor Gaona, gobernaron unos y nos llevaron con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Felipe González, José Luís Rodriguez Zapatero, cuando dejaron el Gobierno de España; nos llevaron a más del 22% del paro, la quiebra de la seguridad social, un déficit público de más del 10%, al tripartito catalán, etc., etc. Ahora, tenemos a alguien y que, si cabe, es peor, PSOE Pedro Sánchez Cum Fraude, todo vale por el poder (incluso, pactar con los viejos y nuevos comunistas, procastristas-chavistas, anti-Constitución española, anti-monarquía constitucional española etc.; pactar con ETA-Bildu, los extremistas ilegales golpistas nacionalistas, izquierdistas anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, etc., partidarios de la vieja y nueva Leyenda Negra contra España, la gran nación española, la democracia representativa y la economía de mercado con seguridad y garantías constitucionales, legales; contra el catolicismo universal, español, la familia tradicional, el derecho a la vida, las fuerzas de orden y seguridad españolas, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejercito español y sus misiones constitucionales, etc.), muy injustos privilegios y para, valiéndose de la epidemia del ébola, de lo que sea menester y se tercie, descalificar, deslegitimar y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se pliegan, someten a sus imposiciones, contaminaciones, lavados de cerebro, manipulaciones, mentiras, engaños, fraudes, etc.

Señor Gaona, no es lo mismo que en una nación, una empresa, un centro educativo, una diócesis, un programa de radio, etc., lo gobiernen, gestionen, hagan unos que otros.

El que suscribe, soy de la generación de la radio, que me gusta mucho, la escucho a todas horas, vengo colaborando en la misma desde hace muchos años y haciendo trabajos, investigaciones sobre la radio, otros medios de comunicación, instancias de encarnación y socialización, y, en Santiago de Compostela (Galicia-España), donde vivo, sigo varias radios publicas, privadas de Galicia, España, etc. En el caso de la cadena española de radio Cope de la Conferencia Episcopal Española, defiendo como católico español la aplicación, en la realidad-practica real y no solo en el discurso, las proclamaciones, del Ideario Cope (se puede ver, consultar en Internet), que no se cumple en bastantes programas de la cadena Cope, incluidos los mas importantes y que establece que todos los que hacen la Cope, al hacerla deben ser deontológicos, rigurosos, buscar la calidad profesional a todos los niveles, “orientar a la opinión pública con criterio cristiano”… Deontología empresarial, profesional, etc., que, también, establecen otros Libros de Estilo, normas, códigos empresariales, profesionales de otros medios de comunicación y que, lamentablemente, tampoco se cumplen y, en algunos casos, se hace lo contrario.

Creo que, individual, familiar, grupal y social, colectivamente, hay que ser deontológicos, humildes (saber aprender, honradamente, de los errores, fallos, fracasos propios y ajenos; saber que cuanto y cuando más estudiamos, investigamos y trabajamos menos sabemos y debemos seguir estudiando, investigando y trabajando más y mejor, con deontología, honradez y el máximo rigor, para tratar de resolver, de la mejor manera, unas preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otros en un proceso, búsqueda sin fin del bien, la verdad, etc.), humanos y muy rigurosos, y no hablar por hablar, pues, cuando se hace así se dicen cosas sin fundamento como la que estamos comentando.

Miguel de Cervantes, gran referencia española y universal: “Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro”. Efectivamente, las personas son iguales ante el Imperio de la Ley pero hay personas que, individual y socialmente, hacen más, mucho más que otras, deontológica, honrada, humilde, humana, altruista, comprometida, competente, eficientemente… y por el comportamiento, libertad, trabajo, critica, justicia, etc. justos, positivos, bien medidos, aplicados y controlados, por el bien, la verdad…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela: Principio y Fin del Camino: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-O Bo Camiño, sábado 28 marzo 2020