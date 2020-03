Antonio Garcés: «Carta para desenmascarar al gobierno Frankenstein. ERTE para los políticos»

Buenas tardes.

Soy un lector habitual del diario. En primer lugar me gustaría felicitarles en su labor por informar con la verdad siempre por delante y con ello desenmascarar al gobierno Frankenstein que por desgracia tenemos en España.

Son ustedes de los pocos medios de comunicación fiables hoy en día, cuyos responsables no se bajan los pantalones en su crítica al gobierno. No como otros directores de diarios, que temen no obtener posibles subvenciones. Los lectores habituales, desencantados con los diarios liberales que han hecho eso, tendrán llegada a su diario si mantienen el excelente nivel periodístico que poseen hasta la fecha. Por todo ello mi agradecimiento y mi enhorabuena.

El motivo principal de contactar con ustedes es que, ojeando, no he visto que hayan hecho ninguna noticia relacionada con la campaña que se está llevando a cabo en la famosa Change, respecto a la posibilidad de que se provoque un ERTE para los políticos, dada su creciente inutilidad, muy especialmente acusada en el gobierno.

Son más de 300.000 las personas que ya han firmado esa propuesta. Un número considerable de españoles por tanto, que podría tener un número mayor con la publicidad de los medios de comunicación, que cómo no, silencian a la ciudadanía que no les «baila el agua».

Confío en que ustedes consideren interesante darle difusión a ese Change, que creo que refleja cuando menos, la reflexión de un sentir mayoritario de la población española, tras los meses de desgobierno de nuestra querida nación.

Aquí tienen el enlace para su verificación:

https://www.change.org/p/pedro-s%C3%A1nchez-p%C3%A9rez-castej%C3%B3n-erte-para-los-pol%C3%ADticos?recruiter=682064951&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_20947389_es-ES%3Av7&recruited_by_id=eb796890-f2df-11e6-9ad4-f18cc2e8d75d

Sin otro particular, muchas gracias por su tiempo.

Reciban un cordial saludo.